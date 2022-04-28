«Миннесота» — «Калгари». Кирилл Капризов мысленно уже в плей-офф

За две игры в этом сезоне «Уайлд» пропустили от «Флэймз» 12 шайб, но сейчас это не важно.

29 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Калгари Флэймз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.41, а успех «Флэймз» оценивается в 2.66.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Миннесота Уайлд» 29 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Миннесота» — «Калгари» 29 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.54, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.35. Гол в первые 10 минут доступен за 1.60, вероятность серии буллитов оценена в 8.60. На ничью в основное время предлагают поставить с коэффициентом 4.70.

«Миннесота» — «Калгари»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (29.04.2022)

Вот и квалифицировались все 16 команд в плей-офф. Теперь дело за малым — доиграть регулярку. На 29 апреля в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу девять матчей. Посмотреть есть на что. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Миннесоты» и «Калгари», которое состоится на льду «Эксел Энерджи-центра». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Миннесота» без особых проблем вышла в плей-офф. Занимает сейчас третье место в Западной конференции, набрав 109 очков в 80 встречах. Уже известен соперник по первому раунду, это «Сент-Луис». Соперник силён, но и «Уайлд» сейчас в весьма хорошей форме. Проиграли лишь две встречи из 10 последних. Накануне уступили дома «Аризоне» (3:5).

Результат неожиданный. Хотя в концовке подвели удаления. За счёт этого гости вырвались вперёд в последние пять минут встречи, а до этого счёт был равный — 3:3. Кирилл Капризов отметился ассистентским дублем, отметив так свой 25-й день рождения. На его счету 105 очков в 79 играх. Плюс он — первый игрок в истории «Миннесоты» с 60 передачами за сезон. Статистика впечатляет.

«Калгари» идёт на второй позиции в Западной конференции, набрав 110 очков в 80 играх. Результаты за последние 10 встреч схожи: также два поражения. Зато накануне клуб одолели «Нэшвилл» (5:4 ОТ), вернув должок за недавнее поражение (2:3 ОТ). Победная шайба на счету Элиаса Линдхольма, у него 81 очко в 80 играх этого сезона.

Лучшими бомбардирами по праву считаются Джонни Годро (113 очков) и Мэттью Ткачук (102). При этом Годро стал пятым игроком в истории «Калгари», кому покорилась отметка в 600 очков в карьере. Так и ещё сразу два игрока в составе клуба имеют свыше 100 очков. Кроме того, голкипер Якоб Маркстрём лидирует по «сухим» матчам в сезоне (9).

Весьма впечатляющие результаты. Правда, хозяевам есть что противопоставить. Марк-Андре Флёри — мастер своего дела. Добавил надёжности новой команде. Сейчас имеет восемь побед в 10 встречах после перехода. Не стоит забывать и про Кирилла Капризова, который даже не думает останавливаться. Хотя в прошлой игре, несмотря на два голевых паса, катался не на своём уровне.

Впрочем, впереди первый раунд плей-офф, к которому нужно подойти в оптимальном состоянии и без травм. Наверняка команда уже мысленно там, ведь до конца регулярки осталось провести две встречи. Одна из них — с «Калгари». В очных встречах всё не так хорошо для «дикарей». В пяти прошлых матчах в Сент-Поле хозяева выиграли лишь раз.

Очень плохая статистика, учитывая, что обе команды очень хорошо шли по сезону. С другой стороны, в трёх из пяти встреч победа была в одну шайбу. Хотя в этом сезоне команды встречались дважды, в обоих случаях побеждал «Калгари». Общий счёт — 12:4. «Миннесоте», конечно, стоит вернуть долг за такое. Но получится ли?

Конкурировать весьма трудно. «Флэймз» на ходу, сразу трое игроков в топе по коэффициенту полезности за один матч. При этом на выезде у них лишь одно поражение в восьми последних играх, когда у хозяев на своём льду два поражения. Статистика очень близкая, но на данный момент, на наш взгляд, гости смотрятся интереснее.

Думается, победа им достанется в одну шайбу. Как минимум не проиграть в основное время сумеют. Мы бы рассмотрели ставку «Х2 + обе забьют» за 1.75. У команд с атакой всё отлично, голы стоит ждать в обе стороны. Даже несмотря на то, что к вратарским линиям особых претензий в прошлых играх нет.

«Миннесота» — «Калгари»: прогноз и ставка на матч НХЛ 29 апреля 2022 года

«Калгари», как и «Миннесота», по сезону идёт отлично. Правда, в очных встречах перевес именно за «Флэймз». Хотя и у «Миннесоты» есть кому забивать, да и Марк-Андре Флёри в воротах старается. Думается, матч получится напряжённым, голевым. Но пока гости, на наш взгляд, смотрятся предпочтительнее в совокупности, проводят хороший сезон и имеют интересный состав. Как минимум в основное время не проиграют.

Ставка: обе забьют + «Калгари» не проиграет за 1.75.