Новак Джокович — Миомир Кецманович. Реальность Уимблдона сурова

1 июля Новак Джокович и Миомир Кецманович сыграют в матче третьего круга Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича, коэффициент на его победу составляет 1.01. На успех Кецмановича можно поставить в букмекерских конторах за 16.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Новак Джокович — Миомир Кецманович 1 июля 2022 года

Аналитики сомневаются, что матч третьего круга турнира в Уимблдоне Новак Джокович — Миомир Кецманович получится упорным: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 2.10, а тотал меньше 29.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.73. Ставки на четвёртый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90.

Анализ и прогноз на матч третьего круга Уимблдона Новак Джокович — Миомир Кецманович (01.07.2022)

Самый популярный теннисный турнир набрал обороты. На 1 июля запланирован матч третьего круга Уимблдона, в котором померяются силами сербские теннисисты — Новак Джокович и Миомир Кецманович. Оппоненты сталкивались друг с другом дважды. Оба раза на домашнем турнире в Белграде, в 2021 и 2022 годах.

В обеих встречах Ноле одержал верх. Однако если в первом противостоянии победу добыл без особого труда (6:1, 6:3), то во втором матче пришлось потрудиться. Игра получилась упорной и затянулась на три партии. Такой результат связан в первую очередь с качественным ростом молодого Кецмановича.

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Прогрессировать теннисист начал благодаря консультациям финалиста Уимблдона-2002 и экс третьей ракетки мира Давида Налбандяна, который завершил карьеру в 2013 году и занялся тренерской деятельностью. Судя по достижениям Миомира в текущем сезоне, наставник из аргентинца очень даже неплохой.



Сначала 22-летний спортсмен добрался до четвёртого круга Australian Open, где в равной борьбе уступил Гаэлю Монфису. Затем дошёл до четвертьфиналов на пяти турнирах кряду — в Рио-де-Жанейро, Сантьяго, Индиан-Уэллсе, Майами и Белграде. Также докарабкался до полуфинала соревнований ATP-250 в Мюнхене. Поражение потерпел от Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:2, 6:7, 4:6.

На своём любимом турнире в Уимблдоне Кецманович пока преуспевает. В матче первого круга соревнования одержал победу над Джоном Миллманом. Во втором круге обыграл Алехандро Табило. Однако в следующую стадию мэйджора Миомиру вряд ли удастся пройти. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» не пустит.

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Для Новака нынешний сезон складывается не лучшим образом. На Australian Open не удалось сыграть из-за отсутствия прививки от коронавируса, до участия в US Open великого серба, скорее всего, не допустят по той же причине. А в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции сильнее оказался принципиальный соперник — Рафаэль Надаль.

Единственной возможностью выиграть турнир «Большого шлема» остаётся Уимблдон, в котором старт у Джоковича вышел противоречивым. В матче первого круга мейджора теннисист с трудом обыграл Квон Сон У (6:3, 3:6, 6:3, 6:4). Примечательно, что в этом году кореец ни в одном соревновании не проходил дальше второго круга в одиночном разряде.



Ноле исправился, разгромив в матче второго круга Танаси Коккинакиса. Однако к австралийцу по данному поводу есть пара вопросов. Дело в том, что до встречи с Джоковичем он не имел официальной игровой практики на траве длительный промежуток времени. Вследствие чего двойных и невынужденных ошибок допустил достаточно много.



Кецманович, в свою очередь, до Уимблдона принимал участие в травяных турнирах в Галле и на Мальорке. В обоих случаях потерпел поражения в первом круге от сильных теннисистов — Оскара Отте и Алекса Молчана соответственно. Но оба раза навязал оппонентам борьбу. В этот раз тоже вряд ли сдастся без боя.

Без сомнений, Новак — фаворит грядущего матча. Да и Уимблдона в целом. Знаменитый серб обладает потрясающим ударом и невероятной подачей. На его счету победы в трёх предыдущих розыгрышах, а за всю карьеру он уже шесть раз выиграл турнир в Лондоне. Однако мы бы проверили П1 + тотал больше 28.5 гейма за коэффициент 1.86.



Дело ещё в том, что мэйджор в Великобритании является первым официальным турниром на траве и для самого Ноле в этом сезоне. Судя по матчу второго круга с Коккинакисом, спортсмен адаптировался к покрытию, но добавлять, на наш взгляд, ещё есть куда. Думаем, встреча пройдёт в упорной борьбе, как и до этого.

Прогноз и ставка на матч на Уимблдоне Новак Джокович — Миомир Кецманович 1 июля 2022 года

Новак Джокович более опытный и сильный теннисист, чем Миомир Кецманович. История очных встреч и мотивация преуспеть в Уимблдоне ввиду отсутствия возможности выиграть другие ТБШ предвосхищают его победу. С другой стороны, Кецманович здорово проводит сезон и понемногу добавляет за счёт тренировок с Давидом Налбандяном. Плюс в этом сезоне Миомир имел больше игровой практики на траве. Думаем, Ноле окажется сильнее, но также возьмём верх по геймам.



Ставка: победа Новака Джоковича и тотал больше 28.5 гейма за коэффициент 1.86.

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