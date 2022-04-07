«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон». Электрический Коннор Макдэвид зарядится от слов Гретцки

8 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 5:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.39, успех «Кингз» идёт за 2.68. На ничью по итогам трёх периодов предлагают поставить за 4.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» 8 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 8 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.37. Сделать ставку на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.20.

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (08.04.2022)

В КХЛ уже вовсю идёт борьба в полуфинальных сериях Кубка Гагарина, а в Национальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. На 8 апреля запланировано сразу 10 встреч. Посмотреть есть на что. Мы бы обратили внимание на противостояние между «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном», которое пройдёт на льду «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе.

«Лос-Анджелес» сейчас идёт на шестой строчке в Западной конференции, набрав 86 баллов за 72 встречи. Про отставание от лидирующего «Колорадо» даже говорить не хочется, оно составляет внушительных 20 очков. Ближе всего на данный момент находится как раз «Эдмонтон» — предстоящий оппонент. Всего один балл разделяет соперников в турнирной таблице.

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«Ойлерз» идут на пятом месте, набрали, соответственно, 87 баллов. При этом имеют одну встречу в запасе. Впрочем, всё равно у команд положение не самое уверенное, ведь в спину им дышат «Нэшвилл» и «Даллас» с 84 и 83 очками. При этом у преследователей есть три игры в запасе по сравнению с «Кингз» и две — по сравнению с «Ойлерз».

За одну игровую ночь положение может измениться. Тем более что тот же «Лос-Анджелес» сейчас не в лучшей форме, за последние пять игр добыл всего две победы. Сперва с трудом отобрал два очка у «Калгари» в серии буллитов (3:2 Б), а следом одержал близкую победу над «Виннипегом» (3:2). Накануне же «Калгари», к слову, вернул долг — «Кингз» уступили со счётом 2:3.

Адриан Кемпе оформил дубль, но этого не хватило. У него 47 очков после 69 игр в этом сезоне. А лучшим бомбардир команды является Анже Копитар с 62 очками в 72 играх. Статистика неплохая, но для борьбы за место в плей-офф может не хватить. В этом сезоне 38 побед в 72 встречах, это совсем неплохо. Однако конкуренты в верхней части таблицы тоже сильные, нужно прибавлять.

«Эдмонтон», в свою очередь, выиграл пять последних встреч. Статистика впечатляет, особенно на фоне оппонента. Накануне переиграли «Сан-Хосе» (2:1 ОТ). Победный гол на счету удивительного Коннора Макдэвида, у которого уже 106 баллов в 70 играх регулярки. Результативная серия канадца продлилась до 14 матчей. Леон Драйзайтль в последней встрече участия не принимал, зато в предыдущем матче пошумел.

Забросил в ворота «Анахайма» (6:1) последнюю шайбу, ставшую для него 50-й в этом сезоне. У немца 101 балл в тех же 70 играх сезона. На двоих главные претенденты на «Харт Трофи» набрали 207 очков. Цифры сумасшедшие. Хотя в последней встрече «Ойлерз» были зажаты. По сравнению с предыдущими четырьмя играми, где в среднем они забрасывали 5,5 шайбы, две — это несерьёзно.

А ведь впереди соперник, с которым относительно недавно встречались на своём льду. Победили в серии буллитов (4:3 Б). Решающие два буллита исполнили как раз две звезды команды, что символично. Плюс в личных встречах расклад интересный. За пять последних игр в Лос-Анджелесе гости выиграли лишь два раза, а хозяева — трижды. Однако «Ойлерз» выигрывали в 2020-2022 годах, а «Кингз» — в 2018-2019 годах.

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«Кингз» ещё и дома имеют не лучшую статистику в последнее время: лишь две победы в пяти встречах. При этом уже два поражения кряду. В то время когда у «Эдмонтона» тоже две победы на выезде за аналогичный период, но подряд и накануне. Правда, есть у гостей и главный козырь — это звёздный дуэт Макдэвида и Драйзайтля.

Они первыми набрали по 100+ очков в этом сезоне. Впрочем, крайне показательно говорят об уровне этих хоккеистов, пожалуй, и отзывы Уэйна Гретцки — легенды Национальной хоккейной лиги и клуба. Знаменитый в прошлом игрок не смог выбрать между немцем и канадцем, но похвалил обоих. Есть за что!

Для «Лос-Анджелеса» матч будет явно непростым. Конечно, соперники в очных встречах любят обмениваться голами. Забивают исправно и много. Лишь раз за последние пять случаев в Лос-Анджелесе тотал был ниже 4,5 шайбы. Так что вполне стоит ожидать снова голевой матч. Единственный момент — участие в матче Леона Драйзайтля под вопросом. Коннор Макдэвид, возможно, будет отдуваться один.

Однако мы бы всё равно остановились на победе «Эдмонтона» и добавили бы к этому тотал больше 3.5 шайбы. Коэффициент дают солидный — 2.47. Сейчас гости выглядят намного лучше, пропускают реже. За последние пять встреч всего 11 шайб, то есть в среднем по 2,2 шайбы. Да и по составу явно превосходят оппонента. Всё же за хозяев не сыграют сразу шесть хоккеистов основы.

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 8 апреля 2022 года

Положение у команд в конференции не самое стабильное, однако «Ойлерз» имеют отличную форму — выиграли пять последних встреч. У «Кингз» лишь две на том же отрезке. Да и по составу «Эдмонтон» превосходит оппонента. Плюс две последние очные встречи в Лос-Анджелесе остались за ним. Думается, гости сумеют победит в довольно интересном матче.

Ставка: победа «Эдмонтона» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.47.

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