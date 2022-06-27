Франсиско Серундоло — Рафаэль Надаль. Король грунта взял курс на «Сезонный шлем»

28 июня Франсиско Серундоло и Рафаэль Надаль сыграют в матче первого круга Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице испанца, коэффициент на его победу составляет 1.01. На успех аргентинца можно поставить в букмекерских конторах за 15.50.

Возвращение Серены и Надаль против Джоковича. 4 причины смотреть Уимблдон без россиян.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Франсиско Серундоло — Рафаэль Надаль 28 июня 2022 года

Аналитики сомневаются, что матч первого круга турнира в Уимблдоне Франсиско Серундоло — Рафаэль Надаль получится упорным: ставки на тотал больше 28.5 гейма принимаются за 1.86, а тотал меньше 28.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.94. Ставки на четвёртый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20.

Анализ и прогноз на матч первого круга Уимблдона Франсиско Серундоло — Рафаэль Надаль (28.06.2022)

Самый знаменитый теннисный турнир готовится порадовать болельщиков своим 135-м розыгрышем. 27 июня состоится первая половина матчей первого круга Уимблдона, а на следующий день программа продолжится ещё 32 встречами. В одной из них померяются силами Франсиско Серундоло и Рафаэль Надаль.

Начнём с аргентинца, который стал профессионалом относительно недавно — в 2018 году. Первых значимых успехов теннисист достиг в прошлом сезоне, когда сумел выйти в финал домашнего грунтового турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе. Добыть титул не получилось. Опытный соотечественник Диего Шварцман одержал на классе разгромную победу со счётом 6:1, 6:2.

Ничушкин — великий. Прошёл путь от главного неудачника до чемпиона.

После неудачи Франсиско заявился ещё на шесть турниров (пять — на грунте и один — на харде), но ни в одном из них не сумел миновать даже первый круг. Нынешний сезон начался для юного спортсмена тоже далеко не лучшим образом. Сначала он уступил в матче первого круга Аделаиды-1 Джанлуке Маджеру, а затем проиграл также в первом круге на турнире ATP-250 в Кордове чилийцу Алехандро Табило.



Натерпевшись сполна, Серундоло собрался и выдал достаточно неплохой отрезок. Сначала дошёл до 1/4 финала в Буэнос-Айресе, затем до полуфинала ATP-500 в Рио-де-Жанейро и, наконец, до полуфинала в Майами. Вдохновившись собственными успехами, он решил впервые в карьере поучаствовать в травяных соревнованиях. В Уимблдоне, в частности.

Перед самым главным травяным турниром аргентинец захотел попрактиковаться на менее престижных соревнованиях с таким покрытием — а именно в Лондоне и Истбурне. На первом добрался до второго круга, где уступил Райану Пеннистону. На втором повезло меньше. Выбыл, потерпев поражение в матче первого круга от Томми Пола.

Ана Иванович: я бы не решилась пойти тем же путём, что Серена Уильямс.

Возможно, в будущем Франсиско удастся улучшить свою игру и достичь солидных успехов. Но пока можно с уверенностью заявить, что он является явным аутсайдером грядущего матча. Во-первых, аргентинец ещё не выработал уникальные навыки, за счёт которых мог бы навязать Рафе равную борьбу. Во-вторых, ему не хватает стабильности и опыта.

А вот у Надаля и того и другого в достатке. Знаменитый испанец невероятно хорош. На данный момент претендует на календарный «Шлем», то есть на победу во всех четырёх турнирах «Большого шлема» в течение одного сезона. В копилке уже есть Australian Open и «Ролан Гаррос». А как насчёт Уимблдона?



Как мы знаем, своих лучших результатов Рафа достиг на грунте, за что и получил прозвище — Король грунта. На травяном покрытии спортсмен выступает на порядок хуже, но это не помешало ему стать чемпионом Уимблдона в 2008 и 2010 годах. С тех пор он не раз добирался до финальных стадий, где в равной борьбе проигрывал принципиальным соперникам — Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу.



В текущем розыгрыше есть отличный шанс добраться как минимум до финала. Дело в том, что сильные противники — Роджер Федерер, Даниил Медведев и Александр Зверев — по разным причинам не участвуют в Уимблдоне. А Новак Джокович находится по другую сторону турнирной сетки.

Плюс 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», кажется, полностью восстановился от травмы. В недавнем интервью Надаль отметил, что может нормально ходить и не чувствует боли, которая донимала его последние год-полтора. Напомним, Рафа испытывал серьёзные проблемы со стопой. Из-за этого на «Ролан Гаррос» перед матчами колол обезболивающее.



В преддверии Уимблдона Рафаэль не принимал участие в других официальных травяных турнирах. Теннисист предпочёл сделать упор на тренировках и здоровье. Следовательно, к матчу с Франсиско Серундоло подходит с полным запасом сил. Думаем, испанец без проблем одолеет аргентинца, для которого грядущая встреча станет четвёртой в карьере на траве. Возьмём Ф1(-8.5) за 1.71.

Прогноз и ставка на матч в Уимблдоне Франсиско Серундоло — Рафаэль Надаль 28 июня 2022 года

Франсиско Серундоло относится к перспективным, но неопытным теннисистам. Итоги на дистанции и отсутствие уникальных навыков предвещают его быстрое поражение. Впрочем, можно сказать, что аргентинцу просто не повезло с оппонентом. Рафаэль Надаль является большим мастером и многократным чемпионом ТБШ. Судя по всему, спортсмен восстановился от травмы и мотивирован желанием выиграть «Сезонный шлем» и укрепить своё наследие на корте. Думаем, испанец без проблем пройдёт в следующий круг Уимблдона.



Ставка: победа Рафаэля Надаля по геймам с форой (-8.5) за коэффициент 1.71.

Кирьос раскритиковал организаторов Уимблдона и поддержал Медведева.



Кафельников выступил против легализации коучинга в теннисе.



Джокович уверен, что пауза перед Уимблдоном не помешает ему в Лондоне.



Сюрприз от Серены Уильямс и возрождение Халеп. Кто выиграет Уимблдон-2022.



Энди Маррей высказался об отстранении россиян от Уимблдона.