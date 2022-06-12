Коста-Рика — Новая Зеландия. Судьба последней путёвки на ЧМ-2022 в Катар

14 июня состоится финальный матч квалификации ЧМ-2022 Коста-Рика — Новая Зеландия. Начало встречи — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу костариканцев в основное время можно с коэффициентом 1.75, успех новозеландцев идёт за 6.85. На ничью в основное время предлагают поставить за 3.52.

Прогноз с коэффициентом 6.80 на матч Франция — Хорватия.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Коста-Рика — Новая Зеландия 14 июня 2022 года

Букмекеры считают, что финальный матч отбора ЧМ-2022 Коста-Рика — Новая Зеландия 14 июня не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Поставить на гол номинальных хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Гол номинальных гостей оценён аналитиками в 2.01. Поставить на «обе забьют» можно за 2.48.

Коста-Рика — Новая Зеландия: анализ и прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 (14.06.2022)

На международной арене отборочный этап к чемпионату мира — 2022 подошёл к своему завершению. На 14 июня запланирован розыгрыш последней, 32-й путёвки в Катар между сборными Коста-Рики и Новой Зеландии. Финальный матч отбора пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коста-Рика перед плей-офф отбора на ЧМ-2022 заняла четвёртое место (25 баллов в 14 играх) в североамериканской отборочной группе. Вполне неплохо, особенно с учётом стран, которые тут выступали. Важно, что на третьем этапе квалификации не проигрывала семь матчей кряду. Победила даже Канаду (1:0), ставшую первой в квалификации, и чуть не обошла США в таблице.

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Новозеландцы же в Океании особых проблем не испытывали, обыграли в финале Соломоновые острова (5:0). Достаточно крупный счёт по меркам футбола, в данном случае, можно сказать, издевательский. Хотя и другого вряд ли стоило ожидать. В 2018 году Новая Зеландия также переиграла Соломоновы острова в финале Океании (6:1 и 2:2) при отборе на ЧМ-2018 в России.

Сейчас финал отборочного этапа Коста-Рике и Новой Зеландии проводить в новинку. Встречались команды друг с другом последний раз ещё в 2007 году в товарищеском матче. Тогда победу одержали костариканцы со счётом 4:0. Правда, закладываться на тот результат не стоит. Тем более что последние игры команд прошли совсем не так, как хотелось бы. Особенно для Новой Зеландии.

Коста-Рика провела два матча в Лиге наций КОНКАКАФ. Сперва проиграла Панаме (0:2), а после одолела Мартинику (2:0). Новая Зеландия же в товарищеских спаррингах уступила Перу (0:1) и сыграла вничью с Оманом. При этом последний матч у костариканцев был 5 июня, а новозеландцы играли девятого числа. Времени отдохнуть и восстановиться к важному матчу у первых было больше.

Кроме того, Коста-Рика играла с оппонентами значительно сильнее, нежели Новая Зеландия в Океании. К слову, после ухода Австралии в Азию новозеландцы заняли её место, без особых проблем теперь располагаются на лидирующих позициях в отборочных турах. Вот только уровень сопротивления тут, конечно, очень скромный.

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«Лос Тикос» имеют состав из местных лиг, в основном из двух сильнейших клубов — «Алахуэнсе» и «Эредиано», и вполне неплохо выступают на международных турнирах. Есть возрастные игроки, такие как Брайан Руис (капитан), Сельсо Борхес (нападающий), Кендаль Вастон (защитник). Это хорошо, ведь опыт играет важную роль в квалификационных битвах.

Аналитики в этой встрече ставят на победу именно костариканцев. И этому есть объяснение. Во-первых, у команды был нелёгкий путь в североамериканской группе с мастеровитыми командами, где она себя показала достойно. Футбол показывает закрытый, за последние 10 игр пропустила лишь в трёх встречах. Суммарно четыре мяча. Плюс сама забивала в семи случаях 11 раз. Хотя более двух мячей не случалось оформлять.

Кроме того, по общему уровню Новая Зеландии логично смотрится куда слабее. Последние матчи с Перу и Оманом это только доказывают. Думается, в этой встрече ждать много мячей не придётся. Мы бы рассмотрели тотал меньше 2 мячей за коэффициент 1.84. Дело ещё в том, что новозеландцы также играют в закрытый футбол. Могут даже после пропущенного мяча уйти в глубокую оборону.

Особенно на контрасте Океании и команд из других лиг заметно, как из атакующего футбола новозеландская сборная переходит в оборонительный. Коста-Рике придётся трудно играть в нападении первым номером, хотя даже победы со счётом 1:0 будет достаточно. И всё же костариканцы выглядят более опытными и характерными. Так что мы бы к «тоталу меньше» взяли победу номинальных хозяев за 1.75.

Прогноз и ставка на отборочный матч ЧМ-2022 Коста-Рика — Новая Зеландия 14 июня 2022 года

Финальный матч отборочного этапа для обеих команд очень важен, но Коста-Рика имеет весьма неплохой состав, который в североамериканской группе смотрелся достойно на фоне тех же сборных Канады и США. Новая Зеландия в Океании на голову выше всех, но на контрасте с другими странами уступает. Обе команды играют в закрытый футбол, ждать много голов тут не стоит. Однако костариканцы смотрятся предпочтительнее.

Ставка 1: победа Коста-Рики за 1.75.

Ставка 2: тотал меньше 2 мячей за 1.84.

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