Женский ЧЕ-2022, россиянка Камилла Рахимова на турнире в Будапеште: что смотреть 11 июля

Второй месяц лета набрал обороты. Спортивный сезон протекает очень стремительно. Европейский клубный футбол понемногу возвращается из отпуска, российские команды готовятся к старту РПЛ. На хоккейной арене пока затишье, зато уже отгремел теннисный турнир в Уимблдоне. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 11 июля.

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На что ставить в футболе 11 июля

Российские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона чемпионата России. Сегодня пройдёт товарищеская встреча «Ахмата» и «Шинника». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Грозненский клуб готовится объявить о подписании нападающего «Уфы» — Гамида Агаларова, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Также можно последить за матчем второго тура чемпионата Европы — 2022 среди женщин. Англия сыграет с Норвегией. Начало — в 22:00 мск. Англичанки далеки по уровню от мужской сборной, если сравнивать оппозицию. А вот норвежская женская сборная выглядит очень крепко, уже добыла разгромную победу в матче с Северной Македонией.

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На что ставить в теннисе 11 июля

Уимблдонский турнир в Великобритании отгремел, Новак Джокович и Елена Рыбакина принимают поздравления. Однако времени на отдых совсем нет, уже сегодня стартуют другие турниры АТР и WTA.

У мужчин сегодня в первом круге Бостада швейцарец Стэн Вавринка сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Начало — не ранее 15:30 мск.



Отдельного внимания заслуживает и встреча первого круга турнира в Будапеште между россиянкой Камиллой Рахимовой и румынкой Еленой-Габриэлой Русе. В нынешних реалиях особенно отрадно видеть российских спортсменов на европейской арене. Начало — не ранее 12:00 мск.

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