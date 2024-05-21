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Канада — Чехия: букмекеры назвали фаворита матча ЧМ-2024 по хоккею

Канада — Чехия: букмекеры назвали фаворита матча ЧМ-2024 по хоккею
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21 мая на «О2 Арене» в Праге состоится матч группового этапа ЧМ-2024 по хоккею между сборными Канады и Чехии. Начало игры запланировано на 17:20 мск.

Явными фаворитами считаются «кленовые листья»: поставить на победу канадцев по итогам трёх периодов можно с коэффициентом 1.92. Это примерно 51% вероятности. Шансы чехов оценили в 3.55 (27%). Ставки на ничью после 60 минут игры принимаются за 4.68 (22%).

При этом букмекеры не уверены, что встреча окажется результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.60.

Итоговая победа сборной Канады идёт за 1.53. Ставки на победу Чехии с учётом овертайма и буллитов принимаются за 2.55.

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