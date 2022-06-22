Александр Усик — Энтони Джошуа: украинец лишит соперника иллюзий на реванш

20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится бой-реванш между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Александр Усик дал прогноз на реванш с Джошуа.

Первая встреча бойцов состоялась в сентябре 2021 года. Усик, будучи аутсайдером у букмекеров, победил Джошуа единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112) и завоевал пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах. В контракте на бой заранее прописали опцию реванша, которой и воспользовалась сторона Джошуа.

Букмекеры считают Усика фаворитом второго боя. Поставить на украинского боксёра можно с коэффициентом 1.47. Шансы британца аналитики оценили коэффициентом 2.70. На ничью можно поставить за 21.00.

Победитель противостояния может встретиться с неформальным лидером дивизиона и обладателем титула WBC, британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Усик не сбавит обороты

Александр Усик продолжает своё шествие по тяжёлому весу. Чазз Уизерспун, Дерек Чисора и, наконец, Энтони Джошуа – уверенные, яркие победы. Тем более что в первом бою с Джошуа украинец был андердогом у букмекеров. Конечно, Усику было бы интересно сразиться с Тайсоном Фьюри, но контракт есть контракт. Нужно провести реванш с Джошуа.

Тренер Бетербиева дал прогноз на реванш Усик — Джошуа.

Да, Александр уступает сопернику в весе и размахе рук. Вероятно, его удары не столь сильны. Не мог не сказаться на подготовке и стресс вокруг украинских событий. Но сложно представить, что Усик завалит тренировочный лагерь. Сила украинца – в движении, работе ног, скорости и технике ударов. Во всём этом он сильнее. Но недооценивать британца тоже нельзя. Тем более что сам Энтони на каждом углу говорит о том, что не повторит ошибок первого боя.

Осознание ошибок Джошуа не поможет

Сам Энтони говорит, что его главная ошибка в том, что он пытался перебоксировать Усика. При этом надо отдать должное Джошуа, он не кричит, как это часто бывает, что судьи украли у него победу. По словам британца, Усик выиграл на два раунда больше. Похвальная объективность.

Надо признать, что карьера Джошуа, долгое время бывшая едва ли не идеальной, застопорилась. Поражение от Энди Руиса стало первым ударом. Да, удалось взять реванш и следом дежурно победить Кубрата Пулева. Но действительно серьёзный соперник – Усик – шансов не оставил. Повторный бой даст ответ на вопрос — способен ли Энтони Джошуа перезапустить карьеру?

Особых вариантов у британца нет: нужно идти вперёд с первых секунд боя, поддавливать Усика и надеяться на свою мощь. Тем более что она действительно выдающаяся. В поздних раундах шансов у него нет, поэтому все вопросы нужно решать в первой половине боя.

Вот только Усик – отличный тактик и наверняка готов к метаморфозам в исполнении Джошуа. Украинец вполне способен продержаться в первой половине боя. Причём не просто выстоять, а жёстко отвечать Джошуа контрвыпадами. Ну а когда Энтони устанет, скорость и техника выйдут на первый план.

Шансы украинца на победу максимальны. Усик слишком приучил нас к хорошему. А вот веры в Джошуа нет. Но тем и хорош бокс, что в нём один бой может перевернуть всё с ног на голову.

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