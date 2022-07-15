«Кубань» — «Уфа». Есть ли жизнь без Агаларова и Беленова?

17 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Кубань» — «Уфа». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Уфы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «Кубани» оценён экспертами в 3.87. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Кубань» — «Уфа» 17 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Кубань» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

«Кубань» — «Уфа»: прогноз и анализ матча 1-го тура Первой лиги (17.07.2022)

На 17 июля запланированы матчи 1-го тура Первой лиги. Отдельное внимание уделим встрече между краснодарской «Кубанью» и «Уфой», которая пройдёт на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Эта встреча обещает весьма много эмоций. Вряд ли уфимцы захотят мириться с вылетом из РПЛ, но и «Кубань» не без характера.

К слову, клуб из Краснодара, восстановленный четыре года назад, в прошлом сезоне ФНЛ хоть и занял 12-е место, но концовку и товарищеские встречи провёл весьма недурно. За последние 13 игр в сезоне потерпел лишь одно поражение при шести победах. А в товарищеских матчах, насчитывающих пять штук, также всего один раз проиграл. Причём «Ростову» Валерия Карпина (0:2).

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При этом ещё были три победы. Кубанцы одолели ставропольское «Динамо» и «Дружбу» из Майкопа (оба раза 1:0). Кроме того, не пощадили СКА из Ростова-на-Дону музыкального исполнителя Басты — 2:0. А относительно недавно сыграли с «Краснодаром-2» вничью — 1:1. Весьма неплохо. Особенно для середнячка Первой лиги, который только набирается сил. Обновлённый клуб ещё молод, а задел на будущий сезон уже солидный.

«Уфа» же в прошлом сезоне вылетела из РПЛ, заняв 14-е место. Попала в стыковые матчи на «Оренбург» и по сумме двух встреч уступила со счётом 3:4. Прописку в элите сохранить не удалось, а потому команда прошла подготовку к Первой лиге. Сыграла три встречи. Обыграла сперва «Урал» (4:1), а после разделалась с «Рубином» (4:1). Весьма неплохо, если взглянуть на счёт. Кроме того, была ещё одна ничья с екатеринбуржцами.

И всё это под предводительством Сергея Томарова — нового тренера «Уфы», исполняющего обязанности с 15 июня. 40-летний специалист уже работал в башкирском клубе на должности старшего тренера, наставника молодёжной команды, а также был и главным тренером. Так что проблем с адаптацией у специалиста на новой должности возникнуть не должно.

Состав клуба перед стартом нового сезона поредел. Расположение покинул 35-летний вратарь Александр Беленов, игравший за команду с 2017 года. В минувшем сезоне провёл 27 матчей и четыре раза отыграл «на ноль». Также лучший бомбардир РПЛ сезона-2021/2022 Гамид Агаларов перешёл на днях в «Ахмат», что наверняка ударит по линии нападения в Первой лиге.

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В тоже время башкирский клуб подписал 22-летнего колумбийца Дилана Ортиса, в минувшем сезоне за 12 матчей игрок оформил один гол и один ассист. Больше громких переходов в «Уфе» не было, а вот потери могут сильно сказаться на игре и результатах. «Кубань» — клуб не самый сильный, но последние матчи провёл достойно. Вряд ли в 1-м туре уфимцам будет легко.

Тем более что команды встретятся впервые в новой истории. «Кубань» соперникам из РПЛ явно уступает по классу, но и «Уфа» теперь не самая мастеровитая. Конечно, букмекеры в гостях видят фаворитов, что понятно. Всё же опыт выступления у команды в РПЛ был большой. Плюс костяк остался, несмотря на уход лидеров — Агаларова и Беленова.

И всё же краснодарцы, на наш взгляд, как минимум на гол наиграть могут. В минувшем сезоне ФНЛ отличался Максим Лаук — забил восемь мячей за 26 игр. Лучший в команде по этому показателю. А с уходом Александра Беленова из «Уфы» в воротах ожидается 19-летний Иван Кукушкин. На его счету менее чем за год 30 игр и всего шесть побед. Особо успешным это не назвать.

С другой стороны, едва ли уфимская команда развалится. Ждём от неё серьёзного отношения к делу и проверим «обе забьют» за коэффициент 1.85. Кубанцы прибавляют с каждой игрой. Думается, оказать сопротивление сумеют. Особенно на своём поле.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура Первой лиги «Кубань» — «Уфа» 17 июля 2022 года

Соперники не лучшим образом провели минувшие сезоны, но подготовка к новому у них прошла на уровне. «Уфа» потеряла лучшего легионера, но новый тренер не унывает. «Кубань» же — пока середнячок Первой лиги, однако при проблемах уфимцев силы выравниваются. В нападении соперники сопоставимы, а вратарская линия гостей после ухода Беленова не самая лучшая. Проверим голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.85.

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