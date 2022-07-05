Тейлор Фритц — Рафаэль Надаль. «Сезонный шлем» Рафы выглядит всё правдоподобнее

6 июля Тейлор Фритц и Рафаэль Надаль сыграют в матче 1/4 финала Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице испанца, коэффициент на его победу составляет 1.32. На успех американца можно поставить в букмекерских конторах за 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Тейлор Фритц — Рафаэль Надаль 6 июля 2022 года

Аналитики считают, что матч 1/4 финала турнира в Уимблдоне Тейлор Фритц — Рафаэль Надаль получится упорным: ставки на тотал больше 34.5 гейма принимаются за 1.49, а тотал меньше 34.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.40. Заключить пари на четвёртый сет в букмекерских конторах можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона Тейлор Фритц — Рафаэль Надаль (06.07.2022)

Самый популярный теннисный турнир выходит на финишную прямую. На 6 июля запланирован матч 1/4 финала Уимблдона, в котором померяются силами Тейлор Фритц и Рафаэль Надаль. На предыдущей стадии соревнования американец обыграл Джэйсона Каблера, а испанец одержал победу над Ботиком ван де Зандсхулпом.

Рафа продолжает продвигаться к финалу Уимблдона, наращивая темп. В матчах первого и второго кругов соревнования Король грунта не без труда обыграл Франсиско Серундоло и Ричардаса Беранкиса соответственно. Однако затем разгромил Лоренцо Сонего и одержал убедительную победу над крепким Зандсхулпом (6:4, 6:2, 7:6).



Обыграв действующую первую ракетку Нидерландов, Надаль стал третьим теннисистом в истории, которому удалось достичь отметки в 18 побед в первых 18 встречах мэйджоров в течение одного сезона. До него такое удавалось только двум спортсменам — Роду Лэйверу в далёком 1969 году и Новаку Джоковичу в прошлом сезоне.



Есть уверенность, что 22-кратный чемпион ТБШ побьёт ещё не один рекорд. С каждым днём шансы спортсмена на третий трофей Уимблдона в карьере возрастают. Дело в том, что за последние несколько лет травяное покрытие мэйджора Великобритании сильно изменилось. Если раньше отскок от газона был более непредсказуемым, то сейчас мяч отпружинивает качественнее и выше.

Ввиду этого розыгрыши стали дольше и интереснее. Игра замедлилась, а преимущество теперь получают техничные игроки, способные не только сильно бить по мячу, но и обрабатывать его. Мастерство Надаля и его любимые топ-спины становятся грозным оружием, которое даёт солидный технический перевес над оппонентами.



Почему же тогда в первую неделю розыгрыша Уимблдона Рафа сыграл не лучшим образом? Всё просто. Во-первых, легендарный испанец не имел до этого официальной игровой практики на траве почти три года. Во-вторых, в первую неделю трава была мокрой, мяч больше стелился. Теннисисты опасались поскользнуться и получить травму.



Затем трава подсохла и почва затвердела. Отскок стал более сильным. Эффективность верхнего вращения возросла. Сможет ли Тейлор Фритц навязать борьбу испанцу в таких условиях? Американец проводит очень хороший по собственным меркам сезон. Сначала выиграл Индиан-Уэллс, обыграв в финале как раз Надаля. Затем завоевал трофей травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне.

Тем не менее в других соревнованиях, мэйджорах в частности, Тейлор преуспеть не сумел. Ввиду возраста теннисисту пока не хватает стабильности и опыта, чтобы регулярно демонстрировать свой лучший теннис и обыгрывать сильных соперников. Подтверждает данную догадку и то, что ранее Тейлор лишь один раз в карьере доходил до 1/8 финала турнира «Большого шлема».

В нынешнем розыгрыше Уимблдона американец не проиграл ещё ни одного сета. Однако стоит заметить, что уровень большей части противников был невелик. Проблемы могли возникнуть, пожалуй, только с Алексом Молчаном, у которого подготовка к лондонскому мэйджору получилась, мягко говоря, противоречивой.



Словак проиграл в матче первого круга ATP-500 в Галле и в противостоянии второго круга турнира в Мальорке Таллону Грикспору. Фритц, кстати, до соревнования в Истбурне и сам потерпел пару фиаско. На травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе уступил в матче второго круга Тиму ван Рейтховену. Также без шансов уступил Джейку Дрэйперу в матче первого круга ATP-500 в Лондоне.



Думаем, в предстоящем матче Рафа одержит над американцем победу, причём долго церемониться не станет. У Короля грунта наверняка имеется желание отомстить за поражение в последней очной встрече. На тот момент он был ослаблен травмой и выступал на обезболивающих. Благодаря отказу от участия в других травяных турнирах перед Уимблдоном сумел восстановиться и накопить энергию.

Помешать 22-кратному победителю мэйджоров укрепить наследие на корте, на наш взгляд, может только столь же мастеровитый соперник. Ждём выход испанца как минимум в полуфинал. А вообще Рафе вполне по силам замахнуться на «Сезонный шлем». Сделать это на закате карьеры было бы красиво. А пока возьмём П2 + тотал меньше 43.5 гейма за коэффициент 1.94.

Прогноз и ставка на четвертьфинал Уимблдона Тейлор Фритц — Рафаэль Надаль 6 июля 2022 года

Тейлор Фритц является молодым и перспективным теннисистом. Однако опыта, стабильности и техники для того, чтобы второй раз за сезон обыграть Рафу, ему, на наш взгляд, точно не хватит. Рафаэль Надаль подходит к матчу в отличной физической форме и с мотивацией. Кажется, знаменитый испанец прибился к покрытию Уимблдона и наловчился эффективно пользоваться собственным мастерством. На предыдущей стадии соревнования без особого труда обыграл сильного голландца. Думается, с американцем тоже затягивать не станет.



Ставка: победа Рафаэля Надаля и тотал меньше 43.5 гейма за коэффициент 1.94.

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