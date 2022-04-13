«Ман Сити» или «Ливерпуль»? В АПЛ всё решится в финишном створе

В минувшие выходные в АПЛ состоялся матч года: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» выясняли, кто сильнее. И эта встреча могла дать ответ на вопрос «Кто станет чемпионом Англии в сезоне-2021/2022». По крайней мере, в случае победы «горожан». Но не тут-то было. Ничья 2:2 сохранила статус-кво. «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко, командам осталось сыграть по семь матчей. В розыгрыше, таким образом, 21 очко. Посмотрим, что предсказывают букмекеры, кому быть чемпионом.

«Сити» впереди совсем на чуть-чуть, но шансы выиграть куда выше

Сейчас команды разделяет одно очко. Одна осечка «Сити» при победе «Ливерпуля» — и лидер сменится. Играть ещё много, практически пятую часть чемпионата. Но букмекеры считают явным фаворитом «Манчестер Сити». Поставить на чемпионство команды Гвардиолы можно за 1.40, в то время как на «Ливерпуль» коэффициент 3.00.

Почему так, больше чем в 2 раза, разнятся шансы команд? Давайте разбираться.

Во-первых, «Манчестер Сити» всё-таки лидирует. И, в принципе, нельзя назвать невозможной ситуацию, при которой «горожане» вообще больше не потеряют очков в АПЛ. Семь матчей – семь побед. Вполне реально. Хоть и играет команда Гвардиолы на три фронта. Как и «Ливерпуль», кстати.

Во-вторых, у «Сити» выглядит полегче календарь. «Вулверхэмптон», «Брайтон», «Уотфорд», «Ньюкасл», «Лидс», «Вест Хэм» и «Астон Вилла». Есть среди соперников крепкие коллективы, но каких-то сверхопасных матчей нет. А вот «Ливерпулю» в оставшихся турах предстоит сыграть ещё как минимум с «Тоттенхэмом» и «МЮ». И дерби с «Эвертоном», пусть тот и стоит на вылет. Правда, все эти матчи пройдут на «Энфилде». Ещё команде Клоппа встречаться с «Ньюкаслом», «Астон Виллой», «Саутгемптоном» и «Вулверхэмптоном». Календарь посложнее.

В-третьих, «Сити» свой спад уже, кажется, преодолел и сейчас набирает форму. А вот у команды Клоппа затяжная победная серия. Которая, как и любая другая серия, имеет свойство прерываться. Играет «Ливерпуль» на три фронта, в Кубке Англии, кстати, также встретится с «Сити». Усталость должна дать знать о себе.

Впрочем, это всё аргументы резонные, но, как будет, никто не знает. Совершенно нельзя исключать того, что посыпется как раз «Манчестер Сити» и уступит корону «Ливерпулю». Ведь был же отрыв больше 10 очков по ходу сезона, но он растаял. Что уж говорить о микроскопическом преимуществе в один балл. Чаша весов может качнуться в любую сторону.

«Челси» пока тоже в игре

Теоретические шансы на чемпионство имеют ещё «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал», но букмекеры принимают ставки только на команду Томаса Тухеля. Коэффициент 100.00. Конечно, после вылета из Лиги чемпионов «аристократы» могут выложиться и набрать максимум очков в последних турах, но 12 очков отставания за семь матчей – это очень много. Тем более что ни с «Сити», ни с «Ливерпулем» «Челси» в этом сезоне АПЛ уже не встретится.

В АПЛ в этом сезоне невероятная интрига, которая с каждым туром только накаляется! Будем и дальше следить за выступлениями команд и анализировать букмекерские расклады. Удачных ставок!