«Лацио» — «Наполи». Спаллетти остался без Роналду — победы не видать

3 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Наполи». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех римлян оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Лацио» — «Наполи» 3 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Лацио» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Наполи» (03.09.2022)

На 3 сентября запланированы три встречи 5-го тура чемпионата Италии. В самой поздней на стадионе «Олимпико» в Риме померяются силами местный «Лацио» и «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Римляне и неаполитанцы в текущем сезоне идут без поражений.

В матчах 1-го и 3-го туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Болонью» (2:1) и миланский «Интер» (3:1) соответственно. Во встречах 2-го и 4-го туров соревнования поделил очки с «Торино» (0:0) и «Сампдорией» (1:1). В последнем случае римляне имели все шансы на победу, но им не хватило сначала реализации, а затем надёжности в обороне.

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С первым у бело-небесно-голубых редко возникают проблемы. За 38 туров минувшего розыгрыша Серии А они забили 77 голов. 27 из них записал на свой счёт лучший бомбардир команды – Чиро Иммобиле. На данный момент нападающий находится в шаге от того, чтобы обойти по результативности в чемпионате Италии легендарного Габриэля Батистуту.



В защите же римляне испытывают проблемы уже не первый год. За 38 матчей прошлого розыгрыша Серии А они пропустили 58 мячей — больше всех из топ-8. Дабы история не повторилась, в межсезонье «Лацио» приобрёл у «Специи» голкипера Ивана Проведеля, а также заключил контракт с экс-защитником «Милана» Алессио Романьоли.

Уже сейчас можно смело сказать, что трансферы пошли «орлам» на пользу. От «Болоньи» они пропустили лишь с пенальти. От результативного «Интера» получили только один гол. «Сампдория» сумела забить исключительно благодаря ошибке Маурицио Сарри. Как оказалось, наставник слишком рано заменил Романьоли на молодого Марио Хила.

«Наполи», в свою очередь, начал текущий сезон с двух результативных побед кряду. В матчах 1-го и 2-го туров Серии А он одержал верх над «Вероной» (5:2) и «Монцей» (4:0). В двух последующих встречах неаполитанцы сыграли вничью с «Фиорентиной» (0:0) и получившим впервые за долгое время путёвку в первый по силе дивизион Италии «Лечче» (1:1).

«Боруссия» одержала четвёртую победу в пяти матчах и обошла «Баварию».

За два матча с не самыми именитыми соперниками подопечные Лучано Спаллетти забили только один мяч. Чем обусловлен такой резкий спад результативности – остаётся только гадать. В обоих противостояниях партенопейцы, по обыкновению, шли вперёд и создавали моменты, но завершение то и дело подводило.



Если бы не голкипер – Алекс Мерет – неаполитанцы и вовсе потерпели бы поражения. Голкипер совершил за две игры целых семь сейвов, а также отразил 11-метровый удар. На фоне таких выступлений поползли слухи о том, что под закрытие трансферного окна к «Наполи» может присоединиться на правах аренды нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



В недавнем интервью Лучано Спаллетти раскритиковал Хвичу Кварацхелию после встречи с «Фиорентиной». Тренер отметил, что грузин был упрям, часто передерживал мяч и проигрывал соперникам в физической борьбе. А ведь хавбек должен был заменить лидера – Лоренцо Инсинье, ушедшего в «Торонто». Возможно, специалисту нужен другой лидер на поле? Например, Криштиану Роналду, который, по словам Эрика тен Хага, всё же остался в Манчестере.

Как бы то ни было, в предстоящем матче трудно выявить фаворита. Однако мы бы проверили ставку на то, что «Лацио» не проиграет через тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.87. Во-первых, грядущая встреча состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Во-вторых, бело-небесно-голубые сумели сохранить в межсезонье весь основной костяк и точечно усилиться. Ну и, в-третьих, в матче 3-го тура Серии А они справедливо обыграли грозный «Интер» Симоне Индзаги.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лацио» — «Наполи» 3 сентября 2022 года

Пожалуй, уровень оппонентов «Наполи» в первых четырёх турах текущего розыгрыша чемпионата Италии был не так велик, как у «Лацио». Поэтому, несмотря на равенство результатов, немного предпочтительнее выглядят римляне. К тому же у них будет 12-й игрок, то есть поддержка болельщиков. Думается, бело-небесно-голубые как минимум не проиграют. В то же время большого количества голов не ждём. У обеих команд в последнее время не всё в порядке с реализацией, в особенности у неаполитанцев.



Ставка: «Лацио» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.87.

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