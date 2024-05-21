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Букмекеры оценили шансы сборной Латвии победить США на ЧМ-2024 по хоккею

Букмекеры оценили шансы сборной Латвии победить США на ЧМ-2024 по хоккею
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21 мая на «Остравар-Арене» в Чехии состоится матч группового этапа ЧМ-2024 по хоккею Латвия — США. Начало игры намечено на 17:20 мск.

Явными фаворитами считаются «звёздно-полосатые»: поставить на победу американцев по итогам основного времени можно с коэффициентом 1.25. Это около 78% вероятности. Шансы латвийцев оценили в 10.0 (10%). Ставки на ничью принимаются за 7.85 (12%).

Букмекеры не уверены в высокой результативности матча: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 4.50.

Итоговая победа сборной Латвии доступна с коэффициентом 8.00 (12%). Ставки на победу США с учётом овертайма и буллитов принимаются за 1.09 (88%).

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