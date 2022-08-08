МЧМ-2022: Канада – фаворит. Что с Россией, что без

9 августа в Эдмонтоне (Канада) стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2022. Обычно сборные собираются под Новый год, но зимой турнир пришлось остановить в самый разгар группового этапа. Вмешался коронавирус. А точнее, слабая организация соревнований и непонятный регламент. Что ж, переигрывать будут летом. Правда, уже без сборной России. Разбираемся в прогнозах на МЧМ-2022.

Что поменялось в сравнении с зимой

Первая попытка разыграть МЧМ-2022 обернулась провалом. В первую очередь из-за странного регламента. Согласно ему, командам засчитывалось техническое поражение в случае выявления положительных тестов. Но уже к середине группового этапа «технарей» стало больше, чем реальных матчей. На планету как раз наступал «омикрон», а организаторы даже не обеспечили участникам «пузырь». В частности, в отелях, где жили команды, проводились свадьбы. Ситуация выходила из-под контроля, поэтому турнир пришлось отменить.

Переигрывать будут в августе, турнир пройдёт с 9-го по 20-е число. На этот раз все команды соберутся в Эдмонтоне, город примет МЧМ-2022 единолично. Не будет на турнире сборной России, нашу команду отстранили по понятным причинам. Место россиян заняла сборная Латвии. Кроме того, организаторы изменили состав групп. Теперь в группе А сыграют Канада, Финляндия, Чехия, Словакия и Латвия. В группе В – США, Швеция, Германия, Швейцария и Австрия.

Кто будет играть

Разумеется, организаторы допустили всех хоккеистов, кто проходил по возрасту на декабрьский турнир. Вот только проводить соревнование летом – серьёзный удар по престижу МЧМ. Многим элитным игрокам этого возраста приходится выбирать между подготовкой к сезону НХЛ и игрой за свою сборную.

Так, к примеру, огромные потери понесла сборная Словакии. Два первых номера драфта — Юрай Слафковски и Шимон Немец – не сыграют за команду на МЧМ-2022. Их просто не отпустили клубы. Для словаков эти потери невосполнимы, в стране просто нет стольких хоккеистов высокого уровня. Есть потери и в других командах, включая и Канаду. Но «кленовым» по умолчанию чуть проще: выбор игроков значительно шире.

Кто фаворит

Разумеется, в сложившихся условиях букмекеры ставят на североамериканские сборные. Главный фаворит – Канада. Поставить на хозяев турнира можно за 2.15. Чуть ниже шансы США, на звёздно-полосатых можно сделать ставку с коэффициентом 4.00.

Из европейских сборных аналитики выделяют Швецию и Финляндию, на любую из этих команд можно сделать ставку за 5.00. Правда, тем же шведам придётся обойтись без Вильяма Эклунда, который пытается пробиться в основной состав «Сан-Хосе».

Шансы остальных команд оценивают куда ниже. На Чехию можно сделать ставку за 15.00, а на обескровленную Словакию – за 30.00. Вероятность победы Германии и Швейцарии оценили коэффициентом 50.00. Ну а в Австрию и Латвию не верят вообще: ставки на эти команды принимают с коэффициентом 500.00.

МЧМ есть МЧМ. Но в этот раз он будет не таким интересным. Без России и ряда звёзд турнир явно потерял в своей привлекательности. Что ж, возможно, ситуация изменится к декабрю, когда планируют провести МЧМ-2023?!