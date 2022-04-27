«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Криштиану Роналду обречён?

28 апреля состоится перенесённый матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех манкунианцев оценён экспертами в 3.22. Ставки на ничью принимаются за 3.76.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал».

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 28 апреля 2022 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

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Отчаянные времена требуют отчаянных мер. В какой-то степени это можно применить и к тем, кто заведует расписанием матчей в английской Премьер-лиге. На сегодняшний день ухищрения с календарём просто неизбежны, а потому всем, включая футболистов, руководство клубов и болельщиков, приходится мириться с переносами.

В этот раз жертвами стали «Манчестер Юнайтед» и «Челси». 28 апреля одни из самых именитых команд Англии проведут перенесённую встречу 37-го тура, хотя в чемпионате Англии участники сыграли пока по 32-34 раза. Противостояние пройдёт на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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Вот только в хозяевах легендарного сейчас не так много. Самые свежие трофеи были добыты в Лиге Европы и Кубке английской лиги ещё в 2017 году, то есть без малого уже пять лет манкунианцы остаются ни с чем. Текущий сезон не стал исключением. Вылетели из всех кубковых соревнований, в том числе — из Лиги чемпионов. Уступили мадридскому «Атлетико» в 1/8 финала.



Жертва «Локомотива», который при Ральфе Рангнике показывал неплохие результаты, не оправдалась. Немец в качестве временного главного тренера не сумел выжать из английского клуба максимум. Более того, «МЮ» всерьёз рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне. Отставание от идущего четвёртым «Арсенала» составляет шесть очков.

При этом лондонцы имеют игру в запасе, а накануне одержали победу со счётом 3:1 в очной встрече. «Красным дьяволам» не помог даже гол Криштиану Роналду, который, между прочим, незадолго до этого пережил непростой момент в жизни. В команде из Манчестера явные проблемы, новости об этом всё чаще просачиваются в СМИ. Да и последние результаты тоже чётко отражают состояние клуба.



После поражения от «Атлетико» в ответном матче «Манчестер Юнайтед» разделил очки с непонятным «Лестером» (1:1), уступил кризисному «Эвертону» (0:1), благодаря хет-трику Роналду дожал «Норвич» (3:2), который занимает излюбленную последнюю строчку, и получил четыре безответных в принципиальной битве с «Ливерпулем». Про 1:3 от банды Микеля Артеты мы уже сказали.

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Восстанавливать доброе имя команды решился Эрик тен Хаг. Голландский специалист переедет в Англию летом, когда завершит сезон с удивительным «Аяксом». Вот только работы будет, судя по всему, немерено. Для того чтобы оживить футболистов, добрая часть из которых собралась покинуть Манчестер, придётся, вероятно, прыгнуть выше головы.



Пока же забить один из последних гвоздей в крышку может лондонский «Челси». Да, у столичного клуба своих проблем хватает. После введения санкций против Романа Абрамовича (владельца) результаты команды заметно снизились. Во-первых, лондонцы выпали из чемпионской гонки. Во-вторых, вылетели из Лиги чемпионов. Хотя во втором случае претензии нужно, скорее, предъявлять к Кариму Бензема.



Впрочем, положение у «аристократов» куда приятнее. Отрыв от пятой строчки в турнирной таблице чемпионата Англии составляет семь очков, плюс есть игра в запасе. То есть шансы квалифицироваться в Лигу чемпионов по-прежнему солидные. Кроме того, они вышли в финал Кубка Англии, где могут взять реванш у «Ливерпуля» за поражение в финале Кубка английской лиги.

Да и форма в АПЛ гораздо стройнее, чем у предстоящего оппонента. «Челси» одержал девять побед в 11 прошлых играх, а на досадные поражения от «Брентфорда» (1:4) и «Арсенала» (2:4) можно закрыть глаза. Важно, что в последнем туре вырвали победу в дерби с «Вест Хэмом» (1:0), несмотря на промах Жоржиньо с пенальти. Настроение должно быть гораздо лучше.



В качестве пари на матч вполне можно взять лобовую победу подопечных Томаса Тухеля за приятный коэффициент 2.35. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 2350 рублей. Вариант с подстраховкой — победа гостей с форой (0) за 1.73. В случае ничейного исхода букмекер вернёт деньги. Хотя нынешнему «Манчестеру», на наш взгляд, даже на своём поле зацепиться за ничью будет трудно.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 28 апреля 2022 года

«Манчестер Юнайтед» недавно проиграл «Арсеналу» и сократил и без того низкие шансы на выход в Лигу чемпионов. В команде проблемы, новости о которых всё чаще просачиваются в СМИ. Последние результаты это только подтверждают. У «Челси», конечно, своих забот хватает, но на данный момент клуб и его футбол смотрятся целостнее. На наш взгляд, лондонцы сумеют победить.



Ставка: победа «Челси» за 2.35.

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