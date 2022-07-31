Хоккей — путь от любителя к профессионалу

Хоккей — третий по популярности вид спорта после баскетбола и футбола. Большинство профессиональных хоккеистов занимались хоккеем с детского возраста. Нередко увлечение хоккеем начиналось с фигурного катания. Для занятий хоккеем нужны ледовые арены, которые есть не в каждом городе и даже не в каждом регионе. Поэтому всё больше набирает популярность альтернативный вид спорта – хоккей на траве или хоккей с мячом.

Сколько зарабатывают профессиональные хоккеисты

Заработок хоккеиста зависит от Лиги, в которой игрок выступает. Самые высокие зарплаты получают игроки NHL. В Национальной хоккейной лиге США много иностранных хоккеистов, в том числе россиян.

Самые высокооплачиваемые российские хоккеисты в НХЛ:

Артемий Панарин – $ 11,6 млн в год;

Сергей Бобровский – $ 10 млн в год;

Александр Овечкин – $ 9,5 млн в год.

Уровень заработных плат в российской Континентальной лиге существенно ниже. Самый высокооплачиваемый российский хоккеист в КХЛ – Вадим Шипачёв. Его доход составляет 95 млн рублей за сезон, что соответствует сумме приблизительно в $ 1,5 млн.

Ввиду ощутимой разницы в доходах ведущие российские хоккеисты часто переезжают в США, чтобы представлять клубы НХЛ.

Как сделать карьеру в хоккее

Стать профессиональным хоккеистом можно только при условии многолетнего опыта. Юные игроки дочерних команд продолжают карьеру в профессиональном клубе. Любители нередко попадают в высшие дивизионы после участия в МХЛ – молодёжной хоккейной лиги. Команды МХЛ периодически проводят смотры и набирают новых игроков из числа воспитанников любительских хоккейных клубов.

Играть в хоккей можно не только на профессиональной арене. В крупных городах России, США и Финляндии есть секции хоккея для взрослых.

Альтернатива хоккею на льду – хоккей на траве. Вид спорта менее популярен, но позволяет играть в хоккей в регионах, где нет ледовых дворцов и арен.

Как извлечь плюс из хоккейных матчей

Хоккеист с любительским уровнем игры может извлечь выгоду из своего увлечения. За счёт знания правил игры и характера игры популярных хоккейных коллективов любитель может спрогнозировать исход матча и сделать на него ставку. Букмекерские конторы охотно предлагают заключать пари на высшие российские лиги и НХЛ.

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