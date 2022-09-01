«Лестер» — «МЮ», ЦСКА – «Металлург» и другие матчи. Что смотреть 1 сентября

Осень пришла, а вместе с ней и большой спорт. Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, стартует КХЛ, а ещё осень — самое жаркое время в теннисе. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 1 сентября.
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На что ставить в футболе 1 сентября
В первый день осени в Англии сыграют «Лестер» и «МЮ». Посмотрим, удастся ли манкунианцам продолжить серию побед, пока команда Эрика тен Хага выиграла дважды подряд. Ну а «лисы» сейчас скромны, однако могут покусать любого фаворита, к этому мы привыкли.
В Италии бывшая команда Алексея Миранчука – «Аталанта» — сыграет с нынешней – «Торино». Правда, сам россиянин на поле не появится – травма. В другом матче дня встретятся «Болонья» и «Салернитана».
На что ставить в хоккее 1 сентября
Сегодня стартует КХЛ, с чем мы вас и поздравляем. В первый день традиционно разыграют Кубок Открытия. В матче за трофей встретятся ЦСКА и «Металлург». Ещё свежи в памяти воспоминания о красивом камбэке армейцев с 1-3 в финале Кубка Гагарина прошлого сезона. Этот матч обязателен к просмотру.
На что ещё ставить 1 сентября
На US Open продолжается второй круг. Андрей Рублёв с трудом преодолел стартовый барьер, теперь на его пути стоит кореец Квон Сун У. У женщин Екатерина Александрова встретится с Лорен Дэвис, а Анастасия Потапова – с Чжэн Циньвэнь.
Сегодня стартует и чемпионат Европы по баскетболу. Главный матч дня – Словения – Литва. Лука Дончич и Горан Драгич против двух литовских «башен» – Валанчюнаса и Сабониса. Стоит обратить внимание и на встречу Франции с Германией.
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