«Голден Стэйт» — «Бостон», 5-й матч. Стефен Карри покажет, кто в доме хозяин

14 июня состоится пятый матч финальной серии плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс». Начало – в 4:00 мск. Букмекеры называют фаворитами хозяев. Поставить на победу «Голден Стэйт» в основное время можно с коэффициентом 1.69, а успех гостей оценивается в 2.55.

Чего ждать от пятого матча серии «Голден Стэйт» — «Бостон».

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч финала плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс» 14 июня 2022 года

Букмекеры не верят, что пятая игра финала плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс» порадует результативностью: на тотал меньше 215.5 очка можно поставить с коэффициентом 1.62, а тотал больше 215.5 очка оценивается в 2.22. На успех хозяев площадки в первой половине матча дают коэффициент 1.75. Вероятность овертайма оценивается в 13.00.

«Голден Стэйт» — «Бостон»: анализ и прогноз на 5-й матч финала плей-офф НБА (14.06.2022)

В финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации команды пока выигрывают по очереди. Серия вновь перемещается на Запад после ничьей по победам на территории «Бостона» (2-2). Пятая встреча пройдёт 14 июня на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско. У букмекеров снова фаворитом является «Голден Стэйт» благодаря статусу хозяев.

«Бостон» уже доказал, что справляться со сложностями умеет, и поражениями в ответственный период его не испугать. Однако сейчас команда Име Удоки в очень сложной ситуации. Дело в том, что равный счёт в серии после игр в Сан-Франциско неспособен навредить планам «Голден Стэйт» больше, чем равный счёт после игр в Бостоне – планам «Бостона». «Кельтам» было очень важно отправиться в Калифорнию с преимуществом в две победы.

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В третьем матче «Селтикс» великолепно справились с задачей давления на игроков, которые пока не выступают на своём истинном уровне. Дрэймонд Грин провёл худший матч в плей-офф, набрав всего два очка и совершенно не помогая команде в защите. «Бостон» доминировал на щитах, собирая все ключевые подборы в первой половине матча.

Име Удока снова поставил на рискованный, но обычно действенный для его команды план – предоставить лёгкую свободу Стефену Карри. Закрыть лидера полностью практически невозможно, зато оставить его без поддержки вполне реально. Грин провалился, Томпсон и Уиггинс сыграли хуже ожиданий, Гэри Пэйтон, который перевернул вторую игру серии, не справился с давлением трибун.

Безусловно, к третьей четверти «Уорриорз» разыгрались и не оставили сопернику практически никаких шансов. Однако на победу в третьей 12-минутке едва ли рассчитывали даже «кельты». Они всё равно вели в счёте «+4», а в решающий момент додавили Карри, который так и не получил должной поддержки. «Бостон» отыграл грамотно, но снова отдал на паркете практически все силы.

Если кажется, что это преувеличение, то достаточно простых статистических цифр. Несмотря на то что у «Бостона» один из самых сбалансированных составов лиги, играет Име Удока очень ограниченной ротацией в 8-9 игроков. Если тренеру гостей приходится задействовать больше баскетболистов, это значит, что что-то не так. Более того, лидеры Тейтум, Браун и Хорфорд отыграли в этом плей-офф минимум на полчаса больше, чем Клэй Томпсон – лидер соперника по игровому времени.

Так или иначе, в четвёртой игре «Бостона» в полной мере хватило лишь на первую половину – тогда подопечные Удоки ещё сдерживали натиск соперника и могли выйти вперёд. Однако на тренерском мостике «Уорриорз» также собралось слишком много квалифицированных специалистов, которые приняли решение поменять стартовый состав и загнать соперника в новые неудобные рамки. «Воины» не только в очередной раз выиграли третью четверть, но и не позволили лидерам оппонента проснуться в четвёртой.

Стоит отметить, что дело отнюдь не только в обороне, а, скорее, наоборот – звёзды «Селтикс» провели не лучший матч, но все были активны и каждый набрал свыше 15 очков. Кроме того, Грин и Кевон Луни из «Голден Стэйт» продолжали разочаровывать на паркете. Важнее, что впервые столь ярко о себе в этой серии заявили вторая и третья скрипки – Эндрю Уиггинс и Клэй Томпсон.

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Первый, наравне с Карри, стал единственным в составе «Уорриорз», кто оформил дабл-дабл. Более того, пока центровые команды были не у дел, лучшим на подборе стал именно Уиггинс, собравший рекордное количество отскоков – 16. Второй – лучший снайпер «Голден Стэйт». Томпсон попал два важнейших броска в заключительной четверти и вывел команду вперёд после рывка «Бостона».

А что Стефен Карри? Ничего нового – он по-прежнему лучший игрок в составе обеих команд и главный претендент на звание MVP финала. Разыгрывающий мгновенно вернулся после травмы в критический момент для команды, набрал рекордные 43 очка в матче финала в 34 года, попав в компанию Леброна Джеймса и Майкла Джордана и продемонстрировав третью результативность в истории финалов. Без преувеличения — на Карри сейчас держится вся игра.

И от этого факта, на наш взгляд, стоит отталкиваться в пятом матче финала. Два стабильных преимущества «Голден Стэйт» в этом плей-офф – мощные третьи четверти и бешеная результативность Стефена Карри. Разыгрывающий в среднем набирает больше 30 очков за матч в финале, а в целом против «Бостона» в семи последних играх Стеф не набирал меньше 29 баллов.

При этом «Уорриорз» возвращаются домой, и им просто необходимо побеждать. А без Карри теперь это невозможно. И букмекерские конторы предлагают поставить на индивидуальный тотал Стефена больше 31.5 очка с коэффициентом 1.75. Мы бы рискнули, коэффициент вполне приемлемый.

«Голден Стэйт» – «Бостон»: прогноз и ставка на 5-й матч финала НБА 14 июня 2022 года

Финальная серия вновь перемещается в Калифорнию. В Бостоне соперники обменялись победами и не позволили друг другу добиться преимущества, но фаворитом вновь является «Голден Стэйт». «Воины» вырвали победу в четвёртой встрече благодаря мощнейшему перформансу Стефана Карри – 34-летний ветеран успел восстановиться от травмы и набрал рекордные 43 очка. Карри сейчас единственный исполнитель «Уорриорз», на которого болельщики, партнёры и тренерский штаб могут всегда положиться в полной мере. Сейчас для «Голден Стэйт» наступает самый ответственный период: проигрывать на своём паркете перед возвращением на Восток нельзя. И если кто и может принести хозяевам победу, так это Стефен Карри. Ждём ещё одного яркого матча от 30-го номера.

Ставка: индивидуальный тотал Карри больше 31.5 очка за 1.75.

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