«ПСЖ» — «Монпелье». Месси и Неймар встречают Мбаппе. Бедные гости!

Килиан Мбаппе восстановился после травмы, хотя и без него в составе парижан есть кому забивать.

13 августа состоится матч 2-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Монпелье». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех «Монпелье» оценивается аналитиками в 30.00. Поставить на ничью можно за 14.50.

Почему Месси и Неймар разгромят «Монпелье» в чемпионате Франции.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монпелье» 13 августа 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 4.18, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.23. На гол «ПСЖ» дают коэффициент 1.01, а гол «Монпелье» оценивается в 1.99. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.02.

Анализ и прогноз на матч французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Монпелье» (13.08.2022)

«ПСЖ» зашёл в новый французский сезон, как и полагается главному фавориту. А именно не оставил никаких сомнений в его преимуществе. И если победу со счётом 5:0 в матче первого тура с «Клермоном» можно списать на аутсайдерский статус соперника, то 4:0 с «Нантом» в Суперкубке Франции – это ещё и холодная месть за два поражения в предыдущих трёх очных матчах.

Новый тренер парижан Кристоф Галтье, похоже, выдержал тест по управлению звёздной раздевалкой. Об этом говорят не только результаты команды, но и косвенные данные из стана клуба. Игроки быстро приспособились к требованиям тренера, который делал «Сент-Этьен» обладателем Кубка лиги Франции, а «Лилль» – чемпионом Франции.

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Довольны новым тренером и журналисты, ведь Галтье достаточно подробно рассказывает о нюансах подготовки к матчам. Так мы узнали, что в общую группу вернулся восстановившийся после небольшого повреждения Килиан Мбаппе, а это значит, что обороне «Монпелье» придётся труднее, нежели ожидалось.



Впрочем, и без Мбаппе звёздное нападение парижан прекрасно справляется. Связка Лионеля Месси и Неймара действует как в лучшие годы в «Барселоне». За первые два официальных матча сезона на счету этой парочки уже шесть голов – по три у каждого. Кроме того, бразилец ещё и три ассиста оформил в игре 1-го тура чемпионата Франции.

Похоже, сложная адаптация Месси в Париже, которая помешала ему блистать в прошлом сезоне, уже позади. Неймар же больше не мечтает о возвращении в «Барселону». Наконец-то заиграл и ещё один проблемный игрок прошлого сезона. Серхио Рамос вышел в старте в обеих встречах и уже отличился первым голом в сезоне.



Что касается «Монпелье», то, несмотря на провальную концовку предыдущего сезона, пост главного тренера сохранил Оливье Далль'Оглио. Возможно, руководство клуба уже жалеет о принятом решении, наблюдая, как команда в межсезонье проиграла все товарищеские матчи. «Монпелье» уступил как представителям французского чемпионата – «Родезу» (0:1), «Клермону» (0:2) и «Тулузе» (4:5), так и зарубежным клубам – «Эспаньолу» (0:2) и «Кристал Пэлас» (2:4).

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В межсезонье «Монпелье» покинули ряд игроков, среди которых выделяются три крайних защитника. Серб Михайло Ристич перешёл в «Бенфику», француз Жуниор Самбия – в «Салернитану», а камерунец Амбруаз Ойонго пока не нашёл себе новый клуб. Но деньги «Монпелье» выручил только за одного игрока. «Шальке» выкупил полузащитника Флорана Молле за скромные € 500 тыс.



Естественно, о каком-то значительном усилении при таком трансферном балансе не могло идти и речи. За те же 500 тысяч у португальской «Витории» был приобретён игрок сборной Мали – защитник Фалайе Сако. Потери на флангах обороны восполняют Фет Мауасса, взятый в аренду у «Брюгге», и Тео Сент-Люс из второлигового «Нима».



Усиление атаки тоже не очень впечатляет. Из вылетевшего «Сент-Этьена» бесплатно забрали вингера Арно Нордена, который забил шесть голов и отдал пять результативных передач в прошлом сезоне. Кроме того, приобрели центрфорварда Вахби Хазри, на счету которого в прошлом розыгрыше 10 забитых голов за 30 матчей.

Тем не менее матч первого тура, сыгранный на своём поле, принёс «Монпелье» первую победу с 20 марта. Со счётом 3:2 был обыгран один из аутсайдеров предыдущего сезона – «Труа». Аутсайдер хоть и не владел инициативой, но нанёс целых 10 ударов в створ против шести у «Монпелье». Впрочем, реализация хозяев была гораздо лучше.

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Последний раз в Лиге 1 «Монпелье» побеждал «ПСЖ» в апреле 2019 года. С тех пор команды сыграли шесть встреч в чемпионате Франции, и парижане выиграли каждую из них с общим счётом 21:2. На поле стадиона «Парк де Пренс» «Монпелье» не отбирал очки у парижан с 2016 года, а меньше трёх мячей пропустил с тех пор лишь дважды – в 2017 и 2021 году. Зайти на победу парижан с форой (-3.5) можно с коэффициентом 2.58. Рискнём.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монпелье» 13 августа 2022 года

После победы в Суперкубке Франции и первом туре чемпионата «Пари Сен-Жермен» наконец-то предстанет перед своими болельщиками на стадионе «Парк де Пренс». Эта арена стала настоящей крепостью для парижан в прошлом сезоне. Лишь одной команде удалось уехать отсюда, сохранив свои ворота в неприкосновенности, – и это была «Ницца». Теперь Кристоф Галтье попробует сделать «ПСЖ» лучшей командой Европы. На долгом пути к этому статусу Лионель Месси, Неймар и компания даже не заметят такого соперника, как «Монпелье», испытывающего проблемы с игрой, составом и мотивацией. Будет разгром.



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-3.5) за 2.58.

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