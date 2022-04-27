«Вест Хэм» — «Айнтрахт». Обидчику «Барселоны» всё мало!

Немцы бросили все силы на Лигу Европы, но и с англичанами лучше не шутить. Матч в Лондоне обещает быть жарким.

28 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Вест Хэм» — «Айнтрахт». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех немцев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Айнтрахт» 28 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Вест Хэм» — «Айнтрахт» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Вест Хэм» — «Айнтрахт» (28.04.2022)

После ярких матчей Лиги чемпионов традиционно наступает пора менее престижного, но не менее зрелищного турнира — Лиги Европы. 28 апреля состоятся первые полуфинальные встречи. В одной из них на стадионе «Олимпийский» в Англии местный «Вест Хэм» примет «Айнтрахт». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

«Вест Хэм» очень ярко начал сезон и активно боролся за топ-4, однако начал сдавать и терять позиции. За последние пять матчей в чемпионате Англии клуб одержал только одну победу — над располагающимся в зоне вылета «Эвертоном» (2:1). Также сыграл вничью с «Бёрнли» (1:1), а в остальных встречах потерпел поражения.

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С другой стороны, результаты обусловлены тем, что «молотобойцы» направили все силы на успех в Лиге Европы. Примечательно, что до полуфинала еврокубков добрались впервые с ХХ века. На предыдущей стадии соревнования обыграли по сумме двух встреч французский «Лион» (общий счёт — 4:1).



В первом матче подопечные Дэвида Мойеса смотрелись хуже, но сумели открыть счёт в меньшинстве на 52-й минуте. Оппонент давил, создавал моменты и по итогу выцарапал ничью — 1:1. А вот в ответном противостоянии англичане прибрали инициативу к рукам и разгромили французов 3:0. Один из мячей забил ключевой игрок команды — Деклан Райс.

Опорный полузащитник восхищает болельщиков умением начинать атаки, обесценивать старания нападающих соперника и не только. Руководство лондонского клуба понимает, что надолго удержать столь качественного футболиста не получится, но планирует сохранить его в грядущее летнее трансферное окно. Контракт хавбека рассчитан до 2024 года.



«Айнтрахт», в свою очередь, располагается на девятой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. За последние пять матчей не одержал ни одной победы при трёх ничьих — с «Лейпцигом» (0:0), «Гройтер Фюрт» (0:0) и «Хоффенхаймом» (2:2). Поражения за этот период потерпел от «Фрайбурга» (1:2) и «Униона» (0:2).

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Как и «Вест Хэм», команда из Франкфурта-на-Майне бросила все силы, чтобы преуспеть в Лиге Европы. Вследствие этого одержала на предыдущей стадии победу по сумме двух матчей над мощной каталонской «Барселоной» (4:3). В обеих встречах игроки проявили потрясающее рвение и остро атаковали. Противник чудом не пропустил больше.



Не последнюю роль в успехе сыграли болельщики. В ответном матче, который состоялся на «Камп Ноу», поддержать свой клуб прилетели сразу 30 тысяч немецких фанатов. Футболисты отплатили им за это победой. Тут руководство «Барсы» должно задавать вопросы себе. Безусловно, немецкий коллектив очень мотивирован и определённо будет бороться за титул до последнего.



Однако у подопечных Оливера Гласнера есть одна негативная черта — отсутствие крепости в обороне. За 31 встречу в чемпионате Германии пропустили 44 мяча, а за 10 встреч в Лиге Европы — 11. Зато нет проблем с результативностью: забили 42 и 17 мячей соответственно.

У «молотобойцев» аналогичная ситуация. За 34 встречи в чемпионате Англии забили 52 мяча, но и пропустили немало — 44. Потому, несмотря на важность и высокий градус предстоящей встречи, думаем, можно взять «обе забьют» за коэффициент 1.82. Оба коллектива знают толк в атакующем футболе и уверены в своих силах. Нас наверняка ждёт незабываемое зрелище.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Айнтрахт» 28 апреля 2022 года

«Вест Хэм» плохо выступил в последних пяти встречах в АПЛ, потому как сконцентрирован на Лиге Европы. В евротурнире его игроки радуют результативностью и качественной игрой, но удастся ли одолеть «Айнтрахт»? Немцы тоже бросили все силы на Лигу Европы и на предыдущей стадии одолели «Барселону». В этот раз наверняка сумеют дать мощный отпор и англичанам. Статистика команд на стороне результативности, а их силы, на наш взгляд, примерно равны. Потому проверим голы с обеих сторон.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.82.

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