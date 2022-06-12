Франция — Хорватия. Вот вам и чемпионы мира

13 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Франция — Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех хорватов оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Прогноз с коэффициентом 6.80 на матч Франция — Хорватия.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Франция — Хорватия 13 июня 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Франция — Хорватия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Франция — Хорватия (13.06.2022)

Все участники финального раунда ЧМ-2022 от Европы определились, теперь внимание сконцентрировано на Лиге наций. 13 июня вместо шести запланированных состоятся пять встреч четвёртого тура. В одной из них на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени померяются силами Франция и Хорватия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

За три первых тура соревнования французы не одержали ни одной победы при ничьих с Хорватией (1:1) и Австрией (тоже 1:1). Поражение потерпели от Дании (1:2). Пожалуй, лишь ничью с хорватами можно назвать закономерной. Дидье Дешам выпустил на матч экспериментальный, мало сыгранный состав. Лидеры — Карим Бензема и Килиан Мбаппе — остались в запасе.

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Футболисты провели потрясающий сезон на клубном уровне. На двоих наколотили более 80 голов и отдали более 30 голевых передач во всех официальных соревнованиях. Впрочем, в сборной тоже не бездействуют. Бензема отметился забитым мячом в противостоянии с датчанами, а Мбаппе спас от поражения в матче с австрийцами.



Однако о победах речи не идёт. Дело в том, что оппоненты наловчились противостоять невероятному темпу «трёхцветных». Садясь в защиту всей командой, они сильно осложняют результативным бомбардирам и Дидье Дешаму жизнь. Причём такую картину мы наблюдаем уже не первый раз.

За восемь туров группового этапа квалификации ЧМ-2022 сборная Франции одержала только пять побед — над Казахстаном (2:0 и 8:0), Боснией и Герцеговиной (1:0) и Финляндией (оба раза по 2:0). Также сыграла вничью с боснийцами (1:1) и Украиной (два раза по 1:1). Примечательно, что лишь раз сумела забить больше двух мячей за матч. Хотя уровень оппонентов был относительно невелик.



Сборная Хорватии тоже пока не оставляет после себя приятных впечатлений. Несмотря на наличие в арсенале талантливого Душана Влаховича, опытного Луки Модрича и других высококлассных игроков, за три первых тура текущего розыгрыша Лиги наций ей удалось одержать только одну победу над Данией (1:0). Скромно.



При этом противостояние проходило под диктовку датчан. Они больше атаковали и в целом смотрелись увереннее. «Шашечные», можно сказать, отскочили. Единственный гол забили благодаря серии удачных рикошетов. Марио Пашаличу стоит отдать должное за мастерство реализиции и выбор позиции. Однако без везения не обошлось.

В двух других противостояниях текущего розыгрыша Лиги наций хорваты добыли менее приятные результаты. Помимо мирного исхода с Францией, потерпели разгромное поражение от Австрии (0:3). В первую очередь отметим, что не сумели забить. Кстати, данный недуг им знаком не понаслышке.

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Ещё на групповом этапе квалификации ЧМ-2022 у подопечных Златко Далича возникли серьёзные проблемы с результативностью. В матче первого тура потерпели поражение от Словении (0:1), затем с трудом обыграли аутсайдера — Кипр (1:0), сыграли вничью с Россией (0:0), не без усилий одолели Словакию (1:0) и в ответном матче россиян (тоже 1:0).



Безусловно, были и успешные матчи, где забивали по три мяча за матч и более. Однако с тех пор многое изменилось. Атакующие ряды «шашечных» потеряли одного из лидеров — Ивана Перишича. Теперь в нападении частенько не хватает скорости и техничности. Златко Далич активно экспериментирует с составами на матчи и схемами игры, дабы это исправить. Однако пользы пока не ощущается.



При таком раскладе хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит 1Х + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.19. Брать победу французов, несмотря на то что матч состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, всё же рискованно. Как мы уже отметили, оппоненты попросту «сушат» матчи, не давая Мбаппе, Бензема и другим подопечным Дидье Дешама реализовывать свой потенциал.

В успех хорватов тем более верится с трудом. Результаты на дистанции и первых трёх встреч нынешнего розыгрыша Лиги наций только добавляют сомнений. Ко всему прочему, за последние четыре встречи с французской национальной командой они не одержали ни одной победы. Ничья за этот период только одна. Здесь вполне может быть ничья или скромная победа хозяев.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Франция — Хорватия 13 июня 2022 года

Сборная Франции обладает колоссальными резервами, но воспользоваться ими пока не может в полной мере. Оппоненты по максимуму ликвидируют исходящую от Мбаппе и Бензема опасность. Нападающим удаётся забивать, но ввиду плотного прессинга защитников это происходит не так часто, как хотелось бы. Хорваты, в свою очередь, не могут похвастаться мощной линией атаки. Экспериментальному составу французов в последней очной встрече забили с трудом. Тогда команды сыграли вничью, а голов было по одному с обеих сторон. Весьма вероятно, в этот раз нас ждёт нечто похожее.



Ставка: Франция не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.19.

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