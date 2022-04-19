«Алания» — «Зенит». Семак даст Спартаку Гогниеву новый повод для яркого интервью

20 апреля состоится матч четвертьфинала Кубка России «Алания» — «Зенит». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех владикавказцев оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 5.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Алания» — «Зенит» 20 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Алания» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.89. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Алания» — «Зенит» (20.04.2022)

Кроме ярких еврокубковых соревнований, завораживают накалом страстей и противостояния на внутренней арене. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, а во второй половине апреля пройдут игры 1/4 финала Кубка России. 20 апреля померяются силами «Алания» и «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

«Алания» довольно неплохо выступала в первой половине текущего розыгрыша ФНЛ, но затем постепенно сбавила обороты. А в последних шести матчах сыграла совсем плохо по собственным меркам. Сначала потерпела поражения от хабаровского СКА (0:2) и «Волгаря» (0:1), затем обыграла липецкий «Металлург» (3:0), но уступила «Балтике» (0:3) и «Факелу» (1:2). Также разгромила «Томь» (3:0).



Неудовлетворительные результаты напрямую связаны с уходом полузащитника Бутты Магомедова. В нынешнем сезоне российский футболист принял участие в 24 матчах ФНЛ, где отметился тремя голами. Также хавбек помог владикавказцам одержать победы на групповом этапе Кубка России над «Легионом» (3:2) и «Уфой» (2:0).



За три года Магомедов превратился в центральную фигуру команды из Владикавказа и стал любимцем публики. Игрок не только грамотно начинал атаки и раздавал голевые передачи, но и забивал сам. Получив шанс преуспеть в РПЛ, он отправился в подмосковные «Химки». Потеря очень серьёзная. Сократились и без того небольшие ресурсы.

Петербуржцы, в свою очередь, возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с отрывом в три очка от догоняющего «Динамо». За последние 14 туров не потерпели ни одного поражения при пяти мирных исходах — с «Уралом» (0:0), «Ростовом» (2:2), «Динамо» (1:1), «Крыльями Советов» (1:1) и «Сочи» (0:0). В остальных встречах одержали результативные победы.



Зимой «Зениту» тоже не удалось избежать потерь. Коллектив покинул один из самых результативных игроков — Сердар Азмун. Однако на замену ему были приобретены сразу два качественных нападающих — Юри Алберто и Иван Сергеев. Один из новичков быстро адаптировался в новом коллективе и помог крупно обыграть в матче 1/8 финала Кубка России «КАМАЗ» (6:0).

Речь идёт об Алберто. В той встрече он оформил дубль. Также футболист за семь противостояний в чемпионате России забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Хотя в недавнем интервью признался, что немного сомневался перед принятием решения о переходе в санкт-петербургский клуб. Форварда смущал климат, сильно отличающийся от бразильского.



Понятно, что в грядущем матче, пусть даже он и состоится в Грозном на искусственном поле, фаворитами выглядят подопечные Сергея Семака. Всё же лидер РПЛ по очевидной причине обладает большими ресурсами по сравнению со средней командой из ФНЛ, имеет потрясающую статистику на дистанции. За 25 туров РПЛ наколотили 58 мячей. Причём за этот период потерпели лишь два поражения.



Думаем, можно даже взять Ф2 (-1.5) за коэффициент 1.99. Дело ещё в том, что на предыдущей стадии соревнования главный тренер петербуржцев не стал экспериментировать. После выбывания из еврокубковых соревнований специалист сконцентрировался на успехе в чемпионате России и Кубке страны. Пока что есть шанс добыть сразу два титула. Тем более что владикавказцы сбавили.

Разумеется, эмоциональный Спартак Гогниев сумеет подобрать нужные мотивационные слова для своих футболистов. Только особого преимущества от этого ждать не стоит. У петербуржцев с настроем тоже должен быть порядок. Вполне возможно, номинальные хозяева наиграют даже на гол, но больше всё же верится в проход чемпиона России.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Алания» — «Зенит» 20 апреля 2022 года

«Алания» далеко не лучшим образом выступила в последних шести матчах ФНЛ, в том числе из-за утраты важного игрока. «Зенит» же возглавляет турнирную таблицу РПЛ и выглядит намного сильнее. Зимой качественно усилился нападающими, один из которых быстро адаптировался и радует результативностью. Вероятно, в этот раз снова получат шанс проявить себя. Думается, гости одержат уверенную победу. Уровень команд принципиально разный.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за коэффициент 1.99.