Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье: очередная скучная победа чемпиона

В ночь со 2 на 3 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 276. В его главном бою чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья проведёт защиту титула против Джареда Каннонье. Начало поединка – не ранее 7:20 мск.

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Букмекеры считают явным фаворитом действующего чемпиона. Поставить на победу Исраэля Адесаньи можно с коэффициентом 1.22. Шансы Каннонье оценили коэффициентом 4.50. Ничейный исход идёт за 65.00.



Аналитики сомневаются в том, будет ли бой полным. Сделать ставку на то, что поединок продлится все пять раундов, можно с коэффициентом 1.99. За 1.77 предлагают поставить на досрочное завершение боя.

Адесанья максимально скучен. Но эффективен

Исраэль Адесанья совершил неудачную вылазку в полутяжёлый вес, проиграл Яну Блаховичу и со спокойной душой вернулся в свою вотчину – в средний вес. Да, его победа над Робертом Уиттакером не была сверхуверенной, но Исраэль уже приучил нас к не самому яркому поведению в октагоне.



Бои Адесаньи максимально скучны: ставка на защиту, удерживание соперников на дистанции, редкие контратаки. Правда, эффективные. От партера он в большинстве случаев успешно уклоняется, в клинче работать не слишком любит, но умеет. Надо отдать Исраэлю должное: при всей скучности своё дело он знает на пять с плюсом. Измотать соперника и победить его по очкам — это стиль Адесаньи. В среднем весе он настоящий король.

Каннонье не хватит выносливости

Джареду Каннонье уже 38, но он остаётся опасным для любого соперника. В своё время он тоже пробовал себя в полутяжах, но успехов там не снискал. В своём последнем поединке он нокаутировал Дерека Брансона. Вообще, для своего возраста Каннонье в потрясающей физической форме. Но хватит ли этого для победы над Адесаньей? Скорее всего, нет.



Во-первых, мышцы мышцами, а выносливости Джареду наверняка не хватит. Её не хватало и более молодым соперникам Адесаньи, что уж говорить о ветеране. Преимущество в размахе рук – это хорошо, но Исраэль умеет нивелировать это превосходство. Техника и скорость тоже лучше у чемпиона.

О нокауте думать не следует. Пожалуй, единственный шанс Каннонье – это партер. Если ему удастся перевести туда Адесанью, то о чём-то можно будет говорить. Но верится в это, откровенно говоря, с трудом.

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На что ставить в этом поединке? Не стоит ждать быстрого нокаута. Адесанья не из тех бойцов, которым важно финишировать соперника досрочно. Победа Исраэля по очкам за 2.33 выглядит отличной ставкой. За 2.85 можно поставить на единогласное решение судей в пользу чемпиона. Вряд ли бой будет настолько близким, что арбитры не будут единодушны во мнениях.



Но может быть и так, что бой завершится раньше намеченного. Всё-таки Каннонье – не мальчик, и к 4-5-му раундам ему будет уже очень и очень сложно. Так что можно рассмотреть ставку на победу Адесаньи в этом временном отрезке. Коэффициент на такой исход – 3.95.



Если же вы хотите сделать ставку на Каннонье, то рассмотрите вариант с победой сабмишеном за 25.00. Да, коэффициент заоблачный, но, кажется, это единственный шанс Джареда.

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