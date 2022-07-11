Аслан Карацев — Лоренцо Сонего. Россиянин очистит репутацию

12 июля Аслан Карацев и Лоренцо Сонего сыграют в первом круге турнира АТР-250 в Бостаде. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение итальянцу, коэффициент на его победу составляет 1.49. На успех россиянина можно поставить в букмекерских конторах за 2.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч ATP-250 в Бостаде Аслан Карацев — Лоренцо Сонего 12 июля 2022 года

Аналитики считают, что матч первого круга турнира в Бостаде Аслан Карацев — Лоренцо Сонего получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.67, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.15. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50.

Анализ и прогноз на матч 1-го круга ATP-250 в Бостаде Аслан Карацев — Лоренцо Сонего (12.07.2022)

Недавний розыгрыш Уимблдона порадовал зрелищностью и упорной борьбой. В ожидании очередного мэйджора обратим внимание на менее престижный, но тоже интересный турнир категории ATP-250 в Бостаде, Швеция. 12 июля состоится матч первого круга, в котором померяются силами Аслан Карацев и Лоренцо Сонего.

До этого оппоненты сталкивались друг с другом дважды. Обе встречи получились упорными. В обеих Карацев итальянца превозошёл. Наиболее интересно последнее противостояние, состоявшееся в начале текущего сезона. Это был четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Сиднее, матч длился долго — 2 часа 50 минут.



Аслан отдал Лоренцо один сет, но в двух других партиях сыграл на порядок качественнее, за счёт чего пробрался в следующую стадию. В полуфинале одолел Даниэля Эванса (6:3, 6:7, 6:3), в финале разгромил Энди Маррея (6:3, 6:3). Затем неплохо выступил на Открытом чемпионате Австралии (добрался до третьего круга турнира), однако потом наступил затяжной кризис.

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Сначала россиянин проиграл в матче второго круга ATP-250 в Пуне квалифаеру Элиасу Имеру (2:6, 6:7). После уступил в игре первого круга ATP-500 в Роттердаме Таллону Грикспору и потерпел разгромное поражение в 1/4 финала ATP-250 в Марселе от Бенджамина Бонзи (1:6, 3:6).

С тех пор 28-летнему теннисисту ни разу не удавалось преодолеть третий круг какого-либо турнира. Впрочем, в последних четырёх встречах во всех официальных соревнованиях Аслан продемонстрировал неплохую игру. Сначала потерпел поражения, но навязал борьбу в матчах первого круга «Ролан Гаррос» и Галле соответственно.



Затем удалось обыграть Хауме Мунара в первом круге ATP-250 на Мальорке. Во встрече второго круга турнира повезло меньше. В оппоненты попалась первая ракетка мира — Даниил Медведев. Аслан сумел навязать борьбу соотечественнику и довести дело до третьего сета. В результате потерпел нестыдное поражение.



Прогресс Карацева связан по большей части с опытным Борисом Собкиным, известным по многолетнему сотрудничеству с Михаилом Южным. Заслуженный тренер России согласился тренировать Аслана после того, как теннисист расстался со своим немецким тренером. Случилось это после неудачного выступления на «Ролан Гаррос».

А вот Сонего на Открытом чемпионате Франции здорово пошумел. Без особого труда добрался до третьего круга. На предыдущих стадиях разгромил Петера Гоёвчика и одержал уверенную победу над Жоау Соузой. В четвёртый круг пробраться не удалось. Путь преградил талантливый Каспер Рууд (2:6, 7:6, 6:1, 4:6, 3:6), который добрался впоследствии до финала.

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Сам Лоренцо в этом сезоне пока не доходил до финала, но в поздние стадии пробивался неоднократно. Помимо Сиднея, дошёл до 1/4 финала турнира в Кордове и полуфинала ATP-250 в Буэнос-Айресе, где уступил в упорной борьбе опытному Диего Шварцману (5:7, 6:3, 2:6). Также пробрался в четвертьфинал ATP-250 в Штутгарте, в котором уступил лишь мощному Маттео Берреттини (6:3, 3:6, 4:6).

После Штутгарта Сонего принял участие в турнирах в Лондоне и Истбурне, где достиг сомнительных успехов. Зато потом спортсмен здорово себя показал на Уимблдоне. В первых двух кругах мэйджора одержал верх над самыми неудобными для себя соперниками — Денисом Кудлой и Юго Гастоном. А вот дальше не повезло. Столкнулся с Рафаэлем Надалем. Испанец одержал убедительную победу.



Хотя то было на траве и с Надалем. На любимом грунте с Карацевым Лоренцо наверняка сыграет увереннее. К тому же россиянин не выступал на Уимблдоне, так как организаторы отстранили от участия всех русских и белорусов. Следовательно, итальянец подходит к матчу в лучшей форме.



Однако списывать со счетов Карацева тоже не будем. У россиянина недавно появился повод доказывать собственную состоятельность. Дело в том, что немецкие журналисты обвинили россиянина в договорных матчах. Поражение от 199-й ракетки мира на старте квалификации травяного турнира в Штутгарте действительно бросается в глаза.

С тех пор многое изменилось. Как мы уже отметили, тренировки с Борисом Собкиным приносят плоды. Теннисист понемногу набирает ход и возвращает прошлогодние кондиции. Турнир в Бостаде — отличная возможность реабилитироваться и подготовиться к US Open. Думаем, грядущий матч получится упорным. Возьмём тотал больше 22.5 гейма за коэффициент 1.95. Также можно взять ТБ 2.5 сета за 2.50.

Прогноз и ставка на матч АТР-250 в Бостаде Аслан Карацев — Лоренцо Сонего 12 июля 2022 года

Обе встречи Аслана Карацева и Лоренцо Сонего получались упорными и состояли из трёх партий. В этот раз история имеет все шансы повториться. Стабильность и тонус на стороне итальянца. Но мотивации, пожалуй, поболее будет у россиянина, который постепенно возвращается в форму. На наш взгляд, оппоненты примерно равны по силам. Полагаем, матч получится интересным и пройдёт в борьбе.



Ставка 1: тотал больше 22.5 гейма за 1.95.



Ставка 2: тотал больше 2.5 сета за 2.50.

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