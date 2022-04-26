«РБ Лейпциг» — «Рейнджерс». Доменико Тедеско откроет дверь в финал Лиги Европы

28 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех шотландцев оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Почему Жозе Моуринью ошеломит «Лестер» и критиков в Лиге конференций?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс» 28 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс» (28.04.2022)

После ярких матчей Лиги чемпионов традиционно наступает пора менее престижного, но не менее зрелищного турнира — Лиги Европы. 28 апреля состоятся первые полуфинальные встречи. В одной из них на стадионе «Ред Булл-Арена» в Германии местный «РБ Лейпциг» примет «Рейнджерс». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

На стадии 1/4 финала Лиги Европы клуб из Лейпцига обыграл по сумме двух матчей крепкую «Аталанту» (3:1). Встречи проходили на равных скоростях, но удачливее оказались немцы. Хотя дело не только в везении, не последнюю роль в успехе сыграл Кристофер Нкунку. В ответной встрече полузащитник оформил дубль и вывел свою команду в полуфинал турнира.



Французский футболист в текущем сезоне демонстрирует потрясающий уровень игры и является лидером «Лейпцига». Хавбек принял участие в 44 встречах во всех турнирах, забив 30 мячей и отдав 19 голевых передач. Оценив достижения игрока по достоинству, спортивный директор команды — Оливер Минтцлафф — заявил, что не намерен отпускать Нкунку в топ-клубы.



Желание Минтцлаффа вполне разумно, ведь индивидуальное мастерство футболиста, а также умелое руководство экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско непосредственно повлияли в возвышение «Лейпцига» в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. На данный момент команда занимает четвёртую строчку и претендует на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Успех можно назвать колоссальным, учитывая то, что она не лучшим образом начала сезон и длительное время располагалась среди середняков. Смена тренера пошла «быкам» на пользу: выросли качество футбола, результативность, и появилась идейность. Сейчас коллектив преуспевает в различных соревнованиях и радует яркой атакующей игрой.

Радимов хочет, чтобы «Зенит» стал чемпионом России на стадионе «Спартака».

А вот «Рейнджерс» на стадии 1/4 финала Лиги Европы не без труда обыграл по сумме двух матчей «Брагу» (3:2). В первой игре португальцы смотрелись на порядок интереснее и одержали заслуженную победу — 1:0. Примечательно, что шотландцы в том матче не нанесли ни одного удара в створ при шести ударах в принципе.



В ответной встрече подопечные Джованни ван Бронкхорста выступили симпатичнее. Уже на второй минуте Джеймс Тавернье открыл счёт, а на 44-й минуте упрочил преимущество, реализовав 11-метровый удар. С другой стороны, португальцы бóльшую часть встречи играли в меньшинстве. Сумели при этом отквитать один мяч и перевести матч в дополнительное время.

Светло-синие всё же сумели дожать и выйти в следующую стадию Лиги Европы, однако впечатления от их выступления остались нелучшие. Видно, что у них есть характер, но также заметны нехватка техники и сложности с реализацией. Связано это ещё и с уровнем шотландского первенства, где из серьёзных оппонентов, пожалуй, только «Селтик».

К слову, недавно команды из Глазго мерились силами в полуфинале Кубка Шотландии. Сильнее оказался «Рейнджерс» — 2:1. Впрочем, победу добыл лишь в дополнительное время. В той встрече принял участие опытный Аарон Рэмси, но уже на 43-й минуте Джованни ван Бронкхорст был вынужден заменить хавбека.

Кавазашвили: Федун не умеет работать с людьми.

Позднее появилась информация об очередной травме футболиста. Потому руководство светло-синих приняло решение не выкупать Рэмси у итальянского «Ювентуса». Переход получился не самым полезным. Валлийский полузащитник принял участие лишь в 10 матчах за «Рейнджерс», забил два гола и отдал одну голевую передачу.



Коллектив из Лейпцига, на наш взгляд, выглядит предпочтительнее. Дело ещё в том, что встреча состоится на стадионе «Ред Булл-Арена», где за 16 матчей немецкой Бундеслиги клуб потерпел лишь четыре поражения при двух ничьих. Забили за этот период 39 мячей, но и пропустили не так мало — 17. Думаем, можно взять «П1 + 2.5 мяча» за коэффициент 2.04.



Альтернативный вариант для ставки — общий верх по голам за коэффициент 1.75. В текущем розыгрыше евротурниров уже случалось немало сенсаций, возможно, «Рейнджерс» снова сумеет удивить. Команда относится к числу результативных и предпочитает яркий открытый футбол скучному и закрытому. Встреча обещает быть очень интересной.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс» 28 апреля 2022 года

«Лейпциг» остепенился с приходом Доменико Тедеско. Изменилось в положительную сторону качество футбола, и возросло функционирование атакующего звена. Особенно хорош Кристофер Нкунку. «Рейнджерс» в менее выигрышной ситуации. Ещё на предыдущей стадии Лиги Европы у него возникли серьёзные проблемы с «Брагой». Плюс уровень шотландского чемпионата ниже немецкого. Думаем, матч получится результативным, но победят хозяева.



Ставка: победа «Лейпцига» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.04.

Погба удалился из чата игроков «Манчестер Юнайтед».

«Фейеноорд» — «Марсель»: украшение решающих матчей еврокубков.

Карло Анчелотти назвал Гвардиолу великим новатором футбола.