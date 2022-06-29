ЦСКА — «Зенит», «Спартак» — «Балтика» и другие матчи. Что смотреть 29 июня

Лето пришло! Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе турниры в разгаре. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 29 июня.

Федун не собирается продавать «Спартак» Абрамовичу.

На что ставить в футболе 29 июня

Сегодня товарищеские матчи порадуют нас очень интересными встречами. На предсезонном турнире сыграют ЦСКА и «Зенит». Владимир Федотов свой первый матч проиграл, теперь предстоит встреча с чемпионом.

«Зенит» лишился Юри Алберто, покинул команду и Артём Дзюба: Сергею Семаку нужно что-то придумывать впереди. Посмотрим, у кого получится лучше.



«Спартак» сыграет с «Балтикой», которую возглавляет Сергей Игнашевич. Команде Гильермо Абаскаля будет нелегко: калининградцы давно думают об РПЛ и наверняка постараются показать товар лицом.

Мозес не вернулся в «Спартак» из-за жены.

Это будет вторая игра красно-белых под руководством испанца. На днях «Спартак» сыграл вничью с «Аланией» — 2:2.

На что ставить в хоккее 29 июня

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 29 июня

На Уимблдоне сегодня стартует второй круг. Новак Джокович сыграет с талантливым, но травматичным австралийцем Танаси Коккинакисом. Карлос Алькарас, который едва не вылетел в первом раунде, встретится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром.

Ну а украшением дня должна стать игра двух заслуженных ветеранов: Энди Маррея и Джона Иснера.

Прогноз с коэффициентом 2.20 на матч ЦСКА — «Зенит».

Серена Уильямс проиграла 115-й ракетке мира и покинула Уимблдон.

Журналист Шилтон: Овечкин не может тащить «Вашингтон» в одиночку.

Осинькин рассказал о трансферных планах «Крыльев Советов».

Слуцкий: амбиции Ивана Игнатьева гораздо выше уровня Первой лиги.