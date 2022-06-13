Украина — Ирландия. Зинченко и Яремчук справятся без Андрея Пятова

Украинский голкипер завершил карьеру в сборной, но жёлто-синие всё равно не пропустят.

14 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина — Ирландия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу украинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех ирландцев оценивается в 4.90. На ничью дают коэффициент 3.60.

Кучаев: после матча с «Уфой» Слуцкий сказал, что гордится нами.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Украина — Ирландия 14 июня 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч Украина – Ирландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.09.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Украина — Ирландия (14.06.2022)

Национальная команда Украины не опустила руки после неудачного завершения борьбы за выход на мировое первенство в Катаре и, взяв верх над соперниками в двух матчах Лиги наций, единолично возглавила турнирную таблицу. В активе шесть баллов, плюс одна отложенная игра есть в запасе. Напомним, компанию украинцам на групповой стадии составляют Шотландия, Армения и Ирландия.

С ирландцами и предстоит помериться силами в четвёртом туре. Встреча пройдёт на нейтральном стадионе польского города Лодзь, но горячая поддержка жёлто-синим всё равно будет обеспечена. В этом уже убедились футболисты сборной Армении, которые проиграли им в минувшем туре. Номинальные хозяева выиграли со счётом 3:0.

Зидан отказался возглавить «ПСЖ».

Первый тайм встречи с армянами Украина провела на половине поля соперника. Она владела мячом 72% игрового времени и создала пару очень опасных моментов. Завершать усилия партнёров на острие атаки вышло трио Яремчук – Мудрик – Цыганков, но с точными ударами дело обстояло скверно. Из шести попыток в створ пришлось всего две.

Петракову удалось изменить сценарий игры в перерыве. Опытный наставник Украины сместил акцент на фланги, и дело пошло заметно веселее. На 60-й минуте оборона Армении дала сбой, и Малиновский точным ударом открыл счёт. Попытавшихся сыграть в атаку гостей добили попадания Караваева и Миколенко.

Отдельного упоминания заслуживает крепкая оборона украинцев. Пара центральных защитников Матвиенко – Забарный полностью перекрыла доступ в штрафную площадь, и голкипера Пятова лишь изредка тревожили дальние удары. Лидеры защиты великолепно взаимодействуют в паре, выигрывают большинство верховых единоборств и уверенно опекают соперника персонально.

Национальная команда Ирландии может похвастать тремя набранными очками из девяти возможных. Это слабый результат, а второе место они занимают благодаря лучшей разнице забитых мячей. В игре «парней в зелёном» хватает ошибок, что и стало причиной неудачных результатов.

Дуглас Коста зимой пытался попасть в клуб РПЛ.

Стивен Кенни недаром заслужил репутацию думающего тренера. Он быстро разобрался в причинах поражения от Армении и Украины. Наставник произвёл ряд замен в стартовом составе перед третьим туром и праздновал заслуженный успех вместе с заполненными до отказа трибунами. Ирландцы завершили неудачную серию, одолев Шотландию 3:0.

Залогом успеха стала ставка на быстрых крайних полузащитников, которые терзали фланги шотландцев на протяжении всей игры. По указанию тренера ирландцы регулярно переходили на длинные забросы за спину медлительным центральным защитникам соперника. К 30-й минуте встречи ирландцы получили комфортное преимущество в два мяча, но не сбавили обороты.

Лучшим игроком матча стал Майкл Обафеми. Молодой нападающий нигерийского происхождения недаром является главной надеждой сборной Ирландии. Форвард «Суонси» без усталости передвигался по всей линии атаки и прессинговал защитников. Майкл забил красивый мяч и стал автором результативной передачи на Троя Пэрротта.

Однако даже резкости Обафеми вряд ли хватит для того, чтобы доставить серьёзные проблемы защитникам сборной Украины. А вот атакующая линия жёлто-синих как раз может один-два раза кольнуть оборону противника, у которого просто не хватит ресурсов на то, чтобы отыграться. При таких раскладах мы бы рискнули и проверили победу Украины всухую за коэффициент 2.70.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Украина — Ирландия 14 июня 2022 года

Перед матчем сборная Украины находится в выгодной позиции. В активе шесть очков, а в запасе отложенная игра. Выездная победа над Ирландией, которую жёлто-синие добыли в первом круге, даёт стратегическое превосходство. Ирландцам необходимо идти вперёд за победой. Вероятно, что они не смогут вскрыть плотную оборону украинцев, которая состоит из исполнителей высокого класса. Контратакующий потенциал команды Петракова очень высок, поэтому они постараются найти брешь в защите «парней в зелёном». Думается, найдут.

Ставка: победа Украины всухую за 2.70.

Журналистка из Украины вынудила тренера сборной Армении уйти с пресс-конференции.

Миранчук разочаровал «Аталанту» и будет продан летом.

Роналдиньо рассказал, игра какой команды нравится ему больше всего.

Сборная Грузии не проиграла в восьмом матче подряд.

Сёмин: «Спартак» приедет в Санкт-Петербург, вот увидите.