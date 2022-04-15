«Динамо» — «Ахмат» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 15 апреля.

На что ставить в футболе 15 апреля

Национальные чемпионаты возобновляются сегодня, для пятницы матчей непривычно много. В РПЛ очередной тур откроется встречей «Динамо» и «Ахмата». Если бело-голубые выиграют, догонят «Зенит» и будут ждать осечки соперника.

Почему «Динамо» выиграет у «Ахмата» в матче РПЛ?

В европейском футболе выбор не столь велик. В чемпионате Франции сыграют «Ренн» и «Монако», в Ла Лиге сойдутся «Реал Сосьедад» и «Бетис». В Серии А сразу две игры: «Специя» примет «Интер», а «Дженоа» наведается в гости к «Милану».

На что ставить в хоккее 15 апреля

В КХЛ «Металлург» и ЦСКА готовятся к финалу Кубка Гагарина, а пока смотрим НХЛ. В ночь на субботу там две игры. «Монреаль» сыграет с «Айлендерс», а «Флорида» — с «Виннипегом».

На что ещё ставить 15 апреля

На теннисном турнире в Монте-Карло четвертьфиналы. Увы, без россиян. Наиболее интересный матч, пожалуй, противостояние Александра Зверева и Янника Синнера.

В НБА в ночь на субботу мы узнаем двух последних участников плей-офф. За последние путёвки «Кливленд» сразится с «Атлантой», а «Клипперс» — с «Новым Орлеаном».

Ракицкий провёл первый матч после ухода из «Зенита».

Киевское «Динамо» расторгло контракт с сыном зампредседателя комитета ЛНР.

Илья Свинов: Федун сказал, что у «Спартака» не будет проблем с финансированием.