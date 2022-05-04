«Торонто» — «Тампа-Бэй», 2-й матч. 0:5 — только начало. Василевского ждёт второй кошмар

5 мая состоится второй матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 2.19, успех «Лайтнинг» идёт за 2.70.

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Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 5 мая 2022 года

Букмекеры считают, что второй матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Тампа-Бэй» 5 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.30. Заключить пари на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.55.

«Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз на второй матч серии плей-офф НХЛ (05.05.2022)

Уже три дня мир радуется началу плей-офф в Национальной хоккейной лиге. На 5 мая запланированы четыре встречи. Отдельное внимание мы бы уделили второму матчу серии «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», который пройдёт на льду «Скотиабанк-Арене» в Канаде. Первое вбрасывание состоится в 2:30 мск.

Команды уже сыграли в Торонто один раз, и результаты для подопечных Джона Купера были весьма удручающие. «Торонто» выиграл на своём льду со счётом 5:0. Андрей Василевский не сумел оставить свои ворота в неприкосновенности. Остон Мэттьюс отметился дублем и передачей, у Ильи Михеева — голевой пас.

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«Торонто» уверенно обыграл оппонента, хотя матч запомнился даже не счётом, который явно крупный. От действующего победителя Кубка Стэнли такого в первом матче первого раунда точно не ждали. В историю наверняка войдут и 113 минут штрафа. Именно столько нахватали соперники, устроив в третьем периоде массовую драку.

Джека Кэмпбелла, конечно, нужно поздравить с первым шат-аутом в плей-офф. Отразил 24 броска в створ ворот. Андрей Василевский спас даже больше — отразил 28 бросков из 33. При этом Андрей в регулярном чемпионате делит первое место с Сергеем Бобровским по количеству побед (39). Однако сейчас не помог команде.

И это тревожный звонок для «Тампы», ведь ранее она не испытывала особых проблем в первом раунде. Да и во втором тоже. За этот сезон в Восточной конференции достаточно много клубов прибавили. Все восемь, кто вышел в плей-офф, заработали более 100 очков. Это впервые в истории НХЛ, конкуренция сильная.

Джону Куперу придётся поработать перед вторым матчем. Провалила игру вся команда, вина лежит не на ком-то одном. Тем более это поражение стало в какой-то степени историческим. «Тампа» ни разу не проигрывала так крупно в XXI веке в плей-офф. Последний раз крупно «молнии» проиграли в 1996 году «Филадельфии» (1:6).

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В то же время рано утверждать, что серия в руках соперника. В регулярке относительно недавно (22 апреля) «Торонто» проиграл «Тампе» 1:8, а до этого (5 апреля) выиграл 6:2. Так что у команд явная неприязнь друг к другу, забивают исправно и много, в очных встречах чередуют победы. В Торонто гости выиграли две из пяти последних встреч.

При этом хозяева однажды победили за пределами основного времени. Силы равны. В такой серии страсти будут только накаляться. «Тампа» сделает выводы, опыта побед в плей-офф за последние два года у неё набралось немало. Конечно, радостно за Илью Михеева, который заработал первое очко в Кубке Стэнли.

До этого он два сезона участвовал в плей-офф, но результативными действиями не отметился. Ждём ещё больше. Пока же во второй игре такого противостояния мы бы рассмотрели ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.65. Гости побегут отыгрываться, что вполне логично после такого поражения. Хотя и хозяева настроены решительно.

Плюс на своём льду канадцы не проигрывали уже шесть матчей, когда гости на выезде имеют лишь две победы за аналогичный период. Кроме того, напрашивается ставка на итоговую победу «Торонто» за 1.78. С учётом неплохого регулярного сезона и хорошей игры на своём льду у хозяев есть преимущество. Думается, если 60 минут не хватит, они дожмут в овертайме.

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Соперники в первом матче устроили настоящую интригу. Как в хорошем, так и в плохом плане. Джон Купер постарается исправиться за разгром, его команда наверняка победит вперёд. «Торонто» дома играет весьма неплохо, в отличие от «Тампы», которая сбавила на выезде. Канадцы вполне могут воспользоваться этим.

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы за 1.65.

Ставка 2: итоговая победа «Торонто» за 1.78.

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