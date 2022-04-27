«Ливерпуль» — «Вильярреал» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 27 апреля.

На что ставить в футболе 27 апреля

Второй полуфинал Лиги чемпионов стартует в Англии: «Ливерпуль» примет «Вильярреал». Команда Клоппа – явный фаворит, но Унаи Эмери уже выбил из борьбы «Ювентус» и «Баварию», так что наверняка будет интересно. Правда, после вчерашней феерии в исполнении «Ман Сити» и «Реала», матч, возможно, покажется пресноватым.

Три матча в Серии А: Алексей Миранчук и «Аталанта» встретятся с «Торино», «Фиорентина» примет «Удинезе», а «Болонья» сыграет с «Интером», у «нерадзурри» отличный шанс ещё приблизиться к чемпионству.

На что ставить в хоккее 27 апреля

В КХЛ сезон не завершился, но сегодня выходной. Поэтому внимание НХЛ, там пять матчей в ночь на четверг. Самый любопытный, пожалуй, это противостояние «Рейнджерс» и «Монреаля».

На что ещё ставить 27 апреля

В квалификации крупного женского теннисного турнира в Мадриде Екатерина Александрова сыграет с Кларой Бюрель. Варвара Грачёва встретится с Хизер Уотсон, а Анастасии Потаповой в соперницы выпала Кристина Младенович.

В баскетбольной Евролиге очередные матчи четвертьфинальных серий. «Монако» примет «Олимпиакос», а «Бавария» — «Барселону», пока в эти сериях 1-1. А вот в Единой лиге ВТБ ЦСКА и «Локомотив-Кубань» уже сегодня могут пройти в полуфинал, если победят на выезде, соответственно, «Нижний Новгород» и «Парму».

В НБА в ночь на четверг будут стараться завершить серии первого раунда «Милуоки» и «Голден Стэйт». «Бакс» играют дома с «Чикаго», а «Уорриорз» — с «Денвером». И там, и там счёт в серии 3-1.

В волейбольной женской Суперлиге вторые матчи полуфинальных серий. В первых играх выиграли посеянные ниже: «Локомотив» сотворил камбэк с 0:2 в игре с московским «Динамо», а «Уралочка» победила в Казани «Динамо-Ак Барс». Посмотрим, удастся ли закрепить успех победителям первых матчей.