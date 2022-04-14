«Динамо» — «Ахмат». Сандро Шварц обязательно выдержит

15 апреля состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ахмат». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех грозненцев оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.74.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» 15 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» (15.04.2022)

Кроме ярких еврокубковых соревнований радуют накалом страстей противостояния на внутренней арене. Три четверти сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя — самая интересная. 15 апреля состоится встреча, которая откроет программу 25-го тура. На стадионе «ВТБ Арена» в Москве местное «Динамо» примет грозненский «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

«Динамо» располагается на второй строчке в таблице чемпионата России с 49 очками. От лидирующего «Зенита» отстаёт всего на три очка. Расстояние невелико, но до конца сезона осталось шесть туров. При этом у конкурента график намного легче. Впрочем, побороться за золото можно и при таком раскладе, учитывая результаты москвичей.

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За последние четыре встречи чемпионата России они не потерпели ни одного поражения при одной ничьей с «Ростовом» (1:1). Бело-голубые обыграли «Арсенал» (4:1), затем — «Краснодар» и «Нижний Новгород» (в обоих случаях 1:0). Примечательно, что лишь в ничейном матче Сандро Шварц использовал все пять замен.



После игры с нижегородцами немецкий специалист сказал, что победы в РПЛ достаются достаточно тяжело. С тренером нельзя не согласиться, ведь многие команды предпочитают отталкиваться от оборонительной схемы игры. Садятся в глухую защиту и ждут возможности для контратаки. Именно таким образом ничью с бело-голубыми добыл «Ростов» Валерия Карпина.

Впрочем, благодаря отличным кадровым ресурсам, которые увеличились за счёт трансфера Фёдора Смолова в зимнее трансферное окно, результаты москвичей хороши. Преуспевают не только в первенстве, но и в Кубке России. Вышли в 1/4 финала, обыграв на предыдущей стадии «Нижний Новгород» (3:0). Смолов тогда довёл счёт до разгромного, забив на 86-й минуте с пенальти.



А вот «Ахмат» за последние пять туров РПЛ не одержал ни одной победы, при двух ничьих с «Уралом» (0:0) и «Арсеналом» (0:0). А уступил «Рубину» (1:2), затем — «Локомотиву» (2:3) и «Зениту» (0:2). Из-за неудовлетворительных результатов спустился на восьмую строчку в турнирной таблице.

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Стоит заметить, что все три поражения грозненцы потерпели в роли хозяев, хотя ранее с выступлениями на домашнем стадионе таких проблем не испытывали. Больше всего вопросов возникает к атаке команды. В пяти последних матчах РПЛ подопечные Андрея Талалаева забили только три мяча.

В зимнее трансферное окно к коллективу присоединился Александр Трошечкин. В матчах с «Локомотивом», «Арсеналом» и «Зенитом» тренер использовал новобранца на позиции центрального нападающего, но должного результата такой ход не принёс. Более того, грозненцы имели численное преимущество во втором тайме встречи с туляками, однако реализовать его не сумели. Забили, но из офсайда.



Единственная позитивная новость, которой может похвастаться «Ахмат» — выкуп Даниила Уткина у «Краснодара». Юный атакующий полузащитник заметно спрогрессировал при Андрее Талалаева. В этом сезоне хавбек провёл 23 матча за грозненский клуб, в которых отметился восемью голами и двумя голевыми передачами.

Вот только результативность полузащитника и его потрясающий навык исполнения штрафных не помогли команде из города Грозный преуспеть в Кубке России. В решающей встрече группового этапа они уступили волгоградскому «Ротору». Уткин спас грозненцев от поражения в основное время, забив гол на 80-й минуте. Но соперник оказался сильнее в серии 11-метровых ударов.



При таком раскладе в грядущей встрече фаворитами выглядят москвичи. Дело ещё в том, что матч состоится на стадионе «ВТБ Арена». У грозненцев имеются огромные проблемы с выездными матчами: в 11 последних в РПЛ одержали только три победы и два раза сыграли вничью. Думаем, можно взять П1 за коэффициент 1.85. Качество игры бело-голубых, конечно, снизилось, но результат по-прежнему есть.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» 15 апреля 2022 года

«Динамо» добыло в последних четырёх турах РПЛ 10 очков. Не во всех матчах порадовало результативностью, но это обусловлено, скорее, крепостью обороны оппонентов. «Ахмат», в свою очередь, в последних пяти играх в РПЛ выступил средне. Ждать от него победы или хотя бы ничьей в гостях, где у клуба регулярно возникают трудности, на наш взгляд, не стоит. Думаем, москвичи окажутся сильнее.



Ставка: победа «Динамо» за коэффициент 1.85.

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