«Пари НН» — «Сочи», Уимблдон и другие события. Что смотреть 1 июля

Лето пришло! Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе всё в самом разгаре. Рассказываем о наиболее интересных для ставок матчах, которые запланированы на 1 июля.

На что ставить в футболе 1 июля

На предсезонном турнире сегодня сыграют «Пари НН» и «Сочи». И те, и другие пока добились ничьей с «Зенитом» в основное время, а по пенальти проиграли.

На юношеском Евро U19 финал. Если Англию в решающем матче ждали, то появление там Израиля – настоящая сенсация. В полуфинале израильтяне победили Францию. Посмотрим, удастся ли команде совершить ещё один прыжок выше головы.

На что ставить в хоккее 1 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 1 июля

На Уимблдоне стартует третий круг. Новаку Джоковичу на этой стадии будет противостоять соотечественник – Миомир Кецманович. Очень интересна и встреча Янника Синнера с Джоном Иснером: американец выбил Энди Маррея и показал, что на траве он по-прежнему очень опасен. Карлосу Алькарасу на этой стадии будет противостоять Оскар Отте.

В баскетболе стартует сезон сборных: команды сыграют матчи отбора на чемпионат мира. Из сегодняшних матчей можно выделить встречу Черногории и Франции, а также игру Украина – Грузия.