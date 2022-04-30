Россия — Беларусь. Матвей Мичков поставит Тулу на уши в товарищеском матче с белорусами

1 мая состоится первый товарищеский хоккейный матч Россия — Беларусь. Начало встречи — в 16:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.24, успех сборной Беларуси идёт за 9.40. На ничью по итогам 60 минут предлагают поставить за 6.85.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Россия — Беларусь 1 мая 2022 года

Букмекеры считают, что первый товарищеский хоккейный матч Россия — Беларусь 1 мая будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.37, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.84. Гол в первые 8 минут доступен в букмекерских компаниях с коэффициентом 1.90. Вероятность победы любой команды с сухим счётом оценивается аналитиками в 4.33.

Россия — Беларусь: прогноз на первый выставочный матч в Туле (01.05.2022)

Вот и последний месяц весны начинает свой отсчёт. На 1 мая у сборной России запланирован первый товарищеский матч со сборной Беларуси. Разумеется, не от хорошей жизни. От третьего этапа Евротура российская команда была отстранена. Руководство ищет пути, чтобы не застаиваться. Встреча пройдёт на льду «Ледового дворца» в Туле. Первое вбрасывание — в 16:00 мск.

Сборная России на выставочные игры заранее определилась с составом. Во вратарской линии числятся Максим Третьяк (ХК «Сочи»), Дмитрий Николаев (СКА) и Вячеслав Пекса («Ак Барс»). Среди защитников — Кирилл Кирсанов (СКА), Даниил Мисюль («Локомотив»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Сергей Телегин («Трактор») и другие знакомые имена.

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С одной стороны, хорошо, что опытных игроков хватает. С другой — молодым ребятам тоже не забыли дать шансы. В нападении будут феерить Матвей Мичков, Кирилл Танков, Никита Чибриков (все — СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»), Никита Тертышный («Трактор»), а также Марат Хайруллин («Нефтехимик»). Многим эти фамилии знакомы, юный Мичков наверняка.

Матвей принёс своей команде победу в Кубке Харламова. Парень явно готов доказывать на взрослом уровне. У него в 17 матчах плей-офф за «СКА-1946» 17 результативных очков, а в 22 матчах регулярного сезона — 38. Цифры отличные. Плюс есть Никита Тертышный, который очень хорошо показал себя в «Тракторе» и на Евротуре. В атаке с креативностью проблем возникнуть не должно.

У сборной Беларуси в составе особых звёзд нет, хотя знакомые имена из КХЛ тоже есть, что вполне логично. Многие молодые хоккеисты играют именно в России. Из вратарей тренерскому штабу предстоит выбрать Алексея Колосова («Динамо» Минск, КХЛ), Константина Шостака («ЮП», чемпионат Финляндии) и Ивана Кульбакова («Динамо» Москва, КХЛ).

Из защитников в заявку изначальную попали Владислав Ерёменко, Сергей Сапего, Дмитрий Дерябин (все — «Динамо» Минск, КХЛ), Артём Левшунов (Беларусь U18), Данила Паливко («Адмирал», КХЛ), Артём Волченков («Металлург») и другие. В целом большинство игроков знакомы со многими из сборной России. Сюрпризов ни для кого быть не должно.

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Среди нападающих много игроков из минского «Динамо». Это Владимир Алистров, Илья Усов и Игорь Мартынов. Владислав Кодола из «Северстали», также несколько игроков из ВХЛ. А ещё были вызваны Александр Суворов, Виталий Пинчук и Сергей Кузнецов из «Металлурга», который накануне уступил в финале Кубка Гагарина столичному ЦСКА.

В свежей истории очных встреч у команд всего 10 игр. Важно, что во всех победу одерживала сборная России. При этом часто тотал матчей был высоким, лишь в трёх не превысил три шайбы. Сейчас по большому счёту команды сыграют для болельщиков, удерживать счёт и играть на результат не имеет смысла.

Так что вполне, на наш взгляд, стоит ждать голевой матч снова. По составу у России весьма неплохое нападение, задорное и креативное. В защите также всё неплохо, мандража явно не будет, опыта хватает. Да и в классе россияне превосходят оппонента. Только белорусы наверняка смогут найти что противопоставить «Красной машине».

Лишь раз за последние шесть очных игр Беларусь поражала ворота россиян. Однако тогда в большинстве случаев вратарская линия была гораздо сильнее. Да и отсутствие сыгранности и некоторая сумбурность происходящего тоже должна сыграть против обороны хозяев. Конечно, проверяем победу России, хотя поддержать веселье гости вполне могут. П1 + тотал больше 5.5 шайбы за 1.95 здесь уместно. Альтернатива — Ф1 (-2.5) за 1.85.

Россия — Беларусь: прогноз и ставка на товарищеский матч 1 мая 2022 года

Сборную Россию лишили официальных турниров, поэтому приходится проводить товарищеские встречи. Встреча с Беларусью — своего рода проверка состава. Хотя по очным встречам видно, что россияне имеют колоссальный перевес и забивают много. Несмотря на сумбурную организацию и экспериментальный состав, ждём много голов и победу хозяев и в этот раз. Мотивации у молодёжи должно хватить.



Ставка: победа сборной России и тотал больше 1.95.

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