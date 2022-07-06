Рафаэль Надаль в четвертьфинале: ждём битву не хуже, чем вчера у Джоковича.

Лига чемпионов, Уимблдон и другие события. Что смотреть 6 июля

Лето пришло! Практически все игровые виды в небольшом отпуске, а вот в теннисе сезон в самом разгаре. Рассказываем о наиболее интересных для ставок матчах, которые запланированы на 6 июля.

Оздоев: в «Реал» я бы поехал и за € 200 тысяч в год.

На что ставить в футболе 6 июля

Продолжается квалификация в Лиге чемпионов. Сегодня в борьбу вступит «Ференцварош» Станислава Черчесова. Первый соперник венгерского чемпиона – «Тобол» из Казахстана. Молдавский «Шериф» — возмутитель спокойствия в прошлом розыгрыше – встретится с боснийским «Зриньски».

Чемпиона Беларуси – солигорский «Шахтёр» — ждёт нелёгкое испытание в виде «Марибора», а батумское «Динамо» на выезде сыграет со «Слованом» из Братиславы.

Два матча в Лиге конференций, но там пока играют футбольные карлики. Финский «Интер» сразится с «Дритой» из Косова, а фарерцам из «Викингура» будет противостоять «Европа» из Гибралтара.

На что ставить в хоккее 6 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 6 июля

На Уимблдоне продолжаются четвертьфиналы. Вчера оба матча выдались на загляденье, ждём продолжения сегодня. Для начала сыграют Кристьян Гарин и Ник Кирьос. Австралиец – фаворит, но Нику грозит судебное разбирательство, его бывшая девушка заявила об изнасиловании. Посмотрим, помешает ли это Кирьосу.

Ну а затем на корт выйдут Тейлор Фритц и Рафаэль Надаль. Американец на этом турнире не отдал ещё ни партии, но и Рафа нацелен только на победу.

У девушек Елена Рыбакина из Казахстана сыграет с австралийкой Айлой Томлянович, а Симона Халеп встретится с Амандой Анисимовой.

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