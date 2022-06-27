«Краснодар» — «Ростов». Философии Галицкого и Карпина расплавятся на жаре

28 июня состоится товарищеский матч «Краснодар» — «Ростов». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они видят фаворитом «Краснодар». Поставить на победу «быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех «Ростова» оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.20.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Краснодар» — «Ростов» 28 июня 2022 года

Букмекеры предполагают, что товарищеская игра «Краснодар» — «Ростов» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Краснодар» — «Ростов» (28.06.2022)

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий несколько дней назад получил приз от РФС за развитие футбола. Это хороший знак для клуба, подтверждающий, что команда идёт правильным курсом. Хотя «быки» не могут похвастать титулом чемпиона или победой в Кубке России, но они близки к переходу на новый уровень.

В минувшем сезоне «Краснодар» оказался перед вызовом, когда коллектив панически покинули тренерский штаб и большинство легионеров. Галицкий и его менеджмент сделали правильный выбор в пользу Александра Сторожука. Главный тренер, который не был засвечен в медийном поле РПЛ, взял коллектив под контроль и внушил молодым ребятам и резервистам уверенность в собственных силах.

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На первый план выдвинулись воспитанники клуба, которые двумя руками ухватились за шанс получить место в стартовом составе. Достаточно взглянуть на заявку «быков» в последних официальных матчах, чтобы увидеть большой список новых имён. Обстоятельства и внешнее давление стали катализатором для реализации мечты Сергея Галицкого выпустить в основе 11 собственных воспитанников.

Среди трансферных дел «Краснодара» следует выделить расставание с нападающим Владимиром Ильиным. Напомним, краснодарцы приобрели форварда в минувшем сезоне за серьёзную сумму в € 3 млн. 24 матча и четыре гола — не тот результат, на который рассчитывали руководители клуба. Теперь его место займут молодые форварды.

Сторожук действует в парадигме футбольной философии Сергея Галицкого и вводит в состав молодёжь. Именно этим можно объяснить решение отпустить из клуба Мартыновича и Газинского. Дорогостоящие ветераны оказались не нужны обновлённым чёрно-зелёным. Они продолжают играть в атакующий футбол, ставя перед собой цель забить на один гол больше, чем соперник.

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«Ростов» под управлением Валерия Карпина делает активную ставку на атакующий футбол. Наставник сборной России получил в свои руки амбициозный состав, который прошёл своеобразную чистку в марте 2022 года. Жёлто-синих не минула чаша лишения легионеров. Весенняя стадия сезона была пройдена исключительно собственными силами.

«Ростов» в большинстве встреч предпочитает выбирать схему игры с высоким прессингом и агрессивной атакой. Результаты команды не на 100% удовлетворили болельщиков, но они поддержали новый вектор развития. Мы предполагаем, что Валерий Карпин продолжит создание в «Ростове» современного клуба.

Пока сложно делать прогнозы, какое место в турнирной таблице удовлетворит амбиции Карпина. «Ростов» работает без громких заявлений и остаётся в стороне от трансферного рынка. Первый матч в ходе предсезонных сборов с «Факелом» ростовчане провели достаточно уверенно. За счёт двух мячей — отличились Тугарев и Миронов — легко взяли верх над соперником.

Вообще, товарищеские матчи команды проводят для проверки новичков, отработки стандартных положений и экспериментов с тактическими схемами. Насколько будущие соперники выставят оптимальные составы на игру — угадать практически невозможно. Мы предполагаем, что наиболее вероятный исход встречи можно найти в забитых голах.

Оттолкнёмся от истории очных противостояний в товарищеских матчах, которые прошли в Краснодаре. Любопытно, что в трёх сыгранных матчах соперники ни разу не обменялись забитыми мячами. Стоит признать, что мотивация у команд забить во что бы то ни стало отсутствует. При таких раскладах перед игрой ставка «обе забьют – нет» с коэффициентом 2.14 заслуживает изучения.

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Дело ещё в том, что в эти дни в Краснодаре довольно жарко и душно. Начало встречи запланировано на вечер, 19:00 мск. Но даже при таких раскладах футболистам, которые и без того на сборах находятся под нагрузками, будет довольно тяжело показывать завязанный на высоком прессинге атакующий футбол.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Краснодар» — «Ростов» 28 июня 2022 года

В очных товарищеских встречах на стадионе «Краснодара» соперники пока не смогли обменяться забитыми голами. Мы предполагаем, что они продолжат тренд — одна из команд покинет поле с нулём на табло. Ответственность за результат не довлеет над клубами, позволяя строго выполнять задания тренерского штаба и не обращать внимания на итоговый результат.

Ставка: обе команды забьют — нет за коэффициент 2.14.

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