«Сент-Луис» — «Миннесота». Кирилл Капризов провалит репетицию первого раунда плей-офф НХЛ

9 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Блюз» в основное время можно с коэффициентом 2.40, успех «Уайлд» доступен за 2.45.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» 9 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Сент-Луис» — «Миннесота» 9 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.67, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.25. Гол в первые 10 минут идёт за 1.64, вероятность серии буллитов оценена в 8.80. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

«Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (09.04.2022)

В Национальной хоккейной лиге на 9 апреля запланировано семь встреч. Любопытных вывесок не так много, но отдельное внимание определённо стоит уделить противостоянию «Сент-Луиса» и «Миннесоты». Оно пройдёт на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе. Кирилл Капризов будет противостоять Владимиру Тарасенко.

И примечательно это противостояние ещё и положением в таблице, где «Миннесота» и «Сент-Луис» идут на третьем и четвёртом местах в Западной конференции соответственно. Причём отрыв гостей составляет всего один балл. Хотя ещё лучше картина смотрится в Центральном дивизионе. Третья строчка и 90 баллов у «Блюз», а выше «Уайлд» с 91 баллом.

С большой вероятностью именно эта пара составит компанию в плей-офф лидеру Центрального дивизиона — «Колорадо». А всё благодаря правилам НХЛ, согласно которым участие в Кубке Стэнли принимают три лучшие команды от каждого дивизиона. Впрочем, вся борьба ещё впереди — ближайший преследователь отстаёт всего на четыре балла и имеет шансы вытеснить «Блюз».

При этом «Миннесота» и «Сент-Луис» проведут ещё один матч на неделе, 16 апреля. Скучать не придётся. У «Блюз» статистика неплохая. За последние девять игр потерпели лишь три поражения, но уже три матча подряд добывают победы. Правда, с хилыми «Сиэтлом» (4:1) и «Аризоной» (5:1) результаты закономерны. Куда интереснее выглядит победа над «Калгари» (6:4).

Здесь есть к чему придраться. Первые две команды уже потеряли шансы на плей-офф, а от «Калгари» пропущено четыре шайбы. Много. Зато есть и приятные новости. Российские форварды не перестают удивлять. Иван Барбашёв набрал очки в четвёртой игре подряд, у него 50 баллов в 69 играх. А Владимир Тарасенко в шестой раз набрал 60+ очков за сезон. Больше только у Федерко и Халла.

«Миннесота» тоже показывает впечатляющие результаты, выиграла восемь из 10 последних игр. Накануне уступила «Нэшвиллу» (2:6), одному из преследователей. Приятного мало. Зато связка Цуккарелло и Капризова порадовала. Кирилл забросил шайбу и отдал передачу, Матс — аналогично. Российский форвард забросил 40-ю шайбу в сезоне, ему осталось три гола до клубного рекорда.

Матс Цуккарелло, в свою очередь, повторил рекорд команды по передачам за сезон (50), обойдя Кирилла на три балла по этому показателю. Очень даже неплохие результаты. И статистика побед впечатляет. Команда явно на подъёме. Как в целом и соперник, который не проигрывает дома в очных встречах последние шесть матчей.

Для Кирилла и компании это плохой звонок, тем более «Уайлд» на выезде выиграли лишь три раза за последние пять встреч в этом сезоне НХЛ. В то время когда хозяева дома выиграли три прошлых матча. Статистика в их пользу. Плюс в этом сезоне соперники встречались в Сент-Поле, тогда победу одержал «Сент-Луис» со счётом 6:4. Как видно, забивать команды друг другу любят.

Встречи в Сент-Луисе проходят аналогично, лишь раз за пять прошлых игр тотал не превысил 4.5 шайбы. Так что вполне стоит ждать голевой матч снова. По всем фронтам хозяева, конечно, выглядят предпочтительнее. Однако гости тоже хороши: Капризов тащит, усиление в виде Марка-Андре Флёри придало уверенности, с составом проблем нет.

Примечательно, что сразу шесть хоккеистов из России могут встретиться площадке. Кирилл Капризов является одним из лидеров своей команды, Владимир Тарасенко с Павлом Бучневичем и Иваном Барбашёвым играют важную роль в своей. И всё же пока остановимся на ставке «1Х + тотал больше 4.5 шайбы» за 2.18. «Дикари» вполне могут зацепиться за очки, но в Сент-Луисе будет трудно рассчитывать на победу в основное время.

Согласно правилам НХЛ, в первом раунде плей-офф друг с другом встречаются вторая и третья команда дивизиона. На данный момент это как раз «Уайлд» и «Блюз». На наш взгляд, первую репетицию первого раунда Кубка Стэнли Кирилл Капризов провалит. Хотя будет шанс отыграться через неделю. Словом, скучно не будет.

«Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 9 апреля 2022 года

Соперники, скорее всего, встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ. Сейчас есть отличный шанс проследить за их противостоянием в регулярке. «Миннесота» неплохо усилилась Марком-Андре Флёри перед плей-офф, но «Сент-Луис» является победителем Кубка Стэнли 2019 года и тоже имеет крайне боевой состав. Встреча будет интересной. Однако хозяева имеют перевес на своём льду, думается, как минимум не проиграют.

Ставка: «Сент-Луис» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.18.