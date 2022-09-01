«Трактор» — «Северсталь». Анвар Гатиятулин начнёт 15-й сезон КХЛ с победы

2 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Северсталь». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 1.82. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Северсталь» 2 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Трактор» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на «обе забьют» в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 11.50.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» Челябинск — «Северсталь» Череповец (02.09.2022)

В преддверии нового, 15-го сезона КХЛ многие команды претерпели важные кадровые изменения. Грядущие оппоненты — челябинский «Трактор» и «Северсталь» из Череповца — не стали исключением. Клубы померяются силами 2 сентября на льду «Арены-Трактор». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Минувший сезон получился для «Трактора» достаточно успешным. По его итогам клуб занял второе место в Восточной конференции, а также добрался до полуфинала Кубка Гагарина, в котором уступил магнитогорскому «Металлургу». В межсезонье он не сильно активничал. В первую очередь старался сохранить основообразующий костяк.

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С данной задачей челябинцы справились весьма неплохо. Они продлили контракты с Артёмом Блажиевским, Игорем Исаевым, Сергеем Калининым, Егором Фатеевым, Ильёй Карпухиным и Максимом Шабановым. Не удалось им сохранить лишь пять легионеров — Романа Вилла, Лоуренса Пилута, Ника Бэйлена, Томаша Гика и Лукаша Седлака. Также перекочевал в «Сибирь» Вячеслав Основин.



Некоторым ушедшим игрокам Анвар Гатиятулин решил найти замены из внутренних запасов. Появившиеся после ухода Романа Вилла, Томаша Гика и Лукаша Седлака пробелы наставник грамотно заполнил новобранцами. Удалось воспользоваться помощью Ильи Проскурякова, Антона Бурдасова и Петра Хохрякова.

Предсезонку «Трактор» тожем провёл весьма прилично. Лишь на старте он оступился, потерпев два кошмарных поражения от «Торпедо» (2:6 и 2:7). За шесть других товарищеских встреч (три в Мемориале имени Ивана Ромазана и три в Кубке губернатора Челябинской области) команда потерпела лишь два поражения — от «Амура» (1:2 ОТ) и «Металлурга» (1:2 Б).

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В остальных противостояниях челябинцы одержали уверенные победы, в том числе над всё тем же «Металлургом» (4:1). «Северсталь» на таком фоне провела предсезонку не столь здорово. За девять товарищеских встреч она не без труда обыграла четыре команды — «Сочи» (3:2), «Авангард» (4:2), «Локомотив» (3:2) и минское «Динамо» (3:2 Б).

Уступили череповчане «Витязю» (3:4 ОТ), московскому «Динамо» (4:5), «Салавату Юлаеву» (2:5), СКА (1:4) и, наконец, «Сибири» (2:3). Причина неудач кроется в том, что покинули команду из Череповца три иностранца — Якоб Стенквист, Йоонас Няттинен и Роберт Рооба. Кроме того, «сталевары» лишились Константина Шостака и Владислава Кодолы.



У Андрея Разина было и без того немного ресурсов, а после ухода легионеров он и вовсе лишился возможности совершать какие-либо маневры. Особенно сильно ударил по «Северстали» уход Якоба Стенквиста. Без ведущего шведского защитника она пропустила за девять товарищеских встреч целых 29 шайб.



Надолго ли останется в клубе из Череповца другой швед — Робин Пресс, остаётся загадкой. На хоккеиста оказывает большое давление Шведская хоккейная организация. Генеральный секретарь Йохан Старк даже выступал с предложением отстранить защитника от выступления за национальную команду. После такого Пресс вряд ли находится в хорошем расположении духа.

Безусловно, Андрей Разин является высококлассным специалистом. Это доказывает и то, что из скромного «Автомобилиста» тренер в своё время сделал один из самых ярких клубов КХЛ. Да и по итогам минувшего сезона «Северсталь» под его руководством заняла пятое место в Западной конференции, что при её резервах — настоящий подвиг.

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Однако опытный Анвар Гатиятулин тоже далеко не промах. В последних трёх противостояниях его подопечные одержали над командой из Череповца победы в основное время. Думаем, идентичным образом сложится и предстоящая встреча. Возьмём П1 в основное время за неплохой коэффициент 1.82.

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«Трактор» отлично выкрутился из сложившейся после ухода легионеров ситуации и здорово выступил в последних шести товарищеских матчах. На наш взгляд, клуб из Челябинска выглядит не менее грозно, чем в прошлом сезоне. «Северсталь» же после ухода легионеров, похоже, напрочь утратила надёжность в обороне. Андрею Разину предстоит проделать немало работы. С первым оппонентом в новом сезоне ему, очевидно, не повезло. Думаем, хозяева выиграют в основное время.



Ставка: победа «Трактора» в основное время за коэффициент 1.82.

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