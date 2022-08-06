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«Ювентус» — «Атлетико»: прогноз на матч 7 августа 2022, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Ювентус» — «Атлетико». Симеоне одолеет Аллегри его же оружием. И это не Криштиану Роналду
Михаил Коробов
«Ювентус» — «Атлетико»: прогноз на матч 07.08.22
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После двух сезонов в составе «старой синьоры» Альваро Мората вернулся в Мадрид и готов обидеть туринцев.

7 августа состоится товарищеский матч «Ювентус» — «Атлетико» Мадрид. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех итальянцев оценён экспертами в 3.18. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Ювентус» — «Атлетико» 7 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Ювентус» — «Атлетико» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — 2.08. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Ювентус» — «Атлетико» (07.08.2022)

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
07 августа 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания

Во многих странах футбольный сезон в самом разгаре, но в Италии и Испании пока царит межсезонный перерыв. Хотя до матчей 1-го тура в первенствах обеих стран осталось не так уж много времени. Чтобы подойти к ним в хорошем тонусе, «Ювентус» и «Атлетико» проведут между собой товарищеский матч. Встреча состоится 7 августа на стадионе «Блюмфильд» в городе Тель-Авив, Израиль.

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Минувший сезон тяжело отнести к удачно сложившимся для «Ювентуса». Клуб финишировал на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А. Из Лиги чемпионов вылетел ещё на стадии 1/8 финала, потерпев поражение по сумме двух встреч от «Вильярреала» (1:4). А в финале Кубка и Суперкубка Италии потерпел поражения от «Интера».

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Пожалуй, главной причиной провала туринцев в различных соревнованиях стала низкая результативность. В 38 встречах минувшего розыгрыша чемпионата Италии они забили только 57 мячей. И это при том, что в середине сезона коллектив пополнился результативным форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем.

В преддверии грядущего сезона «Юве» заключил контракт с ещё одним нападающим — Анхелем Ди Марией. Также вернулся в команду Поль Погба. Вот только француз практически сразу выбыл из строя, получив травму на тренировке. И, к сожалению для болельщиков «старой синьоры», на этом потери не заканчиваются.

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Ушёл в мюнхенскую «Баварию» талантливый защитник Маттейс де Лигт. Также покинул клуб из Турина опытный Джорджо Кьеллини. Без них подопечные Массимилиано Аллегри провели две товарищеские встречи — с «Барселоной» (2:2) и мадридским «Реалом» (0:2). В обеих пропустили по два мяча. Кажется, «Юве» утратил былую надёжность в обороне.

«Атлетико», в свою очередь, после ошеломительного успеха в позапрошлом сезоне, достаточно неплохо проявил себя и в минувшем. По его итогам занял третье место в Ла Лиге. Кроме того, добрался до 1/4 финала Лиги чемпионов, где дал более чем достойный отпор «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

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В первом матче, в Англии, «матрасники» потерпели закономерное поражение со счётом 0:1. Зато на домашней арене сыграли совсем иначе и в результате добыли ничью — 0:0. Первый тайм той встречи ушёл в копилку «горожан», которые по обыкновению владели инициативой и успешно атаковали позиционно. Мадридцы сидели в глухой обороне.

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А во втором тайме всё кардинально изменилось. Используя высокий прессинг и частые навесы, испанцы загнали англичан в их штрафную и вынудили играть вторым номером. Чудом не забили. Примерно то же самое происходило в первом тайме первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». «Атлетико» давил, вёл в счёте и выглядел очень грозно.

В новом сезоне Диего Симеоне наверняка продолжит развивать данный аспект игры своих подопечных. В межсезонье ему удалось сохранить весь основообразующий костяк команды. Кроме того, недавно 52-летний тренер получил подкрепление в виде перспективного защитника «Удинезе» Науэля Молины.

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Были ещё слухи про трансфер Криштиану Роналду из «МЮ», но фанаты «Атлетико» не захотели видеть португальца в клубе. Да и Симеоне игрок, который, к слову, успел поиграть и при Аллегри в «Ювентусе», судя по всему, не особо нужен. Есть свои кадры.

Тем более что в недавних товарищеских встречах с «Манчестер Юнайтед» и «Кадисом» тот же Молина уже доказал свою состоятельность, сыграв очень качественно. К слову, в обоих матчах «матрасники» одержали победы, порадовав поклонников слаженной командной игрой. Понятно, почему Роналду совсем не нужен клубу. Предполагаем, что испанцы выиграют и в предстоящем матче. Возьмём П2 за коэффициент 2.20.

Дело ещё и в том, что, помимо защитников и Погба, «старая синьора» недавно лишилась Альваро Мораты. Арендный контракт нападающего закончился, и он вернулся как раз в «Атлетико». Несмотря на разногласия, Диего Симеоне выделил 29-летнему футболисту игровое время в товарищеской встрече с «Кадисом» и получил соответствующую отдачу.

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Испанец отметился забитым мячом уже на 13-й минуте, положив тем самым начало разгрому (4:1). Думается, в грядущем матче Мората получит ещё один шанс и воспользуется им. На этот раз офсайдные ловушки вряд ли остановят форварда. Сдаётся, что Симеоне одолеет Аллегри его же оружием — с помощью Мораты.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Ювентус» — «Атлетико» 7 августа 2022 года

«Ювентус» не лучшим образом провёл минувший сезон, а в преддверии нового лишился большого количества важных игроков. Кажется, теперь у клуба будут проблемы не только с результативностью, но и в обороне. А вот «Атлетико» в прошлом сезоне здорово пошумел на евроарене и точечно усилился в межсезонье. Предсезонку провёл лучше. На наш взгляд, мадридцы выглядят предпочтительнее.

Ставка: победа «Атлетико» за коэффициент 2.20.

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