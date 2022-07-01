«Пари НН» — «Сочи», Уимблдон и другие события. Что смотреть 1 июля

Лето пришло! Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе всё в самом разгаре. Рассказываем о наиболее интересных для ставок матчах, которые запланированы на 1 июля.
На что ставить в футболе 1 июля
На предсезонном турнире сегодня сыграют «Пари НН» и «Сочи». И те, и другие пока добились ничьей с «Зенитом» в основное время, а по пенальти проиграли.
На юношеском Евро U19 финал. Если Англию в решающем матче ждали, то появление там Израиля – настоящая сенсация. В полуфинале израильтяне победили Францию. Посмотрим, удастся ли команде совершить ещё один прыжок выше головы.
На что ставить в хоккее 1 июля
Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.
На что ещё ставить 1 июля
На Уимблдоне стартует третий круг. Новаку Джоковичу на этой стадии будет противостоять соотечественник – Миомир Кецманович. Очень интересна и встреча Янника Синнера с Джоном Иснером: американец выбил Энди Маррея и показал, что на траве он по-прежнему очень опасен. Карлосу Алькарасу на этой стадии будет противостоять Оскар Отте.
В баскетболе стартует сезон сборных: команды сыграют матчи отбора на чемпионат мира. Из сегодняшних матчей можно выделить встречу Черногории и Франции, а также игру Украина – Грузия.
- 1 июля 2022
-
07:00
-
05:31
- 30 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
-
05:19
-
04:27
- 29 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
-
06:11
-
05:29
-
04:36
- 28 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00