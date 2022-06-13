Армения — Шотландия. Если нет Эдуарда Сперцяна, поможет только чудо

14 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Армения – Шотландия. Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу шотландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех армян оценивается в 6.00. На ничью дают коэффициент 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Армения — Шотландия 14 июня 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч Армения – Шотландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.78. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.09.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Армения — Шотландия (14.06.2022)

Национальная команда Армении не сумела использовать победный импульс, полученный в матче первого тура с Ирландией. Многим болельщикам показалось, что выигрыш у сильного соперника со счётом 1:0 демонстрирует высокий потенциал. Появились смелые заявления о претензиях на первое место в группе и выход в элитный дивизион. Однако следующие две игры обратили мечты армян в прах.

Во втором туре «горцы» отправились в Шотландию, где их ждал предельно мотивированный соперник. Британцы неожиданно уступили Украине в игре плей-офф за право выступить на мировом первенстве в Катаре и готовились заслужить прощение переполненных трибун. Армении не удалось выдержать напор шотландцев. К 40-й минуте встречи результат был ясен – со счётом 2:0 вели подопечные Стива Кларка.

Третий тур также не принёс Армении положительных эмоций. Хотя встреча с украинской сборной прошла на нейтральном поле, оппонента поддерживали многочисленные фанаты. Они гнали своих любимцев впёред, и те снесли оборонительные порядки, которые выстроил Хоакин Капаррос. Итоговый счёт 3:0 в пользу Украины точно отражает соотношение сил на поле.

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По итогам трёх туров у Армении нарисовалась неутешительная картина. Три очка и последнее место в группе. Замолчала на две игры атака, которая получила восторженные отзывы от экспертов, ушёл в тень замечательный Сперцян. Его слаломный проход, завершившийся победным голом в ворота ирландцев, так и остался единственным позитивным моментом.

Нельзя сказать, что испанский наставник Армении опустил руки. Тренерский штаб хозяев пробует различные сочетания в атаке и обороне, но достичь результата не получается. Игра с Шотландией станет во многом определяющей в борьбе за выживание в Лиге В. У соперников по три очка, и победитель получит преимущество в итоговой таблице.

Национальная команда Шотландии провела в Лиге наций на один матч меньше, чем её будущий оппонент. По итогам двух встреч в активе «тартановой армии» три очка. Победа над Арменией 2:0 настраивала подопечных Стива Кларка на позитивный результат в принципиальном сражении с Ирландией, но результат оказался шоком для игроков и болельщиков.

Встреча прошла в Дублине, где заполненный до отказа стадион яростно поддерживал Ирландию. «Двенадцатый игрок» в лице зрителей помог забить в ворота Гордона три мяча. На результате сказалась неудачная схема, которую выбрал Кларк. Он выпустил на поле пять игроков обороны, которым активно помогали два опорных хавбека.

Центральные защитники Хендри и Маккена провалили игру, не справившись с быстрой атакой «парней в зелёном». Они мешкали при выполнении искусственного офсайда и пропускали длинные забросы себе за спину. Замены позволили стабилизировать оборону, но исход матча в пользу ирландцев был уже предрешён.

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Шотландцы шли вперёд, много навешивали и выполнили восемь угловых ударов, но извлечь дивидендов из этого не сумели. Одиноко выглядел на острие атаки Че Адамс. Представитель «Саутгемптона» много двигался и предлагал себя для передач партнёров, но защитники всякий раз прерывали опасные прострелы и подачи.

В противостоянии Армении и Шотландии важную роль сыграет физическая готовность команд. Футболисты провели за короткий отрезок времени три игры, поэтому сил на 90 минут может не хватить. Наставники сборных вполне могут прибегнуть к ротации кадров в стартовом составе, пожертвовав сыгранностью ради физических кондиций.

При таких раскладах вполне стоит подумать над ставкой «обе забьют — нет». Коэффициент букмекеры дают приемлемый — 1.72 Проблемы есть у обеих сборных. Вполне возможно, что игра вообще пойдёт до гола. Армянам наверняка добавит уверенности домашний стадион, однако недооценивать гостей тоже не стоит.

Кроме того, есть вероятность, что один из лидеров и моторов сборной Армении — Эдуард Сперцян — не сумеет сыграть с Шотландией. По некоторой информации, футболист «Краснодара» имеет проблемы со здоровьем, а матчи первых туров Лиги наций провёл с температурой. Больше мучать игрока не стали и дали ему отдых. А без лидера шансы сборной резко падают.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Армения — Шотландия 14 июня 2022 года

Армения и Шотландия пока записали в актив по три очка, но гости держат в запасе отложенный матч. Стоит предположить, что шотландцы не будут форсировать темп и брать инициативу. Армении же необходимо выигрывать, иначе задача по сохранению места в Лиге В может быть провалена. Осторожный характер встречи располагает к заключению пари «обе забьют – нет». В семи из последних восьми домашних игр Армении минимум одна из команд ушла с поля без забитого мяча.

Ставка: обе забьют – нет за коэффициент 1.72.

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