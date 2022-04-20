«Вегас» — «Вашингтон». Александр Овечкин отметит досрочный выход в плей-офф НХЛ

21 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Вегаса» в основное время можно с коэффициентом 2.17, успех «Вашингтона» идёт за 2.74. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз» 21 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Вашингтон» 21 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.69, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.22. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.50.

«Вегас» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (21.04.2022)

Долгий регулярный чемпионат подходит к концу. И если вы думаете, что уже все пары первого раунда плей-офф в Национальной хоккейной лиге определены, то ошибаетесь. На 21 апреля запланировано четыре матча. Особое внимание стоит уделить встрече «Вегаса» и «Вашингтона», которая пройдёт на льду «Ти-Мобайл Арены». Первое вбрасывание состоится в 5:00 мск.

Эта встреча особенно важна для хозяев, так как они сейчас идут на девятой строчке в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф всего на три очка. При этом матчей с ближайшим конкурентом — «Лос-Анджелесом» — сыграли одинаковое количество, по 77. Впереди ещё пять игр, дабы определить, кто же выйдет в плей-офф. Благо конкурент в этом сезоне играет не очень ярко.

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Хотя «Вегас» сам за последние пять игр немного сдал позиции, одержав всего две победы. Если команда хочет выйти в плей-офф, надо поднажать. Накануне проиграли «Нью-Джерси» (2:3). Чандлер Стивенсон и Киган Колесар отметились голами, но на большее сил не хватило. При этом соперник явно не уровня «Вегаса». Это второе поражение кряду.

«Вашингтон» недавно добился путёвки в плей-офф, накануне переиграв «Колорадо» (3:2). В Восточной конференции все восемь команд уже квалифицировались. И это неплохая заявка перед Кубком Стэнли. Александр Овечкин отметился 48-й шайбой в сезоне и 778-й в карьере. При этом главный соперник по гонке снайперов — Остон Мэттьюс — пропустил уже два матча из-за травмы. У Ови есть шансы приблизиться.

Также Илья Самсонов одержал шестую победу в семи последних играх, что вполне себе неплохой результат. Особенно с учётом всей критики вратарской линии команды. Сейчас же результаты впечатляют. Так что «Вегасу» попался очень сложный соперник. На данный момент «Вашингтон» в хорошей форме. Статистика тому доказательство.

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В личных встречах «Вашингтон» имеет две победы в последних пяти встречах в Парадайсе. Хозяева хоть и выиграли три матча, но сейчас смотрятся слабее, пусть даже есть кому делать игру. Например, Евгений Дадонов, оставшись в клубе, выдал очень солидный отрезок. Всего у него 39 баллов в 71 встрече, но сейчас смотрится неплохо.

Дома «Вегас» имеет три победы в пяти последних играх, когда «Вашингтон» имеет четыре за аналогичный период на выезде. В целом соперники играют здорово, но хозяевам нужно позарез побеждать и набирать очки в последних играх. Гостям же бежать сломя голову некуда. Они накануне одолели самый сильный клуб этого сезона и наверняка чувствуют прилив уверенности.

Конечно, ставить на победу «Вегаса» мы не рекомендуем. А вот рассмотреть тотал больше 5.5 шайбы за 1.69 вполне можно. Команды в пяти последних очных встречах забрасывали минимум пять шайб. У хозяев сразу шесть игроков травмированы, гости даже в плюсе. Это влечёт перестановки в звеньях и тоже способствует голам.

В целом можно даже поразмыслить над «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 1.97. Коэффициент уже интереснее, чем на тотал больше. По игре гости сейчас немного выделяются на фоне оппонента, хотя матч для них особой важности не несёт. Однако подготовку к плей-офф никто не отменял. Так что остановимся на такой ставке.

«Вегас» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 21 апреля 2022 года

Сейчас хозяева заложники положения, им нужно набирать очки. «Вашингтон» ничего не обременяет, это может сыграть одну из ключевых ролей в исходе матча. Столичный клуб накануне оформил путёвку в плей-офф и обыграл лидера. С уверенностью в себе проблем возникнуть не должно. Думается, гости в более выгодном положении. Могут как минимум не проиграть.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.97.

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