«Эвертон» — «Челси». Лондонцы сделают Роману Абрамовичу подарок перед продажей

1 мая состоится матч 35-го тура АПЛ «Эвертон» — «Челси». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.94.

Почему «Челси» ждут большие проблемы в матче с «Эвертоном»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Челси» 1 мая 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч АПЛ «Эвертон» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.64. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Челси» (01.05.2022)

1 мая в английской Премьер-лиге состоятся три встречи 35-го тура. На стадионе «Гудисон Парк» померяются силами два именитых клуба с богатой историей — «Эвертон» и «Челси». Хозяева располагаются в зоне вылета и борются за выживание, а гости занимают третью строчку в турнирной таблице и имеют все шансы принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

В текущем лондонцам преуспеть не удалось. Выбыли, потерпев поражение на стадии 1/4 финала по сумме двух встреч от мадридского «Реала» (4:5). В первом матче испанцы выглядели предпочтительнее, но в ответном англичане продемонстрировали великолепное качество футбола и чуть было не добыли путёвку в следующую стадию. Против был Карим Бензема.

Ибрагимович: я был слишком хорош для МЛС.

Также «аристократы» были близки к тому, чтобы стать обладателями Кубка лиги Англии. В финале навязали борьбу «Ливерпулю», но уступили в серии пенальти. Зато удалось раздобыть золотые медали Клубного чемпионата мира и добраться до финала Кубка Англии. Решающая встреча с «Ливерпулем» состоится 14 мая.



Присутствие команды из Лондона в финальных стадиях различных соревнований говорит о многом. Однако стоит отметить и её хорошие выступления в чемпионате Англии. За 33 встречи в текущем розыгрыше потерпела лишь пять поражений, одержала 19 побед и девять раз сыграла вничью. В том числе с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче последнего тура АПЛ.

После встречи Томас Тухель заявил, что результат несправедлив. Подопечные немецкого наставника действительно играли лучше и заслужили три очка, но им немного не хватило реализации. Впрочем, впечатляет в сложившейся ситуации другое: тренер раздосадован мирным исходом, хотя его команда твёрдо занимает третью строчку в турнирной таблице.



Отрыв от догоняющего «Арсенала» составляет шесть очков, что вполне нормально. Судя по всему, немец очень требователен и нацелен строго на успех. Отличный подход. Как иначе в таком клубе? С горем пополам получается держаться даже на фоне процесса продажи клуба Романом Абрамовичем.

Олег Романцев высказался о частых жалобах «Спартака» на судейство.

«Эвертон», в свою очередь, и не помышляет об участии в еврокубковых соревнованиях. Более того, велика вероятность, что в следующем сезоне клуб будет выступать в Чемпионшипе. Из-за неудачных результатов в середине сезона с поста главного тренера был уволен Рафаэль Бенитес. Место испанца занял Фрэнк Лэмпард. Хотя пока прогресс неощутим.



Под руководством англичанина «ириски» одержали только три победы за последние 12 матчей в чемпионате Англии — над «Лидсом» (3:0), «Ньюкаслом» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:0). Также поделили очки с «Лестером» (1:1). Во всех остальных противостояниях потерпели поражения, в том числе от «Ливерпуля» (0:2).



Обвинять в неудачах исключительно Лэмпарда, на наш взгляд, неправильно. Англичанину коллектив достался в уже плачевном состоянии, и даже трансферы двух полузащитников — Донни ван де Бека и Деле Алли не помогли. Безусловно, специалист сконцентрирован на том, чтобы сохранить имидж и прописку в АПЛ, но получится ли?

Мерсисайдская команда имеет, откровенно говоря, плохую статистику. Несмотря на старания голкипера сборной Англии — Джордана Пикфорда, пропустила за 33 встречи в АПЛ 55 мячей, а сама забила за этот период только 34. Также выбыла из Кубка Англии, потерпев разгромное поражение в матче 1/4 финала от «Кристал Пэлас» (0:4).



А вот лондонцы в 33 матчах в чемпионате Англии забили 68 мячей. И это при том, что большую их часть забили полузащитники и защитники. Нападающие — Ромелу Лукаку и Тимо Вернер — в текущем сезоне демонстрируют сомнительную результативность. Да и оборону можно похвалить за надёжность. За этот же период пропустили только 28 раз. Думаем, можно взять П2 за коэффициент 1.72. С мотивацией у лондонцев тоже проблем возникнуть не должно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Челси» 1 мая 2022 года

Несмотря на старания Фрэнка Лэмпарда, «Эвертон» пребывает в кризисе и стремительно приближается к выбыванию в Чемпионшип. Мотивация запредельная, но качество футбола подводит. А вот «Челси» прекрасно выступает в различных соревнованиях и имеет хорошую статистику, несмотря на процесс продажи клуба Абрамовичем. Думаем, мотивация у лондонцев сейчас не ниже, а состав крепче. Проверим их победу.

Ставка: победа «Челси» за коэффициент 1.72.

Абрамович потребовал у новых владельцев «Челси» ещё £ 500 млн.

Генич рассказал, что Дзюба добавил его в чёрный список после поражения в споре.

Президент УЕФА: российские спортсмены не должны страдать.

Ждать отмены санкций, сменить прописку или дома сидеть? Три пути российского футбола.