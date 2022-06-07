«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс», 4-й матч. Игорь Шестёркин ответит на провокации Кучерова

8 июня состоится четвёртый матч серии 1/2 финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.00, успех «Рейнджерс» доступен в букмекерских конторах за 3.18.

Главный тренер «Рейнджерс» обвинил Кучерова в грязной игре против Шестёркина.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 8 июня 2022 года

Букмекеры считают, что четвёртый матч финала Западной конференции плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 8 июня не будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.08, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.80. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.40.

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прогноз и анализ четвёртого матча 1/2 финала Кубка Стэнли (08.06.2022)

На 8 июня в Национальной хоккейной лиге запланирована одна встреча финала Восточной конференции. Уделим внимание четвёртому матчу серии между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Он пройдёт на льду «Амали-Арены» в Тампе. На данный момент счёт в серии — 2-1 в пользу «Рейнджерс». Преимущество уже не такое весомое, как после второй игры.

В третьей игре, которая состоялась в Тампе, хозяева, как и ожидалось, ринулись в бой с первых минут. Результат закономерен: 3:2 в пользу «Тампа-Бэй». Игорь Шестёркин получил в створ своих ворот 51 бросок. С 48 справился. Его визави из «Лайтнинг» — Андрей Василевский — отразил 28 из всего 30 бросков. И здесь вопросы к «рейнджерам».

«Колорадо» повторил рекорд «Анахайма» 2003 года.

Почему же давали столько бросать оппоненту? Хотя и удаления сыграли злую шутку. Гости даже вели в счёте 2:0, но череда удалений привела к тому, что к 43-й минуте счёт стал 2:2. Обидно за Игоря Шестёркина, который в текущем плей-офф уже сделал 589 сейвов. Больше в клубе из Нью-Йорка было лишь у Хенрика Лундквиста.



Цифры отменные. Жаль только, команда отдаёт своего вратаря на растерзание, когда все знали, что «Лайтнинг» побегут выгрызать победу на своём льду. Тут стоит вспомнить про Никиту Кучерова, который провёл великолепный матч, если не считать его провокаций в сторону соперников. В частности — по отношению к Шестёркину.

Зато россиянин поучаствовал во всех трёх заброшенных шайбах «молний». Сам забросил и отдал две передачи. Это 20-й раз в карьере, когда нападающий набрал три или более баллов за один матч в Кубке Стэнли. Шикарная игра Кучерова фактически спасла действующих чемпионов от 0-3 в серии и вернула в игру. Хотя это не все россияне, кто выделился.



Артемий Панарин также поучаствовал во всех шайбах «Рейнджерс». Правда, этого не хватило. Но у Артемия на данный момент 15 очков в 17 играх плей-офф, весьма недурно. Победу же хозяевам принес гол Ондржея Палата за 42 секунды до сирены. Обидное поражение гостей. Выделить фаворита, конечно, было трудно, но гости претендовали на успех.



У «Тампа-Бэй» снова не сыграет Брейден Пойнт. Получил травму ещё в седьмом матче с «Торонто», которая, видно, даёт о себе знать. В целом это удаётся компенсировать, ведь забивать есть кому. Вообще, звёзд у обеих команд хватает. Думается, «Рейнджерс» сделают работу над ошибками. Третий матч был неплохим, но указал, на что стоит сделать акцент Жерару Галлану в четвёртом.

Особенно стоит помогать Игорю Шестёркину. Ехать домой со счётом 2-2 в серии не так приятно, нежели при 3-1. Шансы на выход в финал так сократятся. Хотя, судя по матчам, вязкий хоккей и игра до ошибки уже просматривались в серии. Конечно, сейчас хозяева морально на подъёме, они могут перевернуть серию с ног на голову. Но этим пара и интересна.

Сушинский высмеял журналистов за включение Овечкина в топ разочарований.

И всё же, на наш взгляд, «Рейнджерс» имеют все шансы как минимум не проиграть в основное время в четвёртой встрече. Во-первых, они дважды в трёх играх выходили вперёд и в каждой претендовали на победу в основное время, хотя играют с действующими обладателями Кубка Стэнли. Во-вторых, не стоит забывать об Игоре Шестёркине, который по-прежнему показывает высочайший уровень.



Кроме того, вместе с усталостью накапливается и градус ответственности. Чем ближе к концу серии, тем меньше хочется совершать ошибок. А ехать домой при счёте 3-1 в серии в твою пользу гораздо приятнее, нежели при счёте 2-2. Тем более что все вводные для этого есть: добротная игра в атаке, надёжный голкипер.



В четвёртой игре можно было бы даже рассчитывать на то, что 60 минут может не хватить. Команды неуступчивы и всё ближе подбираются к овертайму. В последнем случае, например, не хватило всего 42 секунд. У «Тампы» всё в порядке с характером и есть опыт, но, думается, работу над ошибками Жерар Галлан проведёт.

Мы бы в четвёртой игре рассмотрели ставку на то, что «Рейнджерс» не проиграют в основное время через тотал больше 2.5 шайбы. Коэффициент дают крепкий — 2.10. Результативностью, как, например, финал плей-офф Западной конференции, эта серия не радует. Однако как минимум шайбы три соперники на двоих вполне способны оформить. Пока не забивали меньше пяти.

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка на 4-й матч 1/2 финала плей-офф НХЛ 8 июня 2022 года

«Рейнджерс» в третьей игре стали заложниками своих ошибок, хотя вели в счёте 2:0. Думается, работу над ошибками сделают. «Тампа» теперь на подъёме, психологически ей, вероятно, даже легче. И всё же гости пока радуют, смотрятся достойно на фоне действующих обладателей Кубка Стэнли. Думается, как минимум не проиграют в основное время в четвёртой игре. Тут вполне возможен даже овертайм, в прошлом матче не дотянули всего 42 секунды.



Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + тотал больше 2.5 шайбы за 2.10.

Прогноз на матч «Тампа» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.55.

«Держу Кучерова на поводке». Главный тренер «Тампы» — о поведении россиянина.



«Рейнджерс» требуют наказать «Тампу» за опасную игру против Шестёркина.



Журналист Маршалл предрёк Малкину понижение зарплаты в 2,5 раза.



Тренер «Тампы»: каждому претенденту на Кубок Стэнли нужен свой Кучеров.