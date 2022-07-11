Женский ЧЕ-2022, россиянка Камилла Рахимова на турнире в Будапеште: что смотреть 11 июля

Второй месяц лета набрал обороты. Спортивный сезон протекает очень стремительно. Европейский клубный футбол понемногу возвращается из отпуска, российские команды готовятся к старту РПЛ. На хоккейной арене пока затишье, зато уже отгремел теннисный турнир в Уимблдоне. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 11 июля.
Цорн пообещал, что «Локомотив» не продаст Баринова.
На что ставить в футболе 11 июля
Российские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона чемпионата России. Сегодня пройдёт товарищеская встреча «Ахмата» и «Шинника». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Грозненский клуб готовится объявить о подписании нападающего «Уфы» — Гамида Агаларова, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Также можно последить за матчем второго тура чемпионата Европы — 2022 среди женщин. Англия сыграет с Норвегией. Начало — в 22:00 мск. Англичанки далеки по уровню от мужской сборной, если сравнивать оппозицию. А вот норвежская женская сборная выглядит очень крепко, уже добыла разгромную победу в матче с Северной Македонией.
НОК Украины раскритиковал чемпиона ОИ Петренко за участие в спектакле Навки.
На что ставить в теннисе 11 июля
Уимблдонский турнир в Великобритании отгремел, Новак Джокович и Елена Рыбакина принимают поздравления. Однако времени на отдых совсем нет, уже сегодня стартуют другие турниры АТР и WTA.
У мужчин сегодня в первом круге Бостада швейцарец Стэн Вавринка сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Начало — не ранее 15:30 мск.
Отдельного внимания заслуживает и встреча первого круга турнира в Будапеште между россиянкой Камиллой Рахимовой и румынкой Еленой-Габриэлой Русе. В нынешних реалиях особенно отрадно видеть российских спортсменов на европейской арене. Начало — не ранее 12:00 мск.
Кобелев: Бальбуэна поступил по-свински.
Кирьос: Джокович — немножко бог.
Украинец Ордец определился с новым клубом после ухода из «Динамо».
Канчельскис: Абаскалю пора в детский сад.
Краско пристыдил болельщиков «Зенита» за освистывание «Би-2».
- 11 июля 2022
-
07:36
-
05:16
-
03:31
- 10 июля 2022
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
03:42
- 9 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:15
-
13:30
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
09:45
-
09:00
-
08:18
-
07:22
-
06:00
- 8 июля 2022
-
19:00