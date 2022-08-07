«Балтика» — «Арсенал». Сергей Игнашевич не Олег Кононов. Надо ещё учиться!

Легенда ЦСКА начал новый сезон не так успешно, как новый тренер туляков. Тонус его подопечных пока хуже.

8 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги «Балтика» — «Арсенал» Тула. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу туляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех калининградцев оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Спортивный директор «Локомотива» обратился к болельщикам.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Балтика» — «Арсенал» 8 августа 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Первой лиги «Балтика» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Первой лиги «Балтика» — «Арсенал» (08.08.2022)

Новый футбольный сезон продолжает набирать обороты. В Российской-Премьер-Лиге и «лучшей лиге мира» — Первой лиге — добрались уже до матчей четвёртого круга. Во втором соревновании 8 августа на стадионе «Калининград» в Калининграде померяются силами местная «Балтика» и тульский «Арсенал». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Как мы помним, в середине минувшего сезона главным тренером калининградского клуба стал легенда ЦСКА Сергей Игнашевич. Под его руководством «Балтика» добралась до 1/4 финала Кубка России, где дала достойный отпор, но всё же уступила московскому «Динамо» (1:1, по серии пенальти 4:5). А по итогам розыгрыша Первой лиги заняла восьмое место.

«Зенит» объявил сроки восстановления Клаудиньо.

В преддверии текущего сезона калининградцы неплохо усилились. К ним присоединились три игрока ЦСКА — нападающий Гоча Гогричиани и полузащитники Сергей Пряхин и Тигран Аванесян. Также удалось заполучить двух футболистов «Локомотива» — голкипера Александра Корякина и полузащитника Григория Борисенко.



Однако предсезонку балтийцы провели не лучшим образом. За три товарищеских встречи одержали только одну победу — над «Енисеем» (2:0). В оставшихся двух противостояниях потерпели поражения. Сначала уступили московскому «Спартаку» (2:3), а затем «Спартаку» из Владикавказа (0:1). Полагалось, новый розыгрыш Первой лиги начнут лучше, но пока результаты сомнительны.

В трёх первых турах «лучшей лиги мира» калининградцы добыли только четыре очка. В матче первого тура уступили «Велесу» (1:2), во встрече второго тура обыграли «Волгарь» (3:1), а в противостоянии третьего тура сыграли вничью со скромным «Шинником» (1:1), который в прошлом сезоне выступал в ФНЛ-2. Возникает много вопросов, соперники не так сильны.

«Арсенал» за этот же период лишь раз потерял очки, сыграв вничью с крепким «Акроном» (1:1) в матче третьего тура Первой лиги. В матче первого и второго туров соревнования красно-жёлтые обыграли претендовавший на места в топ-4 «СКА-Хабаровск» (3:2) и «Краснодар-2» (3:0) соответственно.

Бруно Фукс оценил шансы ЦСКА оставить «Зенит» без титула.

Очевидно, назначение на должность главного тренера Олега Кононова и трансферная кампания в межсезонье пошли на пользу «канонирам». Теперь они совсем не похожи на команду, которая по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России заняла последнее место в турнирной таблице и с позором вылетела во второй по силе дивизион страны.



По итогам месяца сразу два футболиста «Арсенала» вошли в тройку лучших игроков Первой лиги. Лучшим стал 33-летний полузащитник туляков Сергей Ткачёв, отметившийся результативными действиями в каждой из трёх встреч.

На счету футболиста два гола и две голевые передачи. Вторым стал сокомандник — 32-летний Кирилл Панченко, забивший два мяча и отдавший две результативные передачи.

Гендиректор «Ахмата» считает успехом ничью с «Зенитом» в большинстве.

Результаты и достижения игроков впечатляют, но на этом хорошие новости для красно-жёлтых не заканчиваются. Неужели может быть ешё лучше? Похоже на то. Недавно появилась информация о том, что они получат спонсорские деньги от РПЛ за сезон-2021/2022. Кроме того, РФС снял запрет с «Арсенала» на регистрацию новых футболистов.

На данный момент «канониры» выглядят одним из самых ярких и перспективных коллективов «лучшей лиги мира». Несмотря на то, что грядущий матч состоится в Калининграде, в их победу верится на порядок больше. Безусловно, балтийцы не относятся к робкому десятку и могут дать отпор. Но, кажется, Игнашевичу нужно больше времени для сплочения коллектива и достижения лучших результатов. Возьмём П2 за коэффициент 2.40.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Балтика» — «Арсенал» 8 августа 2022 года

«Балтика» сомнительно провела сборы и добыла не лучшие результаты в первых трёх турах Первой лиги. Сдаётся, что Игнашевичу и его подопечным потребуется больше времени, чтобы влиться в ритм нового розыгрыша соревнования. «Арсенал», в свою очередь, здорово начал сезон под руководством нового наставника, быстро адаптировавшегося в новом коллективе. Судя по тому, что сразу два футболиста «канониров» стали игроками месяца, клуб из Тулы пребывает на подъёме. Думаем, он добудет три очка в предстоящей встрече.

Ставка: победа «Арсенала» за коэффициент 2.40.

Рианчо: я вижу «Спартак» чемпионом России.

«По кружечке пива можно». Федотов обратился к игрокам ЦСКА.

Магуайр: я понимаю, что чувствует Криштиану Роналду.

Цорн назвал результаты «Локомотива» на старте сезона катастрофой.

В «Спартаке» назвали игрока, который способен заменить Мозеса.



Медина рассказал, как уговорил Чалова отдать пенальти в матче с «Факелом».