«Пари Нижний Новгород» — «Сочи». А Владимир Федотов кусает локти в ЦСКА

1 июля состоится матч товарищеского турнира «Пари Нижний Новгород» — «Сочи». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех нижегородцев оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч «Пари Нижний Новгород» — «Сочи» 1 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Пари Нижний Новгород» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч предсезонного турнира «Пари Нижний Новгород» — «Сочи» (01.07.2022)

До начала нового сезона РПЛ осталось меньше месяца. «Зениту», «Сочи», ЦСКА и «Нижнему Новгороду» выпала отличная возможность подготовиться благодаря товарищескому предсезонному турниру. 1 июля состоится матч, в котором померяются силами нижегородцы и сочинцы. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России нижегородцы заняли 11-е место в турнирной таблице. Для дебютного сезона в первом по значимости дивизионе страны результат очень даже неплох. Тем не менее руководство клуба приняло решение о смене наставника. На должность заступил Михаил Галактионов.



Уход Александра Кержакова удивил многих. В одном из интервью бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров даже выразил мнение, что у команды, видимо, стояла задача вылететь из РПЛ, а Кержаков с ней не справился. Любопытно, ведь Галактионов имеет негативный опыт работы в первенстве.



В 2018 году 38-летний специалист возглавлял «Ахмат». За девять матчей под его руководством грозненцы одержали только две победы — над «Ростовом» (1:0) и «Уфой» (2:1). Также они сыграли вничью с «Анжи» (1:1), «Динамо» (тоже 1:1), «Зенитом» и хабаровским СКА (в обоих случаях 0:0). А всё остальное — поражения.

Успехи у руля «Нижнего Новгорода» пока не лучше. В недавнем матче товарищеского Кубка новоиспечённые подопечные Галактионова потерпели поражение от «Зенита» (1:1, по пенальти 3:5). Петербуржцы ожидаемо смотрелись лучше и всецело владели инициативой. Они вполне могли выиграть в основное время, но подвела реализация.

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А вот «Сочи» сменить наставника был вынужден. Владимир Федотов, под руководством которого коллектив в минувшем розыгрыше чемпионата России занял второе место, принял решение присоединиться к московскому ЦСКА. Новым тренером сочинцев стал Вадим Гаранин, не имевший до этого рабочей практики в РПЛ.

Его новые подопечные тоже потерпели поражение от «Зенита» (1:1, по пенальти 2:4) в матче предсезонного Кубка, однако впечатление после себя оставили весьма приятное. Имели ряд отличных возможностей открыть счёт, но сначала удар Никиты Бурмистрова парировал талантливый Даниил Одоевский, а затем петербуржцев спасла крестовина.



В каркас ворот попал Кирилл Ушатов после того, как убрал на замахе Дугласа Сантоса. В позапрошлом сезоне полузащитник вместе с Тимофеем Шипуновым и Даниилом Мартовым выступал под началом Гаранина за «Тверь». Пополнил он стан «Сочи» совсем недавно, но уже восхищает смелостью и индивидуальным мастерством.



Кажется, ухода Федотова и Маттео Кассьерры, перешедшего в «Зенит», сочинцы попросту не заметили. Возможно, потери аукнутся позднее. Однако в предстоящем матче клуб из Сочи выглядит предпочтительнее. Думаем, можно взять П2 за коэффициент 1.90. У номинальных гостей, на наш взгляд, лучше состав и квалифицированнее наставник.

Пусть Гаранин и не тренировал команду уровня РПЛ, зато успел пошуметь в прошлом сезоне с «Енисеем» в ФНЛ. С момента назначения он одержал восемь побед в первых девяти матчах, а также сумел одолеть «Локомотив» и «Рубин» в Кубке России. Оппоненты пребывали в кризисе, но и у тренера было меньше ресурсов. Можно сказать, что борьба велась в равных условиях. В Сочи у него пока тоже всё многообещающе.

Прогноз и ставки на матч предсезонного Кубка «Пари НН» — «Сочи» 1 июля 2022 года

В минувшем розыгрыше РПЛ «Нижний Новгород» занял 11-е место, но на будущий сезон прогноз не столь оптимистичен. Смена наставника и течение матча с «Зенитом» пока не сулят ничего хорошего. «Сочи» же, несмотря на уход важного игрока и тренера, в матче с петербуржцами смотрелся весьма целостно. Новобранцы и Гаранин подают большие надежды. Думается, номинальные гости окажутся сильнее.



Ставка: победа «Сочи» за коэффициент 1.90.

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