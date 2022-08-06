«Рома» — «Шахтёр». Жозе Моуринью справится с украинцами даже без Шомуродова

7 августа состоится товарищеский матч «Рома» — «Шахтёр» Донецк. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех украинцев оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Рома» — «Шахтёр» 7 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Шахтёр» Донецк получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Рома» — «Шахтёр» Донецк (07.08.2022)

Во многих странах футбольный сезон набирает обороты, но в Италии и тем более Украине пока царит межсезонный перерыв. Дабы подойти к матчам первого тура первенств своих стран в хорошем тонусе «Рома» и донецкий «Шахтёр» проведут между собой товарищеский матч. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия.

Назначение на пост главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в прошлое межсезонье у многих вызвало недоумение. До этого португалец провёл несколько неудачных сезонов во главе «Тоттенхэма», не выиграв ни одного трофея. Казалось, карьера наставника стремительно близится к закату, а знаменитая тактика утрачивает актуальность в нынешних футбольных реалиях.

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Однако 59-летний специалист на деле доказал, что его рано списывать со счетов. По итогам минувшего сезона его подопечные заняли шестое место в чемпионате Италии и выиграли третий по значимости международный клубный турнир — Лигу конференций. В полуфинале соревнования одолели крепкий «Лестер» Брендана Роджерса, а в решающем матче перехитрили «Фейеноорд».



В преддверии грядущего сезона к «волкам» присоединился ряд опытных и одарённых игроков — Пауло Дибала, которого очень тепло встретили римские болельщики, Жоржиньо Вейналдум, Неманья Матич и Зеки Челик. В ближайшее время коллектив может пополниться ещё одним классным футболистом — нападающим сборной Италии Андреа Белотти. По информации СМИ,

условия контракта уже согласованы.

При этом «джаллоросси» сумели сохранить весь основообразующий костяк, в том числе Тэмми Абрахама. Под руководством Моуринью 24-летний форвард раскрылся во всей красе и стал одним из лидеров «Ромы». В минувшем сезоне принял участие в 54 официальных матчах. Забил за этот период 27 голов и отдал пять результативных передач.



Покинул же клуб из Рима в это межсезонье пока только Жордан Верета. Хотя в ближайшее время наверняка уйдёт и экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Сообщается, что узбекский форвард не впечатлил Моуринью на сборах. Клуб готов рассмотреть предложения по нему в это трансферное окно.

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В недавнем товарищеском матче с «Тоттенхэмом» Шомуродов участия не принял, что только подтверждает слухи о его уходе. Впрочем, римляне прекрасно справились и без него, одержав над «шпорами» победу со счётом 1:0. И всё же ничего удивительного в этом нет, ведь узбекский футболист выполнял в прошлом сезоне роль игрока ротации.



У «Шахтёра» дела обстоят далеко не так хорошо, как у «Ромы». Из-за того, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с украинскими и российскими клубами, в межсезонье «горняки» лишились огромного количества важных игроков, в том числе Исмаили, Додо, Марлона и Витао.



Кроме того, покинул пост главного тренера Роберто Де Дзерби, ставший с оранжево-чёрными обладателем Суперкубка Украины в 2021 году. Также отказался возвращаться в донецкую команду экс-защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий. Переход сорвался в последний момент из-за желания самого футболиста. Хотя немаловажную роль в решении сыграла семья украинца.



Схожим образом сорвались трансферы ещё трёх перспективных игроков — Манора, Соломона и Тете. Колоссальное количество потерь и упущенных возможностей не могло не вызвать негодование у генерального директора «Шахтёра» Сергея Палкина. По некоторым сведениям, Палкин даже готов судиться с ФИФА за денежную компенсацию.

Как будет развиваться ситуация дальше — остаётся неясным. Но к грядущему матчу, да и сезону в целом, «горняки» подходят в сильно ослабленном виде. Суть в том, что они и до возникших проблем не могли похвастаться наличием хороших ресурсов и успехами на международной арене. А теперь положение близко к катастрофическому.

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Римляне же возвращаются на «Олимпико» с полным запасом сил и призывом к болельщикам прийти на матч и увидеть новобранцев в деле. Любопытно, что за короткий срок было продано около 70 тысяч билетов. Думается, Пауло Дибала отплатит поклонникам за потрясающий приём. К слову, аргентинец побил рекорд по продаже футболок в первый день после переход в клуб Серии А. Опередил самого Криштиану Роналду! Проверим Ф1 (-1) за 1.68.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Рома» — «Шахтёр» 7 августа 2022 года

На данный момент «Рома» во главе с Жозе Моуринью выглядит очень внушительно. В минувшем сезоне она достигла солидных успехов, а в преддверии грядущего ещё и мощно усилилась. Над терпящим серьёзнейшие кадровые потери «Шахтёром» на домашнем стадионе наверняка одержит уверенную победу. Болельщики римлян наверняка останутся довольны.



Ставка: победа «Ромы» с форой (-1) за коэффициент 1.68.

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