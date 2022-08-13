«Зенит» — ЦСКА, «Арсенал» — «Лестер» и другие матчи. Что смотреть 13 августа

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на 13 августа.

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — ЦСКА.

На что ставить в футболе 13 августа

В РПЛ продолжается 5-й тур и сегодня его главный матч: «Зенит» против ЦСКА. Петербуржцы – фавориты, но они уже дважды оступились и к тому же потеряли из-за травмы Клаудиньо. Что до армейцев, то команда Федотова сейчас смотрится едва ли не цельнее всех в лиге. Будет интересно!

Кроме того, интригует и встреча «Динамо» с «Краснодаром». Бело-голубые постепенно усиливаются, а Славиша Йоканович перестраивает игру. Южане же откровенно слабо стартовали, но их потенциал довольно высок. Посмотрим, кто окажется сильнее. Наконец, в ещё одном матче с треском заваливший старт «Локомотив» примет «Крылья Советов».

В АПЛ «Арсенал» встретится с «Лестером». Команде Микеля Артеты нужно подкреплять амбиции, которые появились после масштабной летней закупки. «Лисы» же полны решимости доказать, что их зря списали со счетов. «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом», а «МЮ» после поражения как раз от «Борнмута» едет в гости к «Брентфорду».

Новичок «Динамо» Карцев рассказал, откуда знает русский язык.

В Германии «Лейпциг» Доменико Тедеско на свом поле сыграет с «Кёльном», а «Герта» Сандро Шварца примет «Айнтрахт», едва ли успевший отдохнуть после Суперкубка УЕФА. В Испании в бой вступает «Барселона»: команда Хави встретится с «Райо Вальекано». Во Франции «Монако» Александра Головина играет с «Ренном», а «ПСЖ» примет «Монпелье».

Наконец, стартует Серия А! Действующий чемпион – «Милан» — начинает дома против «Удинезе». «Интер» проэкзаменует вернувшийся в Серию А «Лечче». Ну а Алексей Миранчук может дебютировать в «Торино», «быки» играют на выезде с «Монцей».

На что ставить в хоккее 13 августа

На МЧМ-2022 сегодня Австрия сыграет со сборной США. Чехия попробует дать бой Канаде, а Германия сразится со Швейцарией.

Клубы КХЛ продолжают готовиться к сезону. На Кубке республики Башкортостан московское «Динамо» встретится с «Локомотивом», а «Салават Юлаев» примет «Северсталь». Товарищеский матч проведут «Куньлунь» и «Витязь».

На что ещё ставить 13 августа

Продолжаются крупные теннисные турниры в Канаде: мужчины играют в Монреале, женщины – в Торонто. Здесь уже полуфиналы, правда, россияне до таких высот не добрались.

Баскетбольные сборные продолжают готовиться к чемпионату Европы. Сегодня в контрольном матче встретятся сборные Болгарии и Хорватии. А у волейболистов проходит Спартакиада сильнейших: 8 лучших клубов России представляют на этом турнире свои регионы.

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