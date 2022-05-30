Даниил Медведев покоряет «Ролан Гаррос», «Каролина» — «Рейнджерс»: что смотреть 30 мая

Весна 2022 года подходит к концу, совсем скоро начнётся лето. Спортивный сезон протекает очень стремительно. Сезон в европейском клубном футболе отгремел, можно взять передышку. В НХЛ доигрывают матчи второго раунда Кубка Стэнли. Теннисисты бьются на «Ролан Гаррос», Формула-1 тоже уже разогналась. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 30 мая.

Бычкова: у Медведева на «Ролан Гаррос» появилась уверенность в своих силах.

На что ставить в футболе 30 мая

Накануне отгремели финалы Лиги чемпионов и Кубка России, европейский клубный сезон можно считать закрытым. Скоро стартует первый тур нового розыгрыша Лиги наций. Однако для тех, кто не хочет брать небольшую передышку, есть два экзотических матча. Сегодня в 33-м туре ФНЛ-2 сыграют два представителя первой группы — «Туапсе» и «Спартак-Нальчик». Начало — в 13:00 мск.

Кроме того, в ночь с 30 на 31 мая состоится встреча 8-го тура бразильской Серии А между «Интернасьоналом» и «Атлетико Гояниенсе». Стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск. За «Интернасьонал», к слову, выступает бывший полузащитник «Краснодара» Вандерсон. Команда пока занимает 12-е место в турнирной таблице.

На что ставить в хоккее 30 мая

Чемпионат мира по хоккею в Финляндии позади, на прицеле седьмая встреча «Каролины Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», которая пройдёт в ночь с 30 на 31 мая. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. После шести матчей счёт в серии равный — 3-3. Любопытно, что пока побеждают лишь хозяева. Ньюйоркцы наверняка расстроены, что придётся играть на выезде.

На что ставить в теннисе 30 мая

Во Франции вовсю гремит «Ролан Гаррос». Участники уже добрались до четвёртого круга, где уровень оппозиции для каждого становится всё выше. Сегодня можно будет проследить за выступлениями сразу двух российских спортсменов в мужском сегменте — Даниила Медведева и Андрея Рублёва.



Медведев на предыдущей стадии разобрался в трёх сетах с сербом Миомиром Кецмановичем (6:2, 6:4, 6:2). Теперь ему будет противостоять хорват Марин Чилич, начало — не ранее 21:45 мск. От Рублёва досталось Кристьяну Гарину, но теперь соперник куда серьёзнее — итальянец Янник Синнер. Начало встречи — не ранее 17:00 мск.

На что ещё ставить 30 мая

Баскетбольные фанаты продолжают следить за развязкой финала Единой лиги ВТБ. Московский ЦСКА накануне одержал третью победу в серии с «Зенитом» и теперь ведёт со счётом 3-1. Петербуржцам будет довольно тяжело вернуться. Начало пятой игры запланировано на 20:00 мск.

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