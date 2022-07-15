«Ахмат» — «Спартак». Промес поможет Абаскалю пережить 0:4 от «Зенита»

16 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают шансы на победу равными. Поставить на победу клуба из Грозного в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех москвичей оценивается в 2.68. На ничью дают коэффициент 3.62.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 16 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Ахмат» – «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» Москва (16.07.2022)

16 июля в 20:00 мск «Ахмат» и «Спартак» начнут свой первый матч нового сезона-2022/2023 в РПЛ. Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена». Больше всего вопросов к гостям, за изменениями в составе которых в межсезонье многие наблюдали, но остались недовольны. Особенно после поражения в Суперкубке. Хозяева же сочтут за честь переиграть такой титулованный клуб на старте.

В предыдущем сезоне «Ахмат» сыграл как середняк, а Андрей Талалаев сохранил своё место на посту главного тренера. Вскоре встанет вопрос о продлении контракта с наставником, потому что действующий был подписан на три года в конце июля 2020 года. Дополнительная мотивация важна.

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«Ахмат» выкупил контракт боснийского защитника Дарко Тодоровича. В предыдущем сезоне РПЛ футболист провёл 17 матчей и неплохо усилил оборону. Громким подписанием может стать 21-летний нападающий Гамид Агаларов, ставший лучшим бомбардиром в сезоне-2021/2022. Такое развитие событий никак не укладывается в головах болельщиков – как могли большие клубы Российской Премьер-Лиги упустить этого парня.

«Спартак» уже другой, но результаты выглядят прежними. Во время летнего перерыва команда лишилась главного тренера – Паоло Ваноли расторг контракт. На его место пришёл Гильермо Абаскаль. Многие критикуют нового наставника красно-белых и не верят в его успех. Давно никто не задерживался у Леонида Федуна, но испанец может стать исключением. Теперь ему нужно показать, чего смог достичь в короткие сроки. Уже в 1-м туре.

«Спартак» укрепляет состав, чтобы вернуться в борьбу за медали. Серьёзным усилением станет Антон Зиньковский из «Крыльев Советов», причём это он доказал уже в недавней игре за Суперкубок. Также руководство выкупило полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса Перейру. В 14 матчах прошлого сезона люксембуржец был хорош, принял участие во всех встречах Кубка России.

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«Ахмат» провёл невнятное межсезонье. Встретившись с «Зенитом» из Пензы, выплеснул все эмоции и накопленный потенциал в голы. Победа с унизительным для оппонентом счётом 9:1. По дублю оформили Умаев, Алиев, Олейников. Вряд ли эта игра хоть как-то поможет в первом официальном матче сезона. Всё-таки проведена она была с очень слабым соперником. Недостаточно может быть и встреч со «Строгино» и «Шинником».

Красно-белые тоже провели три товарищеские встречи, при этом ни в одной из них не проиграли. Сыграли вничью с «Аланией» (2:2) благодаря дублю Промеса. В следующей игре одолели «Балтику» со счётом 3:2. Вновь Квинси забил два мяча, показав, что может стать ключевой фигурой в новом сезоне. В третьем матче «Спартак» встречался с «Енисеем» — и победил 3:0. Вновь голландец отметился голом.

Таким образом, все три контрольные встречи закончились с тоталом больше 2.5 мяча, а «Спартак» забивал не менее двух. Такой же результативности ждали от красно-белых в игре за Суперкубок России. Однако «Зенит» указал на проблемы столичной команды. Важный матч подопечные Абаскаля проиграли с треском – 0:4.

Было заметно, что состав ещё сырой, а схема недоработана. Только с появлением Зиньковского игра преобразилась. Соболев упустил немало моментов, а Квинси Промес выгрызал мячи и показывал великолепный дриблинг, неоднократно проникая ближе к штрафной. К сожалению, ни одна из передач голландца или классных навесов с углового не была успешна. Откликов было слишком мало, зато хватало открытых зон и провалов в обороне.

«Спартак» не проигрывает «Ахмату» на протяжении семи встреч, а в шести из них — побеждал. Кроме того, уже шесть игр на стадионе в Грозном хозяева не могут выиграть у красно-белых. Москвичи выиграли в этих встречах пять раз.



Очевидно, «Ахмат» можно считать удобным противником для «Спартака». Думается, столичный клуб этим воспользуется. Подопечным Гильермо Абаскаля нужно позарез исправляться за болезненные 0:4 от «Зенита» в Санкт-Петербурге. С мотивацией проблем возникнуть не должно. Мы бы рискнули и взяли лобовую победу гостей за 2.68.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 16 июля 2022 года

Эксперты не верят в успех «Спартака», который провалил игру за Суперкубок. Неизвестно, в какой форме будет «Ахмат», ведь судить о его состоянии сложно. Абаскаль же со своими подопечными проделал много работы и успел познакомиться с проблемами «Спартака». С мотивацией после 0:4 от «Зенита» тоже проблем возникнуть не должно. Думается, первый тур в РПЛ сезона-2022/2023 станет для испанца победным.

Ставка: победа «Спартака» за 2.68.

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