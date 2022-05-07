ЦСКА — «Сочи», «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» и другие матчи. Что смотреть 7 мая

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. Набирает обороты теннисный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 7 мая.

На что ставить в футболе 7 мая

В РПЛ продолжается 28-й тур. Главный матч – ЦСКА – «Сочи». После того как проиграло «Динамо», борьба за 2-е место приобрела реальные очертания. Победят сочинцы – и они догонят москвичей. Победит ЦСКА – и станет третьим на расстоянии одной осечки от динамовцев. Посмотрим, чем завершится эта битва.



«Урал» принимает «Спартак». Красно-белые готовятся к Кубку России, полуфинал уже совсем скоро, а екатеринбуржцы уже могут думать даже и о том, чтобы избежать стыков. Но для этого надо победить. «Зенит» в ранге чемпиона примет «Химки», а «Нижний Новгород» сыграет с «Ахматом».



В АПЛ очередной ход в чемпионской гонке сделает «Ливерпуль». Соперник очень серьёзный – «Тоттенхэм» Антонио Конте. За «шпор» совершенно точно будут болеть в Манчестере. Кроме того, «Челси» примет «Вулверхэмптон», а «МЮ» едет в гости к «Брайтону».



В Бундеслиге можно выделить два матча, которые могут повлиять на расклад в турнирной таблице: «Фрайбург» примет «Унион», а «Байер» сыграет в гостях у «Хоффенхайма». Классный матч в Испании: «Бетис» примет «Барселону». Для клуба из Севильи это едва ли не последний шанс вмешаться в борьбу за попадание в Лигу чемпионов, а каталонцам нужно обезопасить своё второе место.

На что ставить в хоккее 7 мая

Для любителей НХЛ настоящим подарком будет ранний матч «Вашингтона» и «Флориды» — начало в 20:00 мск, пока в серии плей-офф здесь 1-1. Чуть позже начнут играть «Нэшвилл» и «Колорадо», здесь «лавины» выиграли обе домашние встречи и чувствуют себя уверенно.



В ночь на воскресенье ещё одно искромётное противостояние с участием наших. «Питтсбург» Евгения Малкина играет 3-й матч серии с «Рейнджерс» Игоря Шестёркина и Артемия Панарина, пока здесь равенство – 1-1. Равенство и в противоборстве «Далласа» и «Калгари».

На что ещё ставить 7 мая

На теннисном турнире в Мадриде полуфиналы. В первом Новак Джокович встретится с испанским вундеркиндом Карлосом Алькарасом Гарфией, а во втором, надеемся, сыграет Андрей Рублёв. На момент написания этого материала его матч со Стефаносом Циципасом ещё продолжался.

В баскетбольной Единой лиге ВТБ второй матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». В первой игре армейцы победили 93:90. В НБА «Милуоки» и «Бостон» выяснят, кто захватит лидерство в серии, здесь пока 1-1. Такой же счёт и в противостоянии «Голден Стэйт» и «Мемфиса».



В волейбольной мужской Суперлиге завершается групповой этап Финала шести. «Локомотив» сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, а «Зенит-Казань» встретится с «Динамо». Эти четыре клуба и сыграют в полуфиналах, главный вопрос – кому с кем предстоит сражаться.



Ну и единоборства! Во-первых, в ночь с 7 на 8 мая Дмитрий Бивол в боксёрском поединке сразится с легендарным Саулем Альваресом. Это будет тяжелейшее испытание для россиянина, надеемся, он выдержит его с честью. А ещё в Финиксе пройдёт турнир UFC 274. И здесь уже сенсация. Чарльз Оливейра провалил взвешивание и лишился титула в лёгком весе. Бой против Джастина Гэтжи состоится, но бразилец в любом случае потеряет титул. А Гэтжи получит его в случае победы.