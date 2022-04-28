Лига Европы, Лига конференций и Кубок Гагарина. Что смотреть 28 апреля

А ещё «МЮ» против «Челси», пусть и без особой турнирной мотивации.

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 28 апреля.

На что ставить в футболе 28 апреля

Лига чемпионов на этой неделе своё отыграла, время Лиги Европы и Лиги конференций, там тоже полуфиналы. В Лиге Европы «Айнтрахт» выбил «Барселону», но с «Вест Хэмом» не будет легче, немцам предстоит тяжёлое испытание в Англии. Ну а Доменико Тедеско и «РБ Лейпциг» принимают «Рейнджерс».

В Лиге конференций «Лестер» сыграет с «Ромой» — отличная реклама турниру. Во втором полуфинале должно быть весело: «Фейеноорд» сразится с «Марселем» Хорхе Сампаоли.

Есть на что посмотреть сегодня и в европейских чемпионатах. В Англии «МЮ» примет «Челси». Громкая вывеска, но турнирной интриги не так много. Манкунианцы вряд ли окажутся в топ-4, ну а подопечных Томаса Тухеля уже не сдвинуть с третьей позиции.

На что ставить в хоккее 28 апреля

Шестой матч финала Кубка Гагарина. ЦСКА вернул серию в Москву и теперь постарается вновь отправить её в Магнитогорск, в решающий седьмой матч. «Металлург» же совсем не прочь отпраздновать победу в столице и вернуться домой уже с кубком.

В НХЛ в ночь на пятницу девять игр. «Вашингтон» сыграет на выезде с «Айлендерс», пока непонятно, будет ли готов Александр Овечкин. Кирилл Капризов и «Миннесота» примут «Калгари».

На что ещё ставить 28 апреля

В квалификации крупного женского теннисного турнира в Мадриде Екатерина Александрова сыграет с Еленой Остапенко. Варвара Грачёва встретится с Ализе Корне, а Вероника Кудерметова – с Паулой Бадосой. Наконец, Людмила Самсонова скрестит ракетки с Петрой Мартич.

В баскетбольной Евролиге «Эфес» попробует дома завершить серию 1/4 финала с «Миланом», пока турки ведут 2-1. В Единой лиге ВТБ «Зенит» попробует сделать то же самое в Красноярске, у петербуржцев фора, правда, побольше — 2-0.

В НБА в ночь на пятницу шестые матчи в трёх сериях первого раунда плей-офф. «Филадельфия» после трёх побед на старте проиграла «Торонто» дважды подряд и наверняка настроена закрыть-таки серию. «Даллас» после возвращения Луки Дончича смотрится фаворитом противостояния с «Ютой», пока «Маверикс» ведут 3-2, но шестая игра пройдёт в Солт-Лейк-Сити. Наконец, «Финикс» с трудом, но пока побеждает «Новый Орлеан», без Девина Букера у «Санс» дела идут со скрипом. Впрочем, ко второму раунду лидер атак должен вернуться в строй.